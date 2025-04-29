Ethereum установил новый рекорд, но не тот

Ethereum (ETH) уже давно стал поводом для насмешек и мемов. После перехода на механизм консенсуса Proof-of-Stake у токена были не лучшие времена. А в последние месяцы ситуация только ухудшалась. Но вдруг крупнейший в мире администратор активов BlackRock (по слухам) инвестировал $67,5 млн в Эфир.

Тем временем Ethereum Foundation (EF) осуществил реструктуризацию руководства, чтобы выделить основные направления деятельности двух соисполнительных директоров и разделить рабочие сферы команды управления и совета директоров. С 28 апреля Сяо-Вэй Ван и Томаш Станчак стали соисполнительными директорами, а Бастиан Ауэ и Джош Старк присоединились к команде менеджеров. Кроме того, обновление Pectra в основной сети Ethereum (остановлено по причине серьезной ошибки) запланировано на 7 мая.

Поэтому вливание средств и продолжение поддержки вызвали рост активности в блокчейне Ethereum. По данным growthepie, в течение последней недели количество новых адресов в сети увеличилось на 62,68% и достигла рекордных 15 408 840. Доминирование проектов второго уровня (Layer 2, L2) достигло 6.69x (рост на 58% за неделю).

Кстати, именно за L2 проекты, модель учета и виртуальную машину блокчейн Ethereum критикует основатель Cardano Чарльз Хоскинсон, который на ранних этапах был также соучредителем Ethereum.