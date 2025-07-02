«Бизон» и «Койот»: что известно о бронированных машинах LAV II, которые Канада поставит Украине

Правительство Канады планирует увеличить военную помощь Украине. В частности, в новый пакет военной помощи войдут бронированные машины семейства LAV II — «Бизон» и «Койот». Рассказываем, что о них известно.

История легких бронированных машин LAV

Большинство крупных производителей бронетехники размещают производственные мощности в ряде стран. Американская компания General Dynamics Land Systems не является исключением и имеет большой завод в Канаде, известный как GDLS-Canada, который сосредоточен на производстве и разработке колесных машин для международного рынка.

В 1974 году канадские военные объявили программу закупок легких транспортных средств. Выпускать их должны были на мощностях GDLS-Canada, а за образец было решено взять семейство швейцарских бронированных боевых машин Piranha. Лицензионные канадские «Пираньи» с колесной формулой 6×6 получили кодовое обозначение LAV I (Light Armoured Vehicle), или в переводе «легкая бронированная машина».

Через несколько лет канадские инженеры представили усовершенствованную линейку бронированных машин LAV II с колесной формулой 8×8. Несмотря на некоторое сходство со швейцарскими Piranha, они являются оригинальной разработкой GDLS и в 1983 году поступили на вооружение корпуса морской пехоты США, где получили название LAV-25.

Конструктивно это восьмиколесный бронетранспортер-амфибия весом 12,8 тонны, экипажем из трех человек, десантным отделением на 6 мест и легким бронированием, которое может защитить от стрелковых пуль. Он имеет расположенную сверху башню с автоматической пушкой калибра 25 мм и двумя пулеметами, дизель мощностью 275 л. с. и может разгоняться до скорости 100 км/ч.

Всего более 750 машин LAV-25 различных модификаций (противотанковая, инженерная, штабная, ремонтная и т.д.) участвовали во вторжении США в Панаму, войнах в Персидском заливе и Ираке. Впоследствии опыт их боевого использования стал основой для создания канадского бронетранспортера LAV II «Бизон» и разведывательной машины LAV II «Койот».

Третье поколение семейства легких бронированных машин компании GDLS-C — LAV III — было представлено в 1999 году, участвовало в операциях союзников в Афганистане и сейчас является основным транспортом в канадской армии. LAV III также послужили прототипом для разработки бронированных боевых машин M1126 Stryker. Их с 2002 года было построено около 4900 штук, включая 4466 для армии США. В марте 2023 года более 400 Stryker администрация Президента Байдена передала Украине.

В 2016 году семейство бронированных автомобилей LAV пополнилось четвертым поколением, которое получило индекс LAV 6.0 и аббревиатуру ACSV (Armoured Combat Support Vehicle). В его состав входят боевые машины и машины боевой поддержки, которые получили немало обновлений. Напомним, что в июне 2022 года Канада уже передала Украине партию из 39 «Супербизонов» LAV 6, а в апреле 2024 года появились сообщения о вsделении дополнительніх 50 бронированных машин ACSV в рамках очередного пакета военной помощи.

Бронетранспортер LAV II Bison

«Бизон» — восьмиколесная бронированная машина на базе LAV II, которая в 1990 году была разработана для транспортировки пехотного отделения канадской армии. От базовой LAV-25 ее отличают отсутствие башни, пандус вместо дверей в задней части корпуса, увеличенная высота и большая вместимость десантного отделения (8 мест вместо 6).

Система крепления на рельсах в грузопассажирском отсеке позволяет быстро адаптировать бронетранспортер к различным задачам. В канадских вооруженных силах он получил целый ряд модификаций: машина скорой помощи, машина радиоэлектронной борьбы, мобильная ремонтная мастерская, машина химической разведки и платформа для 81 мм миномета.

В 2016 году модернизация LAV 6.0 Super Bison получила улучшенный двигатель мощностью 450 л.с., торсионную подвеску, современное рулевое управление и дополнительную броню, способную защитить от пуль калибром 14.5 мм по бокам корпуса и снарядов калибра 30 мм в лобовой проекции.

Согласно релизу производителя, эти модернизации позволили значительно улучшить живучесть, мобильность и летальность машины. Повышение живучести включает переход на корпус с V-образной нижней частью, которая обеспечивает эффективную защиту от мин и самодельных взрывных устройств, а также сиденья с поглощением энергии на всех местах экипажа.

Технические характеристики бронетранспортера LAV II Bison

Экипаж 2 человека Десант 8 человек длина 6,45 м ширина 2,5 м Высота 2,21 м вес 12,39 т Максимальная скорость на суше 100 км/ч Максимальная скорость на воде 9,7 км/ч Запас хода 650 км Двигатель дизельный Detroit Diesel

6V53T с турбонаддувом мощность 275 л.с. Трансмиссия 5-ступенчатая Allison MT653 Максимальный угол подъема 60% Вертикальная преграда 0,5 м Траншея 2 м Вооружение 7,62 мм пулемёт Введено в эксплуатацию 1990

Разведывательная машина LAV II Coyote

LAV II Coyote — бронированная разведывательная машина, разработанная компанией General Dynamics Land Systems Canada. Канадские вооруженные силы заказали 203 машины в 1993 году для замены разведывательной машины Lynx, и все они были поставлены и приняты на вооружение до 1996 года.

«Койот» был разработан на базе LAV II и имеет массу 14,4 тонны (против 17 тонн у LAV III). Имея форму корпуса, подобную LAV II, он также имеет защиту от ядерного оружия, автоматические огнетушители и центральное отопление для холодной погоды. Корпус защищен броней толщиной от 8 до 13 мм, но с дополнительными броневыми панелями, которые претендуют на определенную защиту от пуль большего калибра.

Силовая установка состоит из дизельного двигателя Detroit Diesel 6V53T мощностью 275 л. с. с коробкой передач Allison MT653 (5 передних/1 задняя). Максимальная скорость составляет 100 км/ч с ограничением (120 км/ч без регулировки), что обеспечивает запас хода 660 км. Маневренность обеспечивается радиусом поворота 15,5 м и способностью пересекать траншею шириной 2 м, преодолевать уклон 60% или ехать по боковому склону 30%.

Вооружение расположено в двухместной башне и состоит из 25-мм автоматической пушки M242 (210 выстрелов), спаренной с ней 7,62 мм пулеметной установки C6 и еще одной 7,62 мм пулеметной установки, установленной на башне. Кроме того, на башне установлено восемь 76-мм дымовых и осколочных гранатометов. Все перископы экипажа имеют 3 уровня лазерной защиты, а 7 перископов командирской башенки обеспечивают полный обзор на 360°.

Главной особенностью «Койотов» является мощное оборудование для наблюдения и разведки. Датчики, установленные на 10 метровой мачте и треногах, при оптимальных условиях способны обнаруживать транспортные средства на расстоянии до 24 км и личный состав на расстоянии до 20 км. Оборудование для наблюдения размещено в заднем отсеке машины и состоит из радиолокационной станции, устройства ночного наблюдения большой дальности (NODLR) и тепловизионной камеры.

Технические характеристики боевой разведывательной машины LAV II Coyote