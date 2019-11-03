Call of Duty: Modern Warfare — опосредованная война





Два года назад, в обзоре Call of Duty: WWII мы говорили, что после вереницы футуристических шутеров фантазия сценаристов серии истощилась и они, судя по всему, примутся за приквелы и ремейки. Ну что ж, встречайте Call of Duty: Modern Warfare образца 2019 года, приквел и ребут в одном флаконе

Call of Duty: Modern Warfare Жанр FPS

Платформы Microsoft Windows, PlayStation 4, Xbox One, РазработчикиInfinity Ward

Издатель Activision

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Трилогия Modern Warfare всегда пользовалась особой любовью у фанатов Call of Duty — пока другие игры серии выливали на экраны отборнейшую клюкву, смело и не всегда удачно экспериментировали с сеттингом или в очередной раз мусолили тему Второй мировой, Modern Warfare предлагала игроку вменяемый сюжет в духе романов Тома Клэнси (а значит, тоже с клюквой, но не такой концентрированной), стабильно добротный многопользовательский режим и, что немаловажно, харизматичных персонажей. Я, к примеру, до сих пор могу поименно перечислить всех членов Task Force 141, в то время как из протагонистов остальных игр вместе взятых вспоминается только Алекс Мейсон. Разумеется, разработчики понимали, что требования к перезапуску у публики будут выше, чем обычно, и подогревали интерес игроков, обещая показать ужасы войны и “серую мораль”, без четкого разделения на героев и злодеев. Правда, обещание свое Infinity Ward сдержала лишь частично.

Здешние события разворачиваются за несколько лет до истории, показанной в оригинальной Modern Warfare, ни о каком TF-141 еще никто слыхом не слыхивал, а Имран Захаев пока не устроил переворот в России, так что много знакомых лиц мы не увидим, хотя занятные камео присутствуют. Камнем преткновения на этот раз станет похищенное химическое оружие, вокруг которого сойдутся интересы российской армии (превращенной в “людей Баркова” в русской локализации, использовать которую мы не советуем из-за засилья цензуры — изменены диалоги, обозначения участников конфликта и даже некоторые текстуры), западных спецслужб, террористической организации Аль-Катала и повстанцев из вымышленного Урзыкстана, в котором без труда угадывается Сирия.

Вы, скорее всего, уже знаете, что главным врагом в игре якобы стала Россия, хотя на деле это не совсем так — напрямую с ней, разумеется, никто не воюет. Оказывается, Урзыкстан оккупировали силы некоего генерала Баркова. При этом у “людей Баркова” обнаруживается современная российская техника (предполагаем, купленная в ближайшем урзыкстанском военторге), в его операциях принимают участие регулярные российские войска, а сам Барков, будучи зажатым в угол, звонит, вот так сюрприз, в Москву.

Собственно, вот вам и обещанная серая мораль, только не такая, какую вы ожидали увидеть — Запад десятилетнюю оккупацию Урзыкстана по большому счету игнорирует. Да, он поддерживает здешних повстанцев и даже периодически участвует в вооруженных столкновениях на их стороне, но до открытого полномасштабного противостояния с русскими военными дело не доходит. Более того, объявить вчерашних союзников террористами, если того требуют обстоятельства, — вопрос пяти минут, ведь ваши локальные конфликты это, конечно, плохо, но в геополитике не все так однозначно, извините. Кремль, со своей стороны, курирует Баркова и закрывает глаза на его военные преступления, но быстренько отказывается от него, как только тот начинает создавать больше проблем, чем пользы. А заканчивается дело и вовсе организацией совместной контртеррористической операции ЦРУ, SAS и ФСБ. Про вчерашние разногласия стороны забыли, ведь сейчас взрывы могут начаться не в каком-то Урзыкстане, а в Вашингтоне или Москве.

Как и 12 лет назад, за идеями для сюжета Infinity Ward далеко не ходила — Modern Warfare эксплуатирует современную геополитику и тематику актуальных военных конфликтов, так что многие сцены и шокирующие эпизоды из игры в том или ином виде вы уже видели в новостных сводках. И именно это и подводит Infinity Ward — она берет за основу реальные истории и зачем-то пытается сделать их еще ужасней. Получается так себе. Когда игра реконструирует те же сирийские события, к примеру, бомбежки мирного населения российской авиацией, или применение газа в жилых районах (в Сирии, предположительно, правительственными силами, в игровом Урзыкстане — той же Россией) и выглядит это ужасающе, но тут появляется эпизод, в котором дети побеждают здоровенного спецназовца с помощью отвертки. Эпизод сам по себе очень напряженный, но настолько нереалистичный, что его присутствие разрушает тон, заданный началом миссии. То же касается сцены с терактом на Пикадилли — страшная сцена, где-то перекликающаяся с тем самым уровнем No Russian, почему-то превращается в заправский боевик — пока ты пытаешься ликвидировать нескольких смертников в толпе паникующего гражданского населения, нужная атмосфера сохраняется, но когда террористы начинают напирать пачками… ну бегают себе мирные боты под пулями, подумаешь. Манифест против войны в мгновение ока превращается в очередной голливудский блокбастер.

А вот как блокбастер она хороша — по большей части Modern Warfare это традиционный для Call of Duty коридорный шутер с несколькими интересными находками. Здесь есть и ночная зачистка тесной штаб-квартиры террористов, выглядящая будто запись с бодикама, и огромный, по меркам серии, уровень с несколькими задачами, выполнять которые можно в произвольном порядке, в том числе и исключительно с помощью стелса, и атака на военную базу с применением начиненных взрывчаткой дронов, и позаимствованный из мобильной République уровень, в котором игрок выводит из осажденного террористами посольства гражданскую, отдавая ей команды по телефону, ориентируясь в ситуации по камерам безопасности. Такой подход вносит разнообразие, но я все-таки был рад, когда персонажу вернули оружие и начался очередной экшен — в игре отличный ганплей. Infinity Ward переработала физику стрельбы, появилась какая-никакая баллистика, на что нужно делать поправку, пусть и небольшую. Противник все еще не отличается особой сообразительностью, но пытается это скрывать: враг не спешит бежать под пули, использует укрытия и пытается обходить по флангам, чего уже достаточно, чтобы держать игрока в тонусе и не позволять расслабляться.

Радует глаз и картинка — игра использует новый движок (наконец-то), что позволило разработчикам реализовать фантастическое освещение и создать впечатляющие локации, а персонажи обзавелись очень достойной лицевой анимацией не только в катсценах, но и в самой игре. Одним словом, кампания удалась, хотя привычных для серии wow-моментов мы здесь не увидим. Ни ядерным взрывам, ни разрушенным архитектурным достопримечательностям места в Modern Warfare не нашлось, ставка в этот раз была на жестокости и военных преступлениях. Получилось неоднозначно — с одной стороны, в играх эта тема обычно не поднимается; кроме Spec Ops: The Line, на ум ничего особо больше и не приходит, с другой — попытка “добавить жути” и без того кошмарным терактам или военным преступлениям выглядит неуместно и искажает посыл.

После финальных титров история не заканчивается — на горизонте появляется новый враг, а действие переносится в совместный режим. В Операциях четыре игрока будут вести охоту на террористическую верхушку, добывать разведданные, спасать заложников и бегать по округе с ядерным зарядом в руках. Место действия — Кастовия, город Верданск, в котором легко распознать украинский Донецк. Вокруг почему-то горы, но вы без труда узнаете и Донбасс-арену, и аэропорт, и даже, хех, Metro, а отделения банка Акрополь мало чем отличаются от отделений Приватбанка. Карта Верданска огромна и, к сожалению, полностью не доступна для исследования, ее явно будут использовать в режиме Королевской битвы, который на сегодняшний момент в Modern Warfare отсутствует. Кооператив, казалось бы, незамысловат, но почему-то захватывает. Здесь есть классы персонажей, каждый со своим особым навыком, помогающим выжить, напарников принято прикрывать и стараться воскрешать как можно быстрее — в случае смерти быстро вернуться на поле боя они не смогут, а потеря бойца здесь очень ощутима, ведь враги респавнятся бесконечно. Идти напролом — далеко не самый лучший вариант, и лучше использовать стелс пока это возможно — попробуйте-ка найти нужный файл на компьютере под непрекращающимся огнем противника, а искать-то его приходится, натурально перебирая все имеющиеся на жестком диске папки. Собственно, играть лучше сразу с друзьями, потому что подобранные случайным образом напарники откровенно расстраивают, вторую из четырех доступных миссий я не мог закончить целую неделю исключительно потому, что бравая компания вместо того, чтобы тайком пробраться на русскую базу, каждый раз заваливалась на грузовике прямиком через центральные ворота, поднимая по тревоге не только весь личный состав, но и две вертушки в придачу.

Помимо Операций, в игре присутствуют и обычные для Call of Duty тактические миссии, но они скучны до невозможности, я махнул на этот режим рукой после того как, получив смертельное ранение, дополз до точки эвакуации буквально через половину карты и был поднят напарником прямо на трапе вертолета. Владельцы PlayStation 4 имеют доступ к режиму Выживания, где игрокам нужно отражать атаки постоянно усиливающихся врагов, этот режим остается эксклюзивом для консоли от Sony до 1 октября 2020 года.

Соревновательный многопользовательский режим работает именно так, как он должен работать в Modern Warfare. Ну, почти всегда. Адекватное актуальное оружие, без фантастических пушек, надоевших за последние несколько лет, и без древнего барахла родом из сороковых годов, отличная система кастомизации стволов, адекватные и знакомые перки, вменяемые награды за серии убийств, приемлемое TTK (Time To Kill) даже на нормальном уровне сложности и карты без чрезмерной вертикальности — все это вызывает в памяти времена первой и второй частей Modern Warfare. Разумеется, есть и изменения, так, в игре появилось несколько новых механик — газовые гранаты полезны как никогда, поскольку надышавшись газа, противник еще какое-то время будет выдавать себя кашлем, даже покинув зону поражения, а в наградах за серию убийств появился белый фосфор. Действие его, правда, далеко от реальности настолько, насколько это вообще возможно, однако его применение не только приносит вам парочку лишних фрагов, но и изменяет видимость на карте, что вносит приятное разнообразие в игровой процесс.

Некоторые карты, к сожалению, сделаны откровенно плохо, потенциальных маршрутов с выходами на открытое пространство через два-три относительно узких прохода немного, что провоцирует кемперство — побеждает на них обычно наиболее усидчивая команда, в то время как нетерпеливый противник сперва сливает врагу несколько бесплатных киллстриков, а потом оказывается заперт у себя на респавне. Да, spawn camping в игре присутствует и встречается чуть ли не в каждом пятом матче — если команда, использующая эту тактику, делает все правильно и не приближается к вражескому спавну слишком близко, игра не станет переносить точку возрождения в другой конец карты. Выбрать другое место респавна самостоятельно тоже нельзя (ладно, можно со специальным полевым апгрейдом, но есть гораздо более полезные, да и время отката способности значительное), что удручает. Да, это нечестно по отношению к и так проигрывающей команде, но если уж вас смогли запереть на собственной базе, не лучше ли закончить матч побыстрей? Еще одна большая проблема многопользовательской игры заключается в проблемах с сетевым кодом, снова, как в старые добрые. Вот вы выпускаете в противника треть магазина и умираете с одного попадания, но при повторе становится видно, что ситуация диаметрально противоположная, и это враг изрешетил вас, пока вы поворачивали ствол в его сторону. Встречается, увы, регулярно даже при условии равной, если судить по внутриигровым индикаторам, задержке.

Режимы в основном привычны для Call of Duty — Командный бой 6х6 и 10х10, Штаб, Контроль, Найти и уничтожить, Каждый за себя, вернувшийся в последнем обновлении режим Убийство подтверждено, но есть и парочка новых. В Кибератаке две команды сперва пытаются завладеть бомбой, а потом с ее помощью уничтожить штаб противника, в Реализме полностью скрыты все элементы интерфейса, Огневой контакт предполагает стычки 2х2 на маленьких картах со случайным оружием, бой идет до шести побед; NVM, или Режим ночного зрения, также появившийся в последнем обновлении, представляет из себя вариацию Реализма, здесь также напрочь отсутствует интерфейс, но вдобавок дело происходит ночью, в полной или почти полной темноте, так что полагаться приходится, собственно, на прибор ночного видения и ЛЦУ вместо обычного прицела, что ощутимо замедляет темп игры. Особняком стоит режим Наземной войны — 64 человека на карте, захват флагов, техника, включая авиацию, ничего не напоминает? Да, это Захват из Battlefield, только немного корявый. Вот как Dice никогда не умела делать захватывающие сражения в ограниченном пространстве, так и Infinity Ward тушуется, когда дело доходит до масштабности. Претензии здесь есть буквально ко всему — и к расположению флагов, и к дизайну уровней, и к балансу оружия, и к физике транспортных средств. Развлечение, скажем прямо, сильно на любителя и я бы туда уж точно не совался, не открыв ключевые перки и обвес для любимого (предпочтительно дальнобойного) оружия.

Режимов, как вы уже поняли, масса, и это только начало, разработчики обещают, что время от времени будут появляться новые, плюс, хотя официального подтверждения еще не поступало, мы практически не сомневаемся в том, что в игре появится Королевская битва, многочисленные утечки и масштабы карты Верданска говорят сами за себя. А вот зомби в этот раз мы не дождемся.

Осталось вспомнить про еще одну фишку игры — кросс-плей и кросс-прогресс. Да, теперь игроки не ограничены одной платформой, поскольку весь прогресс, кроме игровой валюты, сохраняется в профиле Activision/Call of Duty, по схожей схеме сейчас работает Destiny 2, вот только в отличие от космооперы от Bungie, Modern Warfare позволяет играть вместе владельцам различных платформ благодаря тому, что игра поддерживает использование клавиатуры и мыши на консолях. По умолчанию кросс-плей всегда включен и вы будете попадать в смешанные группы, подобранные по типу устройства ввода. Используете мышь на любой из платформ — попадаете в один пул игроков, используете геймпад — в другой. Была информация о том, что возможен кросс-плей без фильтрации по устройствам ввода, но я такую опцию не нашел. Решение на самом деле замечательное, среди моих знакомых, с которыми мы играли еще в Modern Warfare 2, часть продолжает играть исключительно на ПК, часть отдает предпочтение консолям, причем от разных платформодержателей, так что собрать старую банду в последние несколько лет было непросто. Infinity Ward решили эту проблему просто и элегантно, браво.

Ну что, посмотрим, что у нас в сухом остатке? Выглядит игра отлично, кампания играется хорошо, пусть сюжет порой и кажется немного странным, мультиплеер вернулся во всей свой красе, но и со знакомыми багами, а первоначальный набор карт слабоват, кооператив хорош, но проходить его лучше с друзьями — нервы целее будут. А еще игроки жалуются на периодические проблемы с производительностью по различным причинам. Я, к примеру, столкнулся с падением FPS, спонтанно возникающим после окончания матча и пропадающим только после полной перезагрузки игры, и с появляющимся при каждом запуске предупреждением о том, что моя система (обновленная до последней версии Windows 10) не поддерживает DirectX 12. Казалось бы, проблем у игры достаточно, но она настолько близка к первоисточнику, по которому мы невероятно соскучились, что на них просто закрываешь глаза. Если вы любите оригинальную трилогию, пропускать Call of Duty: Modern Warfare мы не рекомендуем, перезапуск удался.