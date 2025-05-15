Бычий рынок для Ethereum: почему обновление Pectra не снизило риск коррекции

Последнее обновление Ethereum под названием Pectra запустили 7 мая, что потенциально сделало этот блокчейн самым быстрым и самым дешевым за всю его историю. Цена ETH выросла 82% за последние 30 дней (также благодаря нескольким макроэкономическим факторам). Видно, что инвесторы воспринимают обновление с энтузиазмом, поскольку появились новые функции. В частности, это поддержка биометрической аутентификации, плата за газ может быть инициирована одной из сторон сделки, на кошельках можно установить лимиты расходов, пакетная обработка транзакций, оплата газа в разных токенах и многое другое. Благодаря Pectra Ethereum теперь имеет возможности, которых просто нет в других блокчейнах. Все это вроде бы сигнализирует о положительных изменениях. Но…

Старый-новый тренд: токенизированные ценные бумаги

Чтобы обновление Pectra существенно повлияло на цену Ethereum нужно некоторое время. Этот первый запуск — только первый этап из двух; второй этап запланирован на конец 2025 года или на начало 2026 года. Таким образом, у цены ETH еще есть достаточно времени для роста.

Также на стоимость влияет принятие среди институциональных инвесторов, которые стремятся использовать ее для отслеживания и торговли активами реального мира (RWA) с помощью блокчейна. Набирает популярность и токенизация акций и других ценных бумаг.

Токенизация акций и других ценных бумаг дает много плюсов, среди которых: доступ к круглосуточным торговым платформам, недорогой доступ к активам клиентов, находящихся за пределами США, токенизированные активы имеют возможность для интеграции в более широкую экосистему DeFi, возможность использовать стейблкоины.

Еще в 2017 году уже начались попытки продвигать STO (предложения токенов ценных бумаг). STO — механизм привлечения средств в криптопространстве, который по сути оцифровывает и токенизирует традиционные финансовые ценные бумаги, размещая их на блокчейне. До появления STO главным методом привлечения средств были ICO (первичные предложения монет). Популярность ICO была обусловлена также удобством смарт-контрактов Ethereum. Однако позже этот метод был отвергнут из-за большого количества мошенничества.

Акции американских компаний с высокими дивидендами регулярно выплачивают прибыль акционерам. Если эти акции токенизировать, их можно будет использовать в децентрализованных финансовых протоколах (DeFi). Такие DeFi-протоколы, как Ethena на блокчейне Ethereum, предоставляют пользователям постоянный источник дохода, но сейчас испытывают трудности с поиском надежных источников дохода, поскольку доходность внутри блокчейна снижается. Поэтому токенизированные дивидендные акции могут стать лучшим источником дохода для таких платформ.

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Эта ниша только начинает развиваться. Согласно данным RWA.xyz, общий объем выпуска RWA-акций достиг $457 млн. Однако $377 млн (94%) из этого объема приходится на один актив: EXOD, токенизированные акции, выпущенные Exodus Movement, Inc.

Также 6 февраля 2025 года Ondo Finance объявила об инициативе, охватывающей как Ondo Chain, так и Ondo Global Markets. Токенизированные акции будут позиционироваться как основной класс активов Ondo Global Markets. Также в мае JPMorgan Chase объявили, что завершил первую транзакцию в публичной цепочке с помощью Chainlink и Ondo Finance, приобретя токенизированные казначейские облигации, размещенные в публичном реестре ONDO, через частный цепочечный счет и с использованием межцепочечных платежей с помощью Chainlink.

Если обновленный Ethereum окажется удобным для токенизации ценных бумаг, количество таких проектов начнет увеличиваться.

Риски все еще высоки

Однако аналитики говорят, что стоимость и скорость обработки транзакций после запуска Pectra не изменилась. Конкуренты, такие как Solana, все еще опережают Ethereum по этим показателям. Однако набор функций Ethereum значительно больше, что потенциально увеличит количество новых проектов.

Некоторые трейдеры уже сравнивают ситуацию вокруг Ethreum в текущем году с Bitcoin в 2020-м. Тогда цена последнего подскочила в несколько раз.

Другие видят паттерн 2017 года и тоже говорят о прорыве, который вот-вот наступит.

Но это о долгосрочной перспективе. В краткой — основатель Bamboo, Pandai и генеральный директор Pandastic Ферит Биркан Девлетоглу считаетчто цена ETH находится между сильным сопротивлением и поддержкой. Текущая стоимость составляет $2,556, и отсюда просматривается два сценария: либо стоимость снизится до $2,200, либо продолжит расти.

Он писал, что если ETH опустится ниже $2,584 и не сможет снова подняться выше $2,677, то следующий уровень будет составлять около $2,201. Если давление продавцов будет сильным, то цена может опуститься даже до $1,978. В противном случае покупатели могут поднять стоимость до $2,800 и выше. Пока рыночная ситуация говорит преимущественно о первом сценарии.

Поведение Ethereum (ETH) напоминает бурный рост 2017 года. Но краткосрочные технические сигналы свидетельствуют, что следует сохранять осторожность:

Relative Strength Index (RSI) показывает перекупленность актива — то есть, цена может временно упасть.

Moving Average Convergence Divergence (MACD) говорит о риске коррекции.

Также недавно было много ликвидаций трейдеров, и теперь они не спешат реинвестировать.

Впрочем: