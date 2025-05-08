Ethereum получил обновление Pectra — самое большое после Merge. Поможет ли это вырваться из стагнации?

Длительное время Ethereum остается темой для мемов с привкусом грусти. Сеть закрыла первый квартал текущего года худшими показателями прибыльности с 2018 года. В течение первых трех месяцев 2025 года Ethereum столкнулся с рекордным количеством продаж. Несмотря на все это, ETH остается ключевым игроком в мире криптовалют и вторым по капитализации токеном после биткоина с рыночной капитализацией $235.87 млрд.

Несмотря на волну популярности других блокчейнов, таких как Solana (за счёт спекулятивного ажиотажа вокруг мемкоинов), Ethereum продолжает демонстрировать стабильное развитие. Его сильные стороны — мощные проекты второго уровня (Layer 2, L2), активное сообщество разработчиков и надежная репутация.

Стоит ли ожидать мощный скачок туземун после обновления Pectra, которое наконец состоялось 7 мая? Это самый большой апгрейд сети со времен The Merge в 2022 году (и 19-й в целом). Он обещает технические усовершенствования, новые возможности для бизнеса, инвесторов и пользователей.

Наконец-то. Свершилось!

Обновление блокчейн-сети Ethereum под названием Pectra (сокращение от Prague и Electra) является двухслойным апгрейдом, который одновременно совершенствует уровни исполнения (Execution Layer) и консенсуса (Consensus Layer) Ethereum. Он состоит из 11 основных Ethereum Improvement Proposals (EIP), направленных на повышение эффективности, безопасности и масштабируемости сети.

Самые важные изменения:

EIP-7702. Обычные аккаунты Ethereum (EOA) получат возможность выполнять код смартконтрактов, что открывает дверь к «банковскому программированию». Например, JPMorgan сможет внедрять автоматизированные транзакции с условной логикой, устраняя посредников. Также это позволит пользователям оплачивать комиссии за газ другими токенами, а не только ETH.

EIP-7251. Увеличение максимальной ставки валидаторов с 32 ETH до 2,048 ETH (рост в 64 раза) значительно снизит операционные расходы для институциональных стейкеров, таких как Bitcoin Suisse, которые уже используют распределенные валидаторы Obol. Обновление также позволит автоматическое накопление вознаграждений для более мелких стейкеров. Как новые, так и существующие валидаторы смогут настроить свои счета для получения вознаграждений за весь стейк, до 2,048 ETH на валидатора.

EIP-774. Автоматическое регулирование объема транзакционных данных в блоках улучшит эффективность Layer 2 решений. Это снизит затраты во время пиковых нагрузок (больше не будет заоблачного газа во время высокой загруженности сети).

Напомним, что в 2022 году вместе с обновлением The Merge сеть перешла с механизма консенсуса Proof-of-Work (PoW) на Proof-of-Stake (PoS). В отличие от PoW, при котором валидация происходит путем сложных математических вычислений, то есть, майнинга. При PoS создатель следующего блока выбирается на основе количества криптовалюты, которой он владеет.

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Обмен активов будет проводиться за одну транзакцию, как и пакет действий (например, депозит, заем и обмен в одном блоке). Разрешено восстановление без seed-фразы, например, с биометрической аутентификацией. Появилась возможность устанавливать лимиты расходов для децентрализованных приложений (dApps).

В общем, новые изменения не только оптимизируют сеть, но и делают Ethereum более привлекательным для корпоративных клиентов. Накануне Ethereum Foundation (EF) осуществила реструктуризацию руководства и сообщила о запланированном обновлении Pectra 7 мая. Это привело к росту активности в блокчейне.

Что не так с Pectra?

Pectra должны были имплементировать еще в марте. Но во время тестирования Ethereum столкнулся с техническими проблемами в сети Sepolia. Неизвестный злоумышленник обнаружил серьезную уязвимость, поэтому обновление отложили на два месяца.

Одна из главных особенностей обновления Pectra это абстракция учетных записей (EIP-7702). Эта функциональность позволяет оплачивать комиссии за газ альтернативными токенами. Однако пользователей беспокоит возможное снижение безопасности смартконтрактов и кошельков. Придется по несколько раз делать даблчек при подписании транзакций в сети Ethereum. Это касается не только этого блокчейна, это общая рекомендация. Но каждый раз владельцы теряют огромные суммы, потому что подписывают не глядя и не проверяя сообщения. Стоит также перейти на использование кошельков с расширенными мерами безопасности.

Основатель блокчейн-сети Cardano Чарльз Хоскинсон, который также был соучредителем Ethereum, вообще считает, что несмотря на все шаги, Ethereum не протянет более 15 лет. По его мнению, сеть имеет неправильную модель учета, неправильную виртуальную машину и неправильную модель консенсуса. Хоскинсон также критиковал решения второго уровня, которые, по его словам, стали паразитами Ethereum.

Аналитики видят позитив

Pectra не сделает цену ETH 10x уже завтра, но в долгосрочной перспективе окажет положительное влияние. За 24 часа стоимость токена сети выросла на 6.56% — до $1,956. Это не много и далеко от рекордной стоимости в $4,891. Однако это уже заметный подъем после длительного пребывания в зоне $1,500-$1,800.

Еще в прошлом году эксперты JPMorgan отметили, что обновление Pectra укрепит операционную эффективность Ethereum, предоставит больше институционального принятия и розничной адаптации. Улучшение UX и упрощение смарт-контрактов привлечет новые проекты в экосистему Ethereum. EIP-7742 и EIP-7691 снизят затраты и повысят производительность роллапов, что является важнейшим для масштабирования сети.

Аналитики CryptoQuant отмечают, что ETH крайне недооценен по сравнению с BTC. И это первое с 2019 года. Обычно такой показатель приводил к тому, что Ethereum опережал биткоин. Однако давление со стороны предложения, слабый спрос и низкая активность пока мешают отскоку.

Участие крупных игроков также говорит о перспективности сети. BlackRock недавно приобрела 10 955 ETH на сумму около $20 млн. Goldman Sachs увеличили свои инвестиции в спотовые ETF Ethereum на 2000% в четвертом квартале 2024 года — до $476 млн. Franklin Templeton подали заявку на ETF, который включает Bitcoin и Ethereum, а также запустила на Ethereum проект по токенизации под названием Benji.