Бюджетный AM4 против топового AM5: зачем платить больше за QuadHD

Цены на компьютерную технику даже не думают останавливаться, чем отдаляют доступность гейминга для простых игроков. На помощь приходит проверенная временем платформа AM4. Сегодня ее бюджетное исполнение мы сравним с топовым геймерским AM5 сетом на базе AMD Ryzen 7 9850X3D. Также выясним, реально ли поиграть в QuadHD на бюджетной сборке из прошлого в паре с видеокартой AMD RX 9070 XT.





Нейронный рендеринг, как вынужденный шаг

Кто бы мог предположить, что платформа AM4 с 2016 года будет до сих пор выступать основой для сборок и антикризисный шанс «выживания» на ПК? В те времена мы считали классический рендеринг ключевым столпом, который будет оставаться неизменной основой на десятилетия вперед.

Ранее развитие игровой компьютерной графики был довольно прогнозируемым. Разработчики совершенствовали текстуры, добавляли более сложные шейдеры, наращивали количество полигонов, и все это требовало от видеокарт понятной комбинации: больше «сырой» производительности в паре с уменьшением техпроцесса.

С появлением DLSS от NVIDIA, FSR от AMD и XeSS от Intel правила игры изменились кардинально. Нейронные апскейлеры научились «вытягивать» изображения из более низких разрешений так, что разница с классическим рендерингом стала почти незаметной.

Генераторы FPS пошли еще дальше, вставляя между реальными кадрами искусственно созданные промежуточные, удвоив, а в ближайшем будущем шестикратно (6x MFG) увеличивая показатели оверлея.





Все эти «нейроулучшения» стали вынужденным решением, чтобы позволить полноценно использовать технологии трассировки лучей: Ray Tracing и Path Tracing. Фотореалистичное освещение, отражения и тени, хоть и придают игровым сценам кинематографичности, параллельно «кладут на колени» даже топовые видеокарты.

Таким образом изменилась сама парадигма требований к видеокартам. Теперь GPU среднего класса с хорошим нейронным бэкэндом способна выдавать картинку, которая ранее была доступна лишь флагманам

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Параллельно сформировалась целая прослойка геймеров, которым не хочется прибегать к искусственным «нейронным фокусам», а играть с помощью классического рендеринга, как в старые добрые времена. И вариантов, чтобы выполнить эту прихоть среди видеокарт — не так много.

QuadHD — уже почти лидер

«Железная» статистика Steam за февраль 2026 года говорит, что средний ПК-геймер стал заметно богаче. Самая популярная видеокарта теперь — — NVIDIA GeForce RTX 5070 с долей 9,12%. В то же время большая часть систем комплектуется 32 гигабайтами оперативной памяти, причем их количество увеличилось на 18,91%.

Подорожание компьютерных компонентов заставляет владельцев ПК думать на перспективу, поэтому логично, что пользователи делают апгрейд уже сейчас, а не ждут, пока цены вырастут еще больше.

Доля мониторов с разрешением 2560х1440 пикселей выросла на +17.32%! В то же время FullHD решения постепенно теряют процентные пункты

Уже в ближайшее время мы станем свидетелями исторического события, когда QuadHD наконец-то получит титул «золотого стандарта» гейминга, который более 10 лет удерживал FullHD. Учитывая это, в тестах я сфокусировался именно на разрешении 2560х1440 пикселей, оставив 1080p фанатам киберспорта и владельцам архаичных ПК.

Ценовой кризис и приоритеты «корпоратов»

Цены на видеокарты продолжают «пробивать очередной потолок», и причины этого лежат далеко за пределами гейминга. Если посмотреть на финансовые отчеты NVIDIA, картина становится красноречивой. Доход компании от дата-центров составил 89,8% от общего объема. Гейминг в свою очередь принес лишь «скромные» 4,3 миллиарда

Платформа Vera Rubin анонсированная на CES 2026, стала последним доказательством того, что у гигантов индустрии большие планы именно на искусственный интеллект. NVIDIA пообещала десятикратное снижение стоимости генерации токенов по сравнению с Blackwell, и понятно, что именно это направление будет определять ценовую политику компании на годы вперед

Геймеры же оказываются в ситуации, когда каждое новое поколение видеокарт стоит дороже предыдущего, а прирост «чистой» производительности без нейронных технологий становится все скромнее.

Некоторые пользователи откровенно устали от бесконечных гонок технологий и хотят просто поиграть. Иногда даже выключить при случае все «нейроулучшители», отдав предпочтение старой-доброй растеризации без «мыла» и нарисованных кадров.

Тут на сцену выходят видеокарты от AMD, и главная звезда среди них — AMD Radeon RX 9070 XT. Благодаря ценовым перипетиям она стала настоящим «топом за свои деньги», ведь ее конкурент — RTX 5070 Ti с хорошим охлаждением уже стоит около 60 000 гривен.

Мы оказались в ситуации, когда Radeon RX 9070 XT сравнялась по цене с RTX 5070. В отличие от «зеленой представительницы» AMD предлагает отличную производительность в классическом рендеринге, хотя и поддержку FSR и генерацию кадров никто не отменял.

В предыдущей статье мы уже сравнивали разницу в производительности RTX 5060 Ti на платформах AM4 и AM5, но был один важный нюанс, который существенно влиял на результаты. О нем поговорим в следующем разделе.





RX 9070 XT и AM4 — особенности PCIe

Бюджетные материнские платы на сокете AM4 поддерживали PCIe 3.0-4.0 x16, что в 2026 ограничивает пропускную способность видеокарт по сравнению с современными PCIe 5.0. К примеру MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G Gaming Trio OC работает с помощью всего восемь линий, обеспечивая теоретический максимум (в рамках PCIe 5.0) 32 ГБ/с.

На AM4 пропускная способность от уменьшения количества доступных линий падала вдвое, составляя лишь 16 ГБ/с в режиме PCIe 4.0 x8 и 8 ГБ/с на PCIe 3.0 x8. RTX 50 используют более быстрый тип памяти (GDDR7), но ботлнек со стороны шины является очень влиятельным фактором в геймерской производительности.

Поколение PCIe x8 x16 Gen 3 8 ГБ/с 16 ГБ/с Gen 4 16 ГБ/с 32 ГБ/с Gen 5 32 ГБ/с 64 ГБ/с

AMD Radeon RX 9070 XT в свою очередь задействует полноценные 16 линий PCIe, поэтому максимум по шине составляет 16 ГБ/с даже на архаичном PCIe 3.0. Это касается и бюджетной материнской платы Asus PRIME A520M-A II/CSM, которая есть в нашем тесте. Иными словами, теоретически RX 9070 XT будет терять меньше FPS на старой платформе по сравнению с Blackwell.

Существуют и другие факторы, которые могут ограничивать RX 9070 XT на платформе AM4. Прежде всего это процессор. В нашем тестовом стенде работал обычный 12-поточный Ryzen 5 3600, который начал продаваться в далеком 2019 году

В режиме QuadHD нагрузка преимущественно «ложится» на видеокарту, и процессорное ограничение проявляется значительно меньше, чем в FullHD. Старый CPU станет узким местом разве что в киберспортивных дисциплинах и 1080p, однако целевая аудитория кибергеймеров вряд ли будет всерьез рассматривать ПК без 3D-кэша от AMD.





Еще один фактор — разница в памяти и ее объем. DDR4 (3200 МГц), которую мы использовали для платформы AM4 уступает современной DDR5 (6000 МГц) по скорости и частоте, хотя и первая работала в двухканальном режиме и имеет меньшую латентность таймингов

Результаты бенчмарков (DDR5 6000 G.Skill DDR5 32GB Trident Z5 Neo RGB против Kingstone Fury DDR4):





Скорость чтения: 58 726 МБ/с против 43 259 МБ/с

Скорость записи: 80 822 МБ/с против 25 592 МБ/с

Разница ощутима, но в реальных игровых сценариях при QuadHD процессор и интерфейсы обмена данными загружены не так активно, поэтому влияние на FPS не такое активное, как в FullHD пресетах.

Тестируем игровую производительность

Тестовый стенд:

Для понимания разрыва между поколениями, мы подготовили два тестовых стенда. Платформа AM4 базировалась на Ryzen 5 3600 с DDR4 3200 МГц, а геймерская AM5 получила Ryzen 7 9850X3D с DDR5 6000 МГц.





Видеокарта в обоих случаях была одинаковой — AMD Radeon RX 9070 XT. В АМ4 стоял базовый игровой минимум памяти — 16 Гб, в то время, как на топовой системе — 64 Гб.

Тестирование проводилось в двух режимах: классический рендеринг, без каких-либо апскейлеров и генераторов кадров, и FSR Quality с включенным FG, если это поддерживалось игрой.

На AM4 S.T.A.L.K.E.R. 2 выдавал 72 кадра в секунду. В свою очередь AM5 прогнозируемо опережает своего возрастного коллегу на 14% без помощи апскейлеров. Разработчики неплохо оптимизировали игру с момента ее выхода, но классически забыли многие свои обещания. FSR выглядит посредственно, поэтому для AMD Radeon RX 9070 XT я рекомендую XeSS.

Разница в режиме классического рендеринга с высокими настройками и трассировкой пути в Cyberpunk 2077 составляет всего лишь 7,4%: 54 FPS на AM4 и 58 к/с на AM5. В целом, игра прекрасно работает на видеокартах AMD Владельцам игровых мониторов поможет генератор кадров и FSR в режиме Quality, «дотянув» фреймрейт почти до заветных 140 к/с с RTX. Avowed оказался не очень чувствительным к смене платформы. AM4 всего на 9% медленнее AM5 в классическом рендеринге без «нейроулучшителей». Основным ограничивающим фактором ощущается процессор Ryzen 5 3600. Особенно, когда FPS приближается к сотне.

Генератора кадров для AMD здесь нет. Именно он поднимал фреймрейт на конкурентных NVIDIA до заоблачных показателей в режиме MFG x4. Тем не менее, игровой процесс плавный, без существенных просадок и статеров. Clair Obscur: Expedition 33 оказалась наименее чувствительной к изменению платформы в классической растеризации: 58 против 60 кадров в секунду. Почему-то в настройках пункт генератора кадров оказался неактивным, поэтому на QuadHD с высокими настройками не удалось получить более 84 FPS. Doom: The Dark Ages порадует владельцев AM4 уверенными 96 кадрами в секунду в QuadHD без помощи нейротехнологий, тогда как AM5 выдавала 104 FPS. Эту игру можно считать одним из самых сложных испытаний для любой видеокарты. Если в приоритете высокий фреймрейт для скоростного монитора, то 198 к/с — достойный результат.

Resident Evil Requiem в приятном смысле умеет удивлять своей гибкостью в настройках. Игра может «положить на колени» даже RTX 5090 с использованием трассировки пути. Для видеокарт AMD доступен только RTX, чего более чем достаточно, чтобы насладиться великолепной графикой и плавным геймплеем на AMD Radeon RX 9070 XT.

Режим 3840х2160 + FSR 4 Quality визуально более приятный, чем нативный рендеринг в QuadHD. Ценой этого станет почти полное заполнение 16 гигабайт видеопамяти. В RTX 5070 вам такое вряд ли удастся — «проклятие» 12 гигабайт VRAM.

В нескольких играх разница между платформами оказалась значительно больше. TES: Oblivion Remastered показал 81 FPS на AM4 против 150 к/с на AM5 в классическом рендеринге при QuadHD

Remnant 2 также продемонстрировала существенный разрыв: AM5 оказалась быстрее на целых 42,5%. Сказывается низкая процессорная производительность и отсутствие 3D V-Caсhe. Ryzen 7 3500 обычно нагружен свыше 70-80%. Хотя, если вспомнить нашего недавнего гостя — — AMD Ryzen 7 7500X3Dто 12-поточность не мешала ему соревноваться в играх даже со старшими моделями.





При включении FSR Quality и FG, либо при переходе на FullHD картина меняется. Это существенно повышает нагрузку на процессор: проявляются ограничения пропускной способности интерфесов и отсутствие объемного L3. В таких сценариях разница между платформами во главе с Ryzen 5 3600 и Ryzen 7 9850X3D становится радикальной

В S.T.A.L.K.E.R. 2 с FSR и FG AM4 выдает 176 к/с, а AM5 разгоняется до 231 к/с. В Cyberpunk 2077 с нейротехнологиями разрыв возрастает до 41%.

В TES: Oblivion Remastered это явление достигает апогея — 112 против 235 FPS. Похожая ситуация и в Remnant 2, где разница ровно вдвое больше. Хотя при генерации дополнительных кадров нагрузка ложится на GPU, без быстрого обмена данными между памятью и CPU не обойтись.





Если же посмотреть на общую картину, то средняя разница в QuadHD при классическом рендеринге составила приблизительно 21%, а с FSR и генератором кадров возросла до 49%.

AM4 (1080p) AM5 (1080p) AM4 (1440p) AM5 (1440p) S.T.A.L.K.E.R. 2 (FSR Quality + FG) 183 300 176 231 S.T.A.L.K.E.R. 2 (Классический рендеринг) 94 114 72 82 Cyberpunk 2077 (FSR Quality + FG) 142 277 136 192 Cyberpunk 2077 (Классический рендеринг) 71 90 54 58 Avowed (FSR Quality + FG) 100 174 100 138 Avowed (Классический рендеринг) 100 133 89 97 Clair Obscur: Expedition 33 (FSR Quality + FG) 91 105 78 84 Clair Obscur: Expedition 33 (Классический рендеринг) 78 83 58 60 Doom: The Dark Ages (FSR Quality + FG) 200 303 198 232 Doom: The Dark Ages (Классический рендеринг) 102 138 96 104 Silent Hill f (Классический рендеринг) 98 130 88 96 TES: Oblivion Remastered (FSR Quality + FG) 112 260 112 235 TES: Oblivion Remastered (Классический рендеринг) 81 101 81 150 Remnant 2 (FSR Quality + FG) 124 243 117 234 Remnant 2 (Классический рендеринг) 82 160 80 114 Resident Evil Requiem (FSR Quality + FG) 123 168 134 198 Resident Evil Requiem (Классический рендеринг) 76 110 69 76

В FullHD разрыв значительно больше: 35,5% в классическом режиме и более 70% с нейротехнологиями

В абсолютных цифрах AM4 с RX 9070 XT обеспечивает вполне комфортный гейминг в QuadHD. В классическом рендеринге большинство игр будут выдавать более 60 кадров в секунду. Кто хочет больше — добро пожаловать в настройки, ведь не обязательно все выкручивать на «ультра» пресет.

С генератором кадров все без исключения игры демонстрируют более 100 FPS на высоких настройках, поэтому владельцы игровых мониторов будут довольны.





Подводим итоги

Результаты тестирования подтверждают, что платформа AM4 даже в ультрабюджетном исполнении (A520) остается боеспособным и актуальным «антикризисным решением» для гейминга в QuadHD в тандеме с AMD Radeon RX 9070 XT. Видеокарты меньшей производительности будут демонстрировать еще меньшую разницу, за исключением киберспортивных режимов.

Разница с современной платформой AM5 критически возрастает в FullHD. Процессор Ryzen 5 3600 является бледной тенью с 2019 года на фоне короля гейминга — Ryzen 7 9850X3D. Заменив его на AMD Ryzen 5 5500X3D вы получите значительно лучший FPS.

Если ваша цель — комфортно играть в современные проекты при QuadHD с классическим рендерингом, либо с умеренным использованием FSR, то даже бюджетный AM4 справится с этой задачей.





Для тех, кто устал от бесконечных гонок нейронок, запутался в количестве «иксов» в маркировке генерации кадров, и просто хочет наслаждаться играми, ища артефакты в сталкере, а не в изображениях, то связка AM4 + видеокарта AMD выглядит как целесообразный вариант за свои деньги.

Вместо того чтобы тратить значительную сумму на полное обновление платформы, можно ограничиться заменой видеокарты и получить вполне достойный игровой опыт в 1440p. Сэкономленные средства, возможно, лучше отложить на тот момент, когда выйдет AM6 и следующее поколение видеокарт.