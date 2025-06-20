Что известно о ЗРК Rapid Ranger, которые Украина закупит на деньги от Великобритании

Кабинет Министров Украины постановил решение о привлечении 1,7 млрд фунтов для дополнительной закупки в Великобритании зенитных комплексов Rapid Ranger, а также легких многоцелевых ракет LMM Marlet. «Это существенно усилит нашу противовоздушную оборону», — отметил Премьер-министр Денис Шмыгаль и поблагодарил британских партнеров за чрезвычайную поддержку. Рассказываем что известно о ЗРК Rapid Ranger и на что он способен.

Что такое ЗРК Rapid Ranger

Британский RapidRanger — автоматизированный ракетный комплекс компании Thales UK, который способен быстро реагировать на различные угрозы с воздуха и земли. Система весит менее 500 кг, и благодаря модульной конструкции может быть установлена на многие типы колесных или гусеничных транспортных средств.

Преимуществом «быстрого рейнджера» является его универсальность. Открытая архитектура комплекса позволяет использовать с ним целый ряд ракет, включая высокоэффективные Starstreak или Lightweight Multirole Missiles (LMM, также известными как Martlet).

Rapid Ranger оснащен оптико-электронной системой наблюдения, которая обеспечивает обзор на 360°, может содержать панорамный датчик дальнего инфракрасного поиска и отслеживания (IRST) или радар наблюдения и слежения, что позволяет работать самостоятельно или в составе более широкой сети командования и управления.

Комплекс оснащен четырьмя готовыми к стрельбе ракетами и предлагает точное поражение с помощью лазерного луча наведения. Он имеет дальность обнаружения целей более 15 км и эффективную дальность стрельбы 7 км, что позволяет эффективно бороться с беспилотниками, вертолетами и маловысотными самолетами.

По сравнению с другими системами малой дальности, такими как немецкий Gepard или американский Avenger, Rapid Ranger отличается своей портативностью, мобильностью и устойчивостью к тепловым ловушкам благодаря лазерному лучу наведения. Британский комплекс дополняет существующие системы ПВО, заполняя тактическую нишу в районах, где другие радиолокационные системы являются слишком большими и медленными для развертывания.

Ракеты LMM Marlet

Поставка системы ПВО RapidRanger является частью более широкого пакета британской помощи, который также включает поставку 5000 легких многоцелевых ракет LMM Martlet (Lightweight Multi-role Missile).

Они разрабатывались, как максимально унифицированные, поэтому могут запускаться с различных тактических платформ на суше в воздухе или на море по всем видам целей от бронетранспортеров и быстрых катеров до беспилотных летательных аппаратов.

LMM имеет достаточно небольшие габариты: длину 1,3 м, диаметр корпуса 76 мм и стартовую массу 13 кг. Двухступенчатый твердотопливный двигатель обеспечивает ей скорость 1,5 Маха и дальность более 6 км. Она оснащена боевой частью весом 3 кг, неконтактным детонатором и двухканальной системой наведения: лазерной на начальном и инфракрасной на конечном этапе наведения.

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Ракеты LMM проверены в боевых условиях и доказали свою эффективность против дронов в рядах ВСУ. Напомним, что наши защитники еще с 2022 года используют их как в составе гусеничного ЗРК Штормер HVM, так и в ПЗРК Martlet.

По словам бойцов, лазерное наведение LMM дает ей ощутимые преимущества против целей вроде российского дрона-разведчика «Орлан-10». Дело в том, что инфракрасные головки самонаведения других ПЗРК не всегда могут распознать его малую тепловую сигнатуру.

Шасси URO VAMTAC

В 2024 году стало известно, что британские бронированные машины Stormer, которые были основной мобильной платформой для ракет Starstreak и LMM Marlet, будут снятые с вооружения до конца десятилетия. В поисках замены Thales UK обратилась к тактическому внедорожнику URO VAMTAC испанской компании Urovesa. Он довольно похож на американский Humvee, имеет колесную формулу 4×4 и может нести пусковой модуль для ракет Starstreak/Martlet.

Новые машины VAMTAC не будут существенно отличаться по функциональности от систем Stormer HVM. В отличие от гусеничной версии, они оснащены четырьмя, а не восемью ПУ для ракет. VAMTAC также имеют более слабое бронирование, но выигрывают в мобильности и способны разгоняться до 135 км/ч благодаря двигателю мощностью 188 л. с.

Всего испанской армии поставили 1200 единиц полноприводного автомобиля URO VAMTAC, а еще больше закупили вооруженные силы Индонезии, Малайзии и Саудовской Аравии.

Основные характеристики ЗРК RapidRanger