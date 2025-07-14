AM4 против AM5: велика ли разница в гейминге с NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti

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С каждым годом системные требования большинства новых игр неуклонно растут. Но большая часть ПК геймеров не спешит обновлять свои компьютеры, используя проверенные временем платформы предыдущих поколений. В этой статье на примере MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G Gaming Trio OC мы попробуем разобраться, обязательно ли менять сокет, чтобы иметь возможность играть в современные проекты геймдева.

На чем играли раньше и как играют теперь?

В 2025 году видеокарты в 2025 году видеокарты NVIDIA GeForce RTX 50 существенно подняли уровень игрового опыта. Однако многие геймеры по статистике Steam все еще продолжают использовать разрешение FullHD.

Дело в том, что жизненный цикл компьютерной техники в глобальных масштабах все еще остается малоинертным. Он меняется не так стремительно, как бы того хотели производители аппаратного обеспечения. В чем же причина?

На самом деле причин достаточно много: начиная от цен, превращающих очередной апгрейд в довольно расходную часть геймерского бюджета и заканчивая большим количеством устаревших FullHD мониторов, для которых хватает даже не самых новых видеоадаптеров.

Если отмотать время на 10 лет в прошлое, то можно увидеть, что в 2015 году формат 1080p уже был королем гейминга (34,62%), хотя ему все еще составляли конкуренцию «реликтовые виды мониторов»: 1366х768 px (26,28%), 1600х900 px (7,42%) и 1440х900 px (5,25%). Это был период становления FullHD, когда рудиментные стандарты доживали свой век.

В 2020 году FullHD переживал период безраздельного господства и использовался примерно в 64% геймерских сборок. Тем не менее уже можно заметить интересную тенденцию — рост доли формата QuadHD. Этому способствовало увеличение видеопамяти и конечно же выход в продажу семейства видеокарт GeForce RTX 20 Series, которые в свое время произвели революцию в игровом мире благодаря RT ядрам и DLSS.

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В 2025 году можно заметить четкую тенденцию, что несмотря на доминацию FullHD, доля QuadHD дошла почти до 20% в геймерских ПК. Если раньше «сдерживающим фактором» во фреймрейте в основном выступал видеочип, то теперь основным препятствием к массовости 1440p становится количество видеопамяти.

Апгрейд видеокарты без смены платформы: есть ли смысл?

Как видим, многие геймеры все еще не спешат менять свои проверенные в тысячах игровых баталий персональные компьютеры. Тем не менее выход видеокарт NVIDIA GeForce RTX 50 побуждает задуматься об обновлении. Ведь благодаря улучшенной архитектуре — благодаря улучшенной архитектуре Blackwell растет общая производительность в современных проектах геймдева.

Также ландшафт гейминга стремительно улучшают новые технологии — DLSS 4, Multi Frame Generation, Ray Traicing, Path Tracing, о которых мы подробно рассказывали в предыдущей статье.

Рост системных требований в современных играх не оставляет особой альтернативы: либо мы размышляем об обновлении, либо миримся с плохим FPS, статерами и «просадками» кадров.

Апгрейд видеокарты нередко влечет за собой полное обновление платформы, ведь нет уверенности, что устаревший процессор и память не станут так называемым «ботлнеком» перечеркивая преимущества новой видеокарты. В то же время есть надежда, что DLSS 4 с Multi Frame Generation улучшит количество кадров не перегружая процессор. В следующих разделах мы попробуем это проверить.

NVIDIA DLSS 4 — улучшаем игровой опыт

Видеокарты NVIDIA GeForce RTX 50 полноценно поддерживают технологию DLSS 4 (Deep Learning Super Sampling), которая улучшает игровой процесс в сотнях проектов геймдева, количество которых постоянно расширяется. NVIDIA DLSS 4 представляет собой совокупность фирменных технологий нейронного рендеринга, которые обрабатываются с помощью тензорных ядер пятого поколения архитектуры Blackwell. К ним относятся следующие технологии:

DLSS Multi Frame Generation (MFG) — использует искусственный интеллект для создания дополнительных кадров в играх, увеличивая FPS вчетверо по сравнению с традиционным рендерингом;

DLSS Super Resolution (DLSS SR) — улучшает изображение и позволяет запускать игры в более низком разрешении, а затем с помощью искусственного интеллекта восстанавливает картинку до высокого качества, сохраняя детали, четкость, вместе с тем повышая FPS;

Deep Learning Anti Aliasing (DLAA) — технология сглаживания, которая использует искусственный интеллект для улучшения качества изображения в играх, объектов, делая их более гладкими и менее пикселизированными.

Все эти технологии существенно повлияли на улучшение игровых возможностей, увеличили качество изображения и производительность. Благодаря им геймеры получают не только удивительную детализацию и реалистичность, но и значительный прирост частоты кадров даже в самых требовательных игровых проектах.

Платформа AM4 — все еще боеспособна?

AM4 по праву считается одной из самых уважаемых долгожителей среди любителей ПК-гейминга. Она представлена в конце 2016 года, совершив значительный скачок в развитии по сравнению с прошлыми платформами AMD. AM4 в паре с Zen не только бросила вызов доминированию процессоров Intel, но и получила удивительно долгую поддержку.

Ей есть чем гордиться, ведь она совместима с (пятью!) поколениями процессоров — от первенцев на архитектуре Bristol Ridge до моделей пятого поколения на архитектуре Zen 3. В конце этого года платформе AM4 исполняется девять лет! По меркам компьютерного мира это очень большой срок, с которым за всю историю может поспорить разве что легендарный сокет 775 из середины нулевых

И вот возникает вопрос: а может ли экономный геймер сделать апгрейд видеокарты, оставшись на AM4, но с расчетом на комфортный QuadHD гейминг?

Тестовые стенды и методика тестирования

Для тестов я буду использовать видеокарту от NVIDIA — Для тестов я буду использовать видеокарту от NVIDIA — MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G Gaming Trio OC, которая предлагает хорошую производительность для гейминга в разрешении FullHD и QuadHD. Благодаря графическому процессору GB206 с 4608 ядрами CUDA, 16 ГБ памяти GDDR7, нейронным технологиям и Multi Frame Generation, она обеспечивает качественное изображение и бодрый FPS в современных играх, особенно при использовании DLSS 4.

Переходя от слов к делу в рамках эксперимента мы подготовили два тестовых стенда. Один будет базироваться на платформе AM4, а второй должен быть максимально современным, как эталон, чтобы понять полученную разницу в игровых тестах.

Сразу стоит сказать, что для тестирования на базе чипсета-ветерана (AM4) не было цели найти наиболее топовые решения (например X470), ведь мы ориентируемся на обычного геймера по статистике Steam.

Тестируем игровую производительность

Прежде чем приступать к тестированию, стоит вспомнить: что в теории может уменьшить геймерский фреймрейт на AM4 по сравнению с AM5? В B450 присутствует PCIe 4.0 x16, что ограничивает пропускную способность видеокарты. MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G Gaming Trio OC поддерживает 8 линий в рамках PCIe 5.0 (32 ГБ/с). Поэтому у нас двукратная разница пропускной способности по сравнению с PCIe 4.0 x16 (подробнее в таблице).

Поколение PCIe x1 x2 x4 x8 x16 Gen 3 1 ГБ/с 2 ГБ/с 4 ГБ/с 8 ГБ/с 16 ГБ/с Gen 4 2 ГБ/с 4 ГБ/с 8 ГБ/с 16 ГБ/с (AM4) 32 ГБ/с Gen 5 4 ГБ/с 8 ГБ/с 16 ГБ/с 32 ГБ/с (AM5) 63 ГБ/с

AMD Ryzen 7 9800X3D помимо разницы в три поколения с Ryzen 7 5700 имеет существенные отличия в архитектуре. Согласно результатам бенчмарка GeekBench6 AMD Ryzen 7 9800X3D на 53% быстрее в одноядерном тесте и почти вдвое быстрее в многопоточном. И самое главное — использование 3D V-Cache дает большой буст именно для увеличения количества кадров в играх (если не упираться в быстродействие видеокарты).

Третья причина, которая в теории может привести к падению FPS на AM4 — это частота памяти DDR4 по сравнению с современной DDR5. Взять хотя бы скорость чтения: 80 704 Мб/с (DDR5 6000) против 54 693 Мб/с (DDR4 3600).

Ну и наконец-то пришло время перейти к тестированию. Благодаря тому, что NVIDIA установила в GeForce RTX 5060 Ti 16 гигабайт видеопамяти GDDR7, в некоторых играх мы можем даже поиграть в разрешении 4К, даже на ультранастройках. Хотя видеокарта позиционируется NVIDIA в первую очередь для QuadHD и FullHD гейминга.

Возникает определенная закономерность — чем больше разрешение, тем меньше вариативность FPS между платформами. Так, например, в S.T.A.L.K.E.R. 2 на 4К нет никакой разницы между производительностью на Ryzen 7 9800X3D и Ryzen 7 5700. При использовании DLSS (Quality) и генератора кадров (FG) оверлей демонстрирует 57 кадров в секунду.

В QuadHD разница более существенная. Без помощи DLSS и Frame Generator она составляет около 8% в пользу AM5. А вот включив «нейроулучшайзеры» различие падает до 6%, то есть не существенно.

Ryzen 7 9800X3D в паре с NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti позволяют увидеть Зону Отчуждения с частотой 100 к/с, а Ryzen 7 5700 в свою очередь — 94 FPS. В FullHD разница опять увеличивается — около 11,5% при «обычной растеризации» и 9,5% с включенными DLSS и FG.

Indiana Jones and the Great Circle удачно использует Multi Frame Generation, что поднимает счетчик кадров просто до небес. Здесь разница в производительности между поколениями сокетов уже более существенная. Это первая игра, которая для своего запуска требует обязательной поддержки технологии трассировки пути (Ray Traicing).

Недавно Indiana Jones and the Great Circle получила полную поддержку фирменных технологий NVIDIA, среди которых DLSS 4 с Multi Frame Generation и технология трассировки пути — Path Tracing. Последняя в свою очередь требует серьезной производительности видеокарты и дополнительно увеличивает потребление видеопамяти.

Включив Multi Frame Generation (x4) можно увеличить FPS в разы и таким образом получить комфортный фреймрейт даже с трассировкой пути. При этом не наблюдается никаких артефактов, а благодаря технологии Path Tracing приключения известного искателя приключений выходят на новый графический уровень.

Картинка при этом приобретает дополнительную реалистичность и глубину, особенно в закрытых помещениях, где пересекается много источников света. В целом Indiana Jones and the Great Circle очень требовательна как к видеочипу, так и к подсистеме видеопамяти, ведь занимает в ней много места.

Именно поэтому на видеокартах с 8 Гб видеопамяти геймерам приходится опускать настройки до среднего пресета, даже на FullHD. Иначе игра может просто вылететь, или обильно сыпать в консоли ошибками, что нетрудно проверить.

QuadHD в свою очередь требует более 9,5 гигабайт видеопамяти, а в некоторых сценах даже больше. Тем не менее, при 1440p, с помощью DLSS Quality и Multi Frame Generation, даже на сокете AM4 можно увидеть на своих экранах 158 кадров в секунду.

AM5 с Ryzen 7 9800X3D разгоняет игру до 207 кадров в секунду, что на 24% быстрее AM4 + Ryzen 7 5700.

Cyberpunk 2077 первый среди всех получил поддержку DLSS4 с моделью Transformer и MFG, не показывает существенной разницы между поколениями. Она колеблется от 6% в 4К до почти 14% при FullHD.

Хотя Remnant 2 требовательный к железу и безжалостен к игрокам, но в то же время лояльно относится к AM4. В разрешении 3840х2160 пикселей разницу в кадрах иногда можно спутать со статистической погрешностью.

Например, в режиме 4К Ultra с DLSS и генератором кадров разница составляет менее 3%. В QuadHD с включенными нейронными технологиями от NVIDIA разница почти 8%. Ну и классически — наибольший отрыв у AM5 можно увидеть в FullHD.

У Counter Strike 2 на 4К и максимальном пресете качества наблюдается полный паритет. Обе платформы демонстрируют 85 кадров в секунду с NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti. Но ситуация кардинально меняется, если мы опускаемся на FullHD с низкими киберспортивными настройками.

Именно в таком режиме можно увидеть наибольшие преимущества процессора Ryzen 7 9800X3D, которому не могут противостоять даже старшие модели от Intel, даже Intel Core Ultra 9 285K. Возвращаясь к противостоянию с AMD Ryzen 7 5700 (AM4) стоит отметить, что отставание в киберспортивном режиме почти двукратное.

Тем не менее 210 кадров в секунду тоже неплохо для AM4, учитывая, что платформе в конце этого года исполнится 9 лет

Half-Life 2 RTX — это демоверсия легендарной игры, которая дает геймерам отличную возможность насладиться знакомыми еще с оригинальной Half-Life 2 локациями с поддержкой реалистичных технологий трассировки. RTX ставит солидные требования к видеокарте и пока что сама игра недостаточно оптимизирована. Это было отлично видно не только во время тестирования, но и в нашем редакционном обзоре.

В игре присутствует не только полноценная поддержка RTX, но и DLSS 4 и Multi Frame Generation. Кроме них в игре есть собственные апскейлеры — NIS и TAA-U, однако они не могут обеспечить такого качества изображения как NVIDIA DLSS. Трассировка лучей придает дополнительной глубины и еще больше погружает в игровой процесс.

В Half-Life 2 RTX влияние трассировки лучей на визуальный ряд особенно заметно, ведь здесь много точек освещения, полумрака, бликов, отражений и эффектов.

Благодаря совокупности технологий DLSS 4 мы можем полноценно оценить всю атмосферу знаменитого Рейвенхольма в QuadHD с частотой 100+ кадров в секунду

Как ни странно, но Ryzen 7 5700 в паре с NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti показали даже больший результат, чем платформа AM5

Forza Horizon 5 оказалась самой чувствительной к смене платформы. Игра славится отличной оптимизацией, поэтому в нее можно поиграть с комфортным фреймрейтом на разных системах.

При всем при этом NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti в 4К на AM5 работает быстрее на 25% (100 к/с). В QuadHD преимущество AM5 над AM4 достигает 22,5% с включенными DLSS и генератором кадров. Наибольший разрыв наблюдается в режиме FullHD с включенными фирменными технологиями от NVIDIA. Разрыв в таком случае составляет 34% в пользу AM5.

A Plague Tale: Requiem в режиме 4K демонстрировал эталонные результаты на обеих платформах, которые шли рядом, как говорится: кадр в кадр. В QuadHD ситуация немного поменялась, хотя с включенным суперсемплингом, генератором кадров и рейтрейсингом разница во фреймрейте была минимальной.

Поведение Avowed чем-то напомнила Forza Horizon 5, хотя с некоторыми нюансами. В режиме «обычной рестеризации» без помощи суперсемплинга и каких-либо нейротехнологий в 4K между ними не было никакой разницы. Зато с DLSS4 + MFG при QuadHD AM4 потеряла 25%.

Хотя FPS все еще вполне приемлем для прохождения — 79 к/с на ультра пресете

Интересный результат продемонстрировала The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered. В этой игре разница производительности при FullHD была меньше, чем в QuadHD, хотя и несущественно

Подводим итоги

Как видим, не обязательно полностью заменять платформу на ПК, чтобы иметь возможность наслаждаться геймингом в QuadHD и даже 4К. Исключениями могут стать разве что игры, требующие максимального фреймрейта в киберспортивных дисциплинах. Для всего остального достаточно вооружиться видеокартой среднего класса, что мы и увидели на примере NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti.

Разница в игровой производительности между AM4 (Ryzen 7 5700) и AM5 (Ryzen 7 9800X3D) в среднем составила 12%: в 4К она была минимальной, при QuadHD — 10% и в FullHD — наибольшей. В играх с поддержкой технологий DLSS4 и MFG удавалось получить наибольший прирост FPS. Поэтому если вы не хотите полностью менять свой ПК и являетесь владельцем AM4 платформы, то у меня для вас хорошая новость, ведь ее еще рано списывать со счетов.

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