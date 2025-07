Что известно об «умных» авиабомбах AASM Hammer, которые Франция передает Украине

Как сообщает Le Parisien, в 2025 году Франция значительно увеличит производство «умных» управляемых бомб AASM Hammer. Рассказываем что известно об этом высокоточном оружии, которое активно используют воздушные силы Украины.

AASM Hammer — это комплект дополнительного оборудования, который разработан французской компанией Safran Electronics & Defense и превращает обычные авиационные бомбы в высокоточные управляемые боеприпасы с увеличенной до 70 км дальностью. Сам производитель называет его «всепогодным интеллектуальным оружием класса «воздух-поверхность».

Французский «молот» совместим с различными стандартными корпусами бомб (125, 250, 500 и 1000 кг). По принципу действия он подобен американским боеприпасам JDAM, но в отличие от них имеет большую автономность и меньшую чувствительность к средствам радиоэлектронной борьбы.

Модернизация бомб осуществляется путем присоединения к их корпусу (на схеме выше) головки наведения (Combined Mode Guidance Kit) и комплекта увеличения дальности (Augmented Range Extension Kit). По информации производителя, последний может быть пассивным и активным. В последнем случае на задней части устанавливается реактивный двигатель.

Напомним, что ранее мы писали о комплект лазерного наведения APKWS, который подобным образом делает высокоточными обычные неуправляемые ракеты калибра 70 мм.

Аббревиатура AASM в названии расшифровывается, как Armement Air- Sol Modulaire, или в переводе «Модульное вооружение класса «воздух-земля». Слово «модульное» означает, что в зависимости от цели и оперативной задачи несколько типов бомб можно оснастить различными блоками наведения.

В их число входят стандартные блоки наведения для широкого спектра целей с инерциальным (INS) или спутниковым (GPS) наведением, инфракрасные головки наведения (IR) для защищенных целей в условиях подавления сигнала и лазерные головки (Laser) для подвижных целей.

Все это позволяет использовать Hammer даже в условиях активного противодействия РЭБ, когда другие управляемые боеприпасы теряют свою эффективность. Еще одной особенностью французских бомб, которая отличает их от американских JDAM и российских КАБ (корректируемых авиационных бомб), является наличие собственного двигателя.

Дополнительный источник тяги позволяет «молотам» лететь на заявленную дальность 60-70 км, даже если их запустили с малой высоты. Таким образом пилоты не вынуждены приближаться к линии фронта на большой высоте, где больше шансов попасть под огонь вражеской ПВО.

На Парижском авиасалоне в Ле-Бурже, который проходил в июне 2025 года, Safran представила улучшенные модели своих бомб AASM Hammer с увеличенной дальностью. Новые комплекты получили индекс XLR и согласно официальной информации обеспечивают дальность полета до 150-200 км.

Пока точно неизвестно каким образом французские инженеры получили этот показатель, но вероятно, что XLR получили другой двигатель. На это могут намекать воздухозаборники, которые появились в задней части модернизированных боеприпасов и не нужны для твердотопливного двигателя старых AASM.

В январе 2024 года министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню заявил, что адаптация управляемых авиабомб AASM к украинским самолетам Су-24 и МиГ-29 позволит наносить точные дистанционные удары по тылам российской армии — об этом в частности сообщил портал Opex360.

Ukrainian MiG-29 Fulcrum fighter jets firing French-made AASM «Hammer» guided bombs.

The AASM is a precision-guided bomb kit that can be integrated with various bomb sizes, including 250 kg, 500 kg, and 1000 kg variants. pic.twitter.com/pG9kJTR91y

— Clash Report (@clashreport) June 27, 2024