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Military Tech Статьи 24.07.2025 comment views icon

Что известно об «умных» авиабомбах AASM Hammer, которые Франция передает Украине

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Микола Ладуба

Автор статей

Что известно об «умных» авиабомбах AASM Hammer, которые Франция передает Украине

Как сообщает Le Parisien, в 2025 году Франция значительно увеличит производство «умных» управляемых бомб AASM Hammer. Рассказываем что известно об этом высокоточном оружии, которое активно используют воздушные силы Украины.

Что такое AASM Hammer

AASM Hammer — это комплект дополнительного оборудования, который разработан французской компанией Safran Electronics & Defense и превращает обычные авиационные бомбы в высокоточные управляемые боеприпасы с увеличенной до 70 км дальностью. Сам производитель называет его «всепогодным интеллектуальным оружием класса «воздух-поверхность».

Молот ААСМ

Французский «молот» совместим с различными стандартными корпусами бомб (125, 250, 500 и 1000 кг). По принципу действия он подобен американским боеприпасам JDAM, но в отличие от них имеет большую автономность и меньшую чувствительность к средствам радиоэлектронной борьбы.

Конструктивная схема управляемых авиабомб семейства AASM Hammer / Фото: Safran

Модернизация бомб осуществляется путем присоединения к их корпусу (на схеме выше) головки наведения (Combined Mode Guidance Kit) и комплекта увеличения дальности (Augmented Range Extension Kit). По информации производителя, последний может быть пассивным и активным. В последнем случае на задней части устанавливается реактивный двигатель.

Напомним, что ранее мы писали о комплект лазерного наведения APKWS, который подобным образом делает высокоточными обычные неуправляемые ракеты калибра 70 мм.

Особенности французского «молота»

Аббревиатура AASM в названии расшифровывается, как Armement Air- Sol Modulaire, или в переводе «Модульное вооружение класса «воздух-земля». Слово «модульное» означает, что в зависимости от цели и оперативной задачи несколько типов бомб можно оснастить различными блоками наведения.

Управляемая бомба AASM Hammer и различные головки наведения к ней / Фото: Safran

В их число входят стандартные блоки наведения для широкого спектра целей с инерциальным (INS) или спутниковым (GPS) наведением, инфракрасные головки наведения (IR) для защищенных целей в условиях подавления сигнала и лазерные головки (Laser) для подвижных целей.

Бомбы AASM Hammer 250 перед загрузкой в самолеты Dassault Rafale

Все это позволяет использовать Hammer даже в условиях активного противодействия РЭБ, когда другие управляемые боеприпасы теряют свою эффективность. Еще одной особенностью французских бомб, которая отличает их от американских JDAM и российских КАБ (корректируемых авиационных бомб), является наличие собственного двигателя.

Различные модификации AASM Hammer

Дополнительный источник тяги позволяет «молотам» лететь на заявленную дальность 60-70 км, даже если их запустили с малой высоты. Таким образом пилоты не вынуждены приближаться к линии фронта на большой высоте, где больше шансов попасть под огонь вражеской ПВО.

Какие новые возможности добавляет модификация AASM Hammer XLR модификация AASM Hammer XLR

На Парижском авиасалоне в Ле-Бурже, который проходил в июне 2025 года, Safran представила улучшенные модели своих бомб AASM Hammer с увеличенной дальностью. Новые комплекты получили индекс XLR и согласно официальной информации обеспечивают дальность полета до 150-200 км.

AASM Hammer XLR 250 кг

Пока точно неизвестно каким образом французские инженеры получили этот показатель, но вероятно, что XLR получили другой двигатель. На это могут намекать воздухозаборники, которые появились в задней части модернизированных боеприпасов и не нужны для твердотопливного двигателя старых AASM.

Применение AASM Hammer в Украине

В январе 2024 года министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню заявил, что адаптация управляемых авиабомб AASM к украинским самолетам Су-24 и МиГ-29 позволит наносить точные дистанционные удары по тылам российской армии — об этом в частности сообщил портал Opex360.

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Уже через два месяца спустя (3 марта 2024 года) воздушные силы ВСУ использовали AASM-250, чтобы уничтожить российских оккупантов на Авдеевском коксохимическом заводе. А в июне того же года на пленку попал удар украинских МиГ-29 бомбами AASM по скоплению российских военных на Белгородском направлении.

AASM Hammer под крылом украинского Су-25

Благодаря резкому маневру с набором высоты и твердотопливному ракетному ускорителю бомбы его удалось осуществить без попадания в зону поражения ПВО. На видео видно, что после сброса AASM Hammer пилот разворачивается и снижается до минимальной высоты. В то же время боеприпас включает собственный двигатель, набирает высоту и уже с нее по навесной траектории летит в цель.

Технические характеристики AASM Hammer

Страна производитель Франция
Год принятия
на вооружение		 2007
Дальность действия 70+ км
Вероятное круговое
отклонение		 ~10 м
Наведение
инерционное/GPS
инерционное/GPS/тепловое инерционное/GPS/лазерное
Вес боевой
части
125 кг
250 кг500 кг1000 кг
Платформы Mirage 2000D
Mirage F1
Tejas
F-16
Dassault Rafale
Миг-29
Су-24М
Су-25
Су -27

 

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