За 39 999 грн. Вертикальный 4K-телевизор Samsung The Sero начал продаваться в Украине

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Компания Samsung представила в Украине The Sero — интерьерный 43-дюймовый 4K-телевизор, экран которого можно повернуть на 90° в вертикальную ориентацию, чтобы удобно смотреть мобильный контент. Презентация Samsung The Sero на домашнем рынке в Южной Корее состоялась еще в апреле прошлого года, в начале года новинка дебютировала в США и Европе. Теперь же этот необычный телевизор, ориентированный на нынешнее поколение миллениалов (оно же «поколение Y», рожденные в 1980-е — 2000-е годы), добрался и до Украины.

Телевизор Samsung The Sero уже доступен для покупки в интернет-магазинах и розничных сетях официальных партнеров компании по всей территории Украины. Рекомендованная розничная цена — 39 999 грн.

Главная особенность телевизора Samsung The Sero (в переводе с корейского название телевизора означает «вертикальный»), как уже было отмечено выше, — экран, который можно поворачивать на 90 градусов. Он оборудован специальным приводом, который все сделает сам.

The Sero можно связать по NFC со смартфоном и просматривать разнообразный контент, в том числе из социальных сетей, YouTube и Instagram, в любой ориентации экрана вне зависимости от формата контента. Более того, телевизор сам определяет формат видео, которое на нем воспроизводят, и автоматически подстраивается.

Яркость изображения на экране автоматически регулируется в зависимости от уровня внешней освещенности. Функция Tap View позволяет дублировать на телевизор изображение со смартфона (достаточно просто прикоснуться телефоном к рамке телевизора), а режим Ambient Mode + поможет «раствориться» в интерьере (на экран в горизонтальном положении выводятся соответствующие изображения). Для вертикального режима есть специальные интерьерные режимы — «Часы», «Плакат», «Фото», «Звуковая стена» и «Кинематограф».

The Sero оснащается экраном QLED разрешением 4K (3840х2160 пикселей), и предлагается в одном размере диагональю 43 дюйма. Еще эта модель выделяется качественной аудиосистемой формата 4.1 мощностью 60 Вт, поддерживает работу с голосовым помощником Bixby и технологию Apple AirPlay 2. Также можно отметить подставку с колесиками The Sero Wheel для легкого перемещения телевизора по квартире, но она приобретается отдельно.

В остальном характеристики и возможности интерьерного The Sero идентичны флагманским телевизорам QLED 4К модельного ряда 2020 года.

Источник: Samsung