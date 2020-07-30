Будущее за поворотными телевизорами?





Совсем недавно в Украине начались официальные продажи необычного телевизора Samsung The Sero с поворотным экраном, новость о котором у нас на сайте вызвала активное обсуждение. В основном читатели задавались вопросом по поводу целесообразности такой конструкции и устройства в целом. Так получилось, что во время карантина я довольно много времени, вероятно, как и все, проводил с телевизором в фоне. Это, конечно, был не The Sero и возможности поворачивать экран в нём не было, но я бы от неё честно не отказался. Для каких сценариев использования она могла бы пригодиться и почему вращающийся телевизор может стать вполне жизнеспособной идеей, я решил написать в этом материале.

Телевизор с вращающимся экраном

Для тех, кто пропустил саму новость о Samsung The Sero, то немного напишу о его характеристиках. Эта модель оснащается 43-дюймовым QLED экраном с разрешением 4К (3840×2160 точек), аудиосистемой формата 4.1 мощностью 60 Вт, поддерживает расширенный динамический диапазон Quantum HDR (HDR 10/10+ и Hybrid Log Gamma), беспроводные модули Wi-Fi (2,4 и 5 ГГц), Bluetooth 4.2 LE и NFC, а также технологию Apple AirPlay 2.

Самой же главной особенностью телевизора является электрический механизм, который может поворачивать экран на 90 градусов. Переключение с ландшафтной на портретную ориентацию может происходить вручную через пульт или приложение Samsung SmartThings, а также автоматически, когда начинает воспроизводиться определённый тип контента или при трансляции изображения со смартфона, тогда The Sero понимает его положение в пространстве.

Из-за такой непростой конструкции этой модели понадобилась довольно крупная подставка, но производитель использовал её с пользой. Собственно, в ней прячется основная электроника, включая все разъёмы на тыльной панели и те самые динамики на 60 Вт на фронтальной части, обтянутые акустической тканью. Поэтому вся вращающаяся часть – это просто дисплей.

Здесь отмечу, что сама идея повернуть экран в портретный режим очень старая. Впервые она была использована в компьютере Xerox Alto, представленном 47 лет назад 1 марта 1973 года.

К сожалению, тогда в исследовательском подразделении Xerox PARK не оценили весь потенциал своего детища и вместе с ним портретная ориентация дисплея уступила место ландшафтной, так как последняя использовалась в телевизорах, а они в то время были самыми доступными мониторами. И как по мне, то довольно забавно, что спустя всё это время, и не в последнюю очередь из-за карантина, телевизоры снова начали использоваться в качестве экранов для компьютеров, правда не основных, а дополнительных.

Второй экран

Во многих современных телевизорах есть возможность беспроводного подключения с компьютера. В телевизорах Samsung это реализовано через функцию Remote Access, которая позволяет подключаться к ПК по IP, то есть используя ТВ как удалённое рабочее место, а также напрямую через Wi-Fi Direct, транслируя изображение с ноутбука или смартфона.

Также есть поддержка удалённых виртуальных рабочих столов через программное обеспечение VMware Horizon, но это больше интересно корпоративным пользователям, и я с его работой никогда не сталкивался.

Что же касается трансляции изображения с ноутбука на экран, то я пробовал это как с Windows 10 через Wi-Fi Direct, так и с macOS через AirPlay 2, работает в целом хорошо. Небольшой лаг есть, но для браузера и документов он не критичный. Поэтому телевизор довольно просто превратить во второй экран. С поворотным механизмом The Sero, да и в целом с такой возможностью в телевизорах, на них можно выводить документы в портретном режиме для более комфортного чтения и редактирования. В домашних условиях, когда нет возможности использовать дополнительный монитор, это возможность может упростить выполнение ряда задач.

Для занятий спортом дома

Пандемия нового коронавируса сильно увеличила ценность занятий спортом дома, но даже без этого стартапы, работающие в этом направлении, получают всё больше внимания со стороны инвесторов. Одна из последних крупных сделок – это покупка производителем спортивной одежды Lululemon за $500 млн проекта Mirror, который разработал зеркало-дисплей для занятий спортом дома. На нём отображается видео с живым тренером и данные о самой тренировке. Собственно, само устройство Mirror напоминает телевизор в портретном режиме.

В Samsung тоже думают в этом направлении, поэтому в начале июня анонсировала выпуск приложения Samsung Health для своей платформы Smart TV. Пока только для моделей 2020 года и не для всех стран, но это только вопрос времени. Сама программа содержит видеоуроки для занятий спортом дома, а также программы медитации от Calm.

Но даже без этого, а с помощью YouTube и других видеоплатформ, на современном телевизоре можно запускать видео для занятий йогой или другими функциональными тренировками.

Поворотный экран только добавит им интерактивности, позволяя увидеть виртуального тренера во весь рост. Кроме этого, это только вопрос времени, когда производители добавят в телевизоры поддержку передачи данных с умных часов и браслетов.

Для «мобильного поколения»

В тех же комментариях к новости про The Sero было много шуток про то, что это модель для тех, кто не умеет снимать горизонтальное видео. На самом деле есть масса сервисов, где их не то, что не нужно уметь снимать, а даже нежелательно. И самые популярные из них, конечно же, Instagram и TikTok. То есть логику производителей здесь довольно легко понять, есть Instagram с 1 миллиардом пользователей, и есть TikTok с аудиторией больше 800 млн человек, и если даже небольшая часть из них имеет потребность выводить изображение с этих сервисов на экран телевизора, то это уже довольно большой рынок.

Тот же Instagram в последние несколько лет превращается в платформу электронной коммерции, в особенности для продажи одежды и аксессуаров. Поэтому возможность рассматривать все эти предложения на большом экране в тех же пропорциях, что и на смартфоне, для ряда пользователей будет неоспоримым преимуществом.

В итоге

Как по мне, то идея с поворотным экраном телевизора вполне жизнеспособная точно так же, как и в мониторах. Контента для просмотра в портретном режиме уже довольно много, а в будущем его будет становиться только больше, как и сервисов, которые позволяют его создавать. Но вряд ли мы увидим много моделей наподобие The Sero с электрическим поворотным механизмом, скорее производители будут больше адаптировать интерфейс своих Smart TV систем для портретного режима, а также предлагать более удобные крепления с ручным механизмом поворота для стены или специальные подставки к ним.