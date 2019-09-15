Catherine: Full Body — Любовный квадрат





Какая жизнь вам больше по душе — спокойная предсказуемая обыденность или яркая, наполненная хаосом? Готовы ли вы пересмотреть собственные интересы и предпочтения ради другого человека? Стоит ли принимать навязанные обществом нормы, или же нужно оставаться верным своим убеждениям? Рано или поздно каждому приходится искать ответы на эти вопросы. Винсенту Бруксу, главному герою Catherine, определяться придется прямо сейчас.

Catherine: Full Body Жанр Action/TPS

Платформы PlayStation 4/Xbox One

Разработчик Atlus (Studio Zero)

Издатель Atlus

Официальный сайт

Винсенту Бруксу слегка за 30, он программист, пятый год встречается с Кэтрин, (Katherine, для простоты Кэтрин-через-K), с которой знаком еще со школы, но пара до сих пор живет раздельно. Каждый вечер после работы Винсент отправляется в бар «Заблудшая овца», чтобы выпить с друзьями, а потом возвращается в свою однокомнатную квартиру, опрокидывает еще пару банок пива и заваливается спать. Не самая насыщенная жизнь, но ему неплохо и так, хотя часики-то тикают, о чем Кэтрин-через-K уже даже не намекает, а говорит в лоб во время очередного похода в ресторан. Разговоры о свадьбе вызывают у Винсента едва ли не приступ паники — уютная и предсказуемая рутина оказывается под угрозой, к чему наш герой совершенно не готов, но окончательно земля уходит у него из под ног, когда после очередной попойки он просыпается в постели со сногсшибательной блондинкой, с которой познакомился накануне в баре. И ее, как ни странно, тоже зовут Кэтрин (Catherine, или же Кэтрин-через-С).

Несмотря на одинаковые имена, девушки диаметрально противоположны друг другу. Кэтрин-через-K строго одевается, рациональна и обычно холодна. То, что их отношения с Винсентом грозят развалиться, видно невооруженным взглядом — во время совместных сцен парень выглядит неуверенно, часто мямлит и извиняется, девушка же, наоборот, пассивно-агрессивна и требовательна, порой в ее голосе звучат командирские нотки. Вы точно таких встречали — алло, я тут ходила на встречу с одноклассниками и все девочки замужем, а у многих уже и дети, что ты себе думаешь?

Кэтрин-через-С разгуливает в полупрозрачном платье, больше похожем на пеньюар, и чулках, она весела, развратна и, кажется, заинтересована в Винсенте не меньше, чем он в ней самой. Брак ее не привлекает, а вот полуночное распитие коктейлей и секс — очень даже. После первой же ночи девушка решает, что они с Винсентом теперь вместе, а тот остается собой и не находит сил сказать, что он не свободен.

Сюжет оригинальной Catherine строился как раз вокруг этого любовного треугольника, но переиздание добавило в игру еще одну Кэтрин — Qatherine, или, чтобы совсем не запутаться, Рин. Винсент однажды спасает хрупкую девушку с амнезией от сталкера, помогает ей поселиться в соседней квартире и устроиться в «Заблудшую овцу» пианисткой. Рин добра и наивна, она почти ребенок и практически сразу же влюбляется в своего спасителя. И именно в ее сюжетной линии Винсент раскрывается в новом свете и показывает те черты характера, которых не хватало в игре 2011 года — он решителен, серьезен и может постоять за себя. Показывает он это, конечно, уже слишком внезапно, трансформация из безвольного изменщика в без пяти минут мачо выглядит немного нелепо: видно, что эти эпизоды были дописаны и на промежуточные ролики решили не тратиться.

Пока Винсент пытается разобраться в себе и в своих чувствах, в городе начинают происходить необъяснимые события — мужчины жалуются на кошмары, сути которых никто не помнит, но каждое утро кого-то из них обнаруживают мертвым, с застывшей гримасой ужаса на лице. Вскоре эта напасть настигает и главного героя, причем чем сложнее и запутанней становится его жизненная ситуация, тем безумней ночные кошмары.

На самом деле Catherine — больше чем игра про попытки закадрить понравившуюся девушку. Несмотря на необычную форму, это история про взросление, расстановку жизненных приоритетов, способность принимать трудные решения и социальные обязательства или осознанный отказ от них. Catherine, по сути, это смесь драмы и повседневности: стоит убрать из нее некоторые сюжетные повороты, безумные кошмары Винсента и необходимость нажимать на кнопки, и она легко снискала бы популярность у ваших мам. Собственно, здешние персонажи и вызывают симпатию как раз в первую очередь благодаря их реалистичности, а их проблемы находят отклик у игрока потому, что кажутся знакомыми. Игровые сцены щедро разбавлены великолепными анимационными вставками от Studio 4°C, подарившей нам, среди прочего, Карнавал роботов, Спригган, несколько Берсерков, Воспоминания о будущем, Justice League: The Flashpoint Paradox, Detroit Metal City и один из лучших эпизодов в Аниматрице.

Привычно для симулятора свиданий, в Catherine: Full Body игроку придется добиваться расположения своего любовного интереса, выбирая подходящие ответы в диалогах и отвечая на вопросы викторины, появляющиеся после каждого уровня. Причем в случае с викториной можно посмотреть не только какие ответы дали другие игроки, но и результаты соцопроса, проведенного среди мужчин и женщин в возрасте от 20 до 30 лет. Выбор смещает стрелку весов порядка-хаоса, отвечающую за характер Винсента. В решающие моменты разработчики отнимают у игрока управление и то, как поведет себя герой, зависит от того, какие действия совершал игрок ранее.

Вот только, несмотря на все написанное выше, Catherine — это не симулятор свиданий, это головоломка. В кошмарах Винсент карабкается по нагромождению каменных блоков, пытаясь убежать от обязательств и своих страхов, принимающих извращенные, отвратительные формы. Блоки огромны, взобраться больше чем на один за раз герой не способен, так что ему приходится перемещать их, выстраивая своеобразное подобие лестницы, но суть в том, что время ограничено — нижние блоки постоянно проваливаются в бездну, так что времени на размышления не очень много. Кроме того, у них разные свойства — одни перетаскивать легко, другие потяжелее, и перемещаются они медленно, третьи рассыпаются после пары прикосновений, четвертые взрываются, уничтожая все на соседних клетках, пятые состоят из льда и не представляют опасности, пока герой ползет по их грани, но стоит ступить на поверхность, и герой будет скользить, пока не упрется в препятствие или не упадет в пропасть, и так далее. Разумеется, здесь действует ряд правил — так, толкать перед собой Винсент может сколько угодно блоков, а вот тащить разрешается только один, блок может оставаться на поле до тех пор, пока хотя бы одной гранью касается другого, перепрыгивать с блока на блок запрещено. В случае ошибки игра позволяет отменить несколько последних ходов, а найденные в процессе прохождения предметы упрощают путь наверх. Среди них есть книги, убирающие всех противников в рамках нескольких экранов, напиток, позволяющий подпрыгнуть на два блока вверх, куб, создающий дополнительный блок или целую платформу 3 на 3, вот только нести Винсент может только один предмет за раз.

Если первые уровни особых проблем не доставляют, то ближе к концу сложность становится зубодробительной, игроки так часто жаловались на высокий уровень сложности оригинальной игры, что разработчикам пришлось выпускать патч, добавляющий в нее супер-легкий режим. В Catherine: Full Body такой режим тоже есть, Винсента можно отправить карабкаться по блокам на автопилоте и сосредоточиться на дейт-сим эпизодах, но мы не рекомендуем его использовать, головоломки все-таки — одна из важнейших составляющих Catherine.

В перерывах между кошмарами Винсент оказывается на платформе, где отдыхают другие участники этих ночных салок со смертью, все как один мужчины, почему-то в виде прямоходящих овец. Вот и разгадка таинственных смертей — тот, кто не успевает забраться наверх и погибает в кошмаре, погибает и в реальной жизни. Во время перерыва Винсент может поговорить с другими несчастными, чтобы узнать почему, по их мнению, они тут очутились, какие техники используют, чтобы продвигаться дальше (в Full Body, в отличие от оригинальной Catherine, техники можно пересматривать у стенда сохранения), и просто перекинуться парой словечек. Делать это крайне рекомендуется — подбадривание Винсента и выбор нужных строчек в диалогах позволит большему количеству бедолаг выжить в конце игры.

Рин, к слову, появляется в кошмарах вместе с Винсентом, она играет на пианино, чтобы подбодрить страдальцев, и ее мелодия время от времени замедляет скорость падения блоков, что сильно помогает выжить. Также Рин, по какой-то причине, не забывает происходящее во сне, но предпочитает не рассказывать об этом Винсенту.

Игравшие в оригинальную Catherine могут попробовать проходить переиздание сразу в режиме Remix, в котором на поле появляется новая форма блоков, схожая с фигурами из тетриса. Однако, по ощущениям, играть в этом режиме легче, поскольку за раз можно перемещать большое количество блоков. Для тех, кому головоломок в сюжете недостаточно, в игре предусмотрены режим Babel, в котором дополнительные уровни можно проходить одному, Colosseum — для совместной локальной игры, и Арена — для соревнований онлайн. Ну а тех, кто отдает предпочтение сюжету, порадует возросшее количество концовок, теперь их тринадцать, отдельная ветка сюжета, посвященная Рин, и дополнительные ролики, рассказывающие о прошлом Винсента и Кэтрин-через-K, позволяющие больше узнать об истории их отношений. Раньше игроки задавались вопросом, почему ублажение хотелок властной стервы расценивается игрой как хороший поступок, а попытки следовать интересам Винсента считались плохими. С новым контентом получается уже лучше, но некоторые диалоги и реакцию системы морали стоило бы тоже переработать, поскольку главная претензия к Catherine, к сожалению, не изменилась с 2011 года — хорошие и плохие поступки до сих пор трактуются игрой по-своему.

Вот Винсент отвечает, что в принятии решений полагается на себя, а не на мнение других людей, просит распустившую нюни овцу не сдаваться, собраться с силами и продолжать лезть вверх, или указывает Кэтрин-через-K на то, что та в последнее время только командует и ставит свои интересы превыше всего (что, к слову, абсолютная правда — глядя на ее поведение, не особо удивляешься появлению в жизни Винсента Кэтрин-через-С), и стрелка весов незамедлительно качается в сторону хаоса, в то время как абсолютное и безоговорочное согласие с ней игра считает проявлением порядка. Простите, но настоящие отношения работают немного иначе. В копилку минусов можно добавить и развязку романтической линии с Рин. И для тех, кто уже знает один из главных сюрпризов, связанных с этим персонажем, — нет, дело в нем, а в самой концовке. У нас тут в основном реалистичная драма, в которой нет положительных персонажей, за что мы ее и любим. К специфическим, пусть и чертовски веселым, концовкам за Кэтрин-через-С мы и так относились с какой-то долей скепсиса, но вот это-то вы куда лепите? Ну серьезно?

В остальном же Catherine как была, так и остается одной из самых неординарных игр на этом и прошлом поколениях консолей, не пропускайте.