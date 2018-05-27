Conan Exiles — Рабский труд

Conan Exiles начинается с того, что ваш герой как-бы и не герой вовсе. Совершив целый ряд преступлений, вы заканчиваете так, как заканчивает большинство преступников Хайборийской эры — на кресте, под палящими солнечными лучами, в ожидании мучительной смерти. Вам не повезло, ровно в тот момент, когда вы уже готовы отойти в мир иной появляется Конан, спасает вашу жизнь и, бросив на прощанье пару пафосных фраз, скрывается за горизонтом, оставив вас один на один со смертельно опасной землей изгоев. Лучше бы дал умереть, право слово. Представьте себе Австралию времен колонизации, но с поправкой на местный сеттинг — не самые лучшие условия для жизни, все вокруг пытается вас убить, а в качестве соседей отъявленные каторжники и головорезы. И, разумеется, покинуть это райское место нет никакой возможности, так что придется адаптироваться.

Conan Exiles ЖанрAction-adventure, survival

Платформы PC, PlayStation 4, Xbox One

РазработчикиFuncom

ИздательFuncom

Сайт conanexiles.com

Свобода действия практически полная — все, что попадается вам на глаза, можно разобрать, подобрать, раздробить, разрубить, разрезать и использовать для создания чего-то, что позволит вашему персонажу пережить убийственные песчаные бури, расправиться с врагами и банально не умереть от голода и жажды.

Через полчаса вы уже стыдливо прикрываете свою наготу штанами и рубахой из травы, раскладываете лежак в спасительной тени у подножия скалы и используете примитивные инструменты чтобы нарубить дров для костра и добыть камней для постройки первого дома, не забывая жевать собранных в ближайших кустах жуков и бегать к ближайшему озеру чтобы напиться воды.

К концу игровой сессии вы понимаете, что совершенно забыли начать исследовать окружающий мир, поскольку увлеклись строительством и обустройством жилища. К моменту, когда я все-таки решил отойти на километр от моего скромного одноэтажного домика с соломенной крышей, возле него уже разместились костер для готовки, ловушки для рыбы и ракообразных (наконец-то я не ем жуков и сырое мясо, вызывающее отравление) мастерская бронника, компостная яма, святилище Митры, станок для обработки дерева и печь для обжига кирпича.

Не то чтобы я очень хотел покинуть это райское место, но выбора у меня не было — без металла остановилось развитие персонажа (опыт за сбор базовых ресурсов и создание примитивных предметов уже практически не выдавался) и, соответственно, снизились мои шансы на выживание. Приготовления к первой серьезной вылазке заняли около часа — нужно было собрать припасы и оружие в дорогу, выменять у Митры души убитых врагов на “аптечки”. Спустя десять минут я погиб у ближайшего лагеря агрессивных дикарей. По-моему это были пикты, хотя я могу ошибаться — ребята нашпиговали меня стрелами до того, как я смог рассмотреть их поближе. Еще две смерти и двадцать минут времени ушли на то, чтобы забрать пожитки с бездыханного тела персонажа. Я попытался вернуться домой чтобы пополнить запас продовольствия (рыба в инвентаре уже начала гнить) и починить снаряжение, но песчаная буря застала меня на полпути. Воскреснув, я обнаружил, что все мое добро пропало — маркер, отмечающий место гибели персонажа присутствует, а вот самого тела нигде нет. Без очевидных причин пропали и ловушки для рыбы. Придется возвращаться к сбору камней и палок и начинать все с начала.

Три дня спустя я уже знаю где раздобыть железо — на заселенном ядовитыми пауками плато или в джунглях, где обитают крокодилы, пантеры и агрессивные носороги. Тут же рядом находятся манящие развалины какого-то храма, но соваться туда пока что не стоит. Из-за горилл. По-хорошему, на мне уже должен быть средний доспех а в руках чем-то получше каменного двуручного меча, но увы, игра не хочет чтобы я преуспел. Донести железную руду до плавильной печи удалось только два раза и виной тому животные, начинающие бить персонажа еще до того, как они появятся на экране и задержки, вызывающие флешбеки в 1997, когда я играл в Ultima Online, подключаясь к интернету с помощью U.S. Robotics Courier. Внезапно кончающееся здоровье, перемещение рывками, несрабатывающий кувырок и остальные прелести плохого соединения (хотя я выбирал сервер с наименьшей задержкой да и сейчас пинг по заверениям игры находится в пределах 160 миллисекунд).

Спустя добрых сорока часов игры у меня смешанные чувства — с одной стороны, наконец-то стало интересно, я сражаюсь со скелетами в подземельях, не очень боюсь горилл и почти победил первого встреченного босса, с другой, количество багов удручает и мой персонаж еще в глаза не видел того, что обещает трейлер запуска игры. Я трачу три часа на сбор материалов для средней брони, кую очень неплохое оружие и инструменты, которые не ломаются после пяти минут использования, запасаюсь целебными мазями и захожу в дом, предвкушая как завтра все-таки расправлюсь с тем гигантским пауком, который не дает добраться до сундука с чем-то явно ценным. Что я вижу, запустив игру на следующий день? Персонаж, абсолютно голый, стоит посреди второстепенной базы, тела нигде нет, а значит все нажитое непосильным трудом пропало и нужно начинать сначала. Второй раз подряд игра уничтожила мое колесо боли. Вот об этом я не очень сожалею, поскольку дубинка, с помощью которой нужно оглушить дикаря, чтобы притащить его домой и сделать рабом, все-равно не работает и попросту убивает бедолаг.

Я вдоволь развлекся, выстроив колоссальную дамбу с жилыми комнатами, сундуками для хранения припасов и кольями для защиты от нападающих — несмотря на то, что это PvE сервер, игра не дает расслабиться и посылает неигровых персонажей разрушать ваши постройки, если вы достигаете определенного уровня развития. О приближении “очистки” уведомляет специальная шкала прогресса, так что неожиданностью это не будет. Исследовать окружающий мир действительно интересно и я все еще жду встречи с Конаном в Городе, о котором он мне говорил, но вряд ли это произойдет в ближайшее время. Но игра откровенно утомила пропаданием вещей, забагованными противниками, смертями не по моей вине и бесконечным фармом. Чувствуешь, будто с одной работы ты возвращаешься на другую.

Простой пример начального уровня. Для производства хорошего доспеха вам нужно собрать достаточное количество травы, кожи и железа, а также построить дубильню, плавильню и, собственно, рабочее место бронника. Каждая из этих построек сама по себе требует тонны дерева, камней и травы, разумеется, но это еще не все. Собирать кожу топором или киркой плохая затея, вам нужен нож мясника чтобы сбор был более эффективным. Вы уже догадались, наверное, что это еще одна лишняя постройка и добрая порция слитков, которые вы собирались пустить на нагрудник, а значит дополнительная ходка к месторождению, через толпы крокодилов, пантер, носорогов, пауков и очередную порцию багов.

Причем Conan Exiles откровенно провалила все, что касается туториала — он невнятен, неудобен и практически бесполезен. Меню громоздкое и неинтуитивное, разбираться в нем, по крайней мере на PlayStation 4 приходится методом тыка. Вопрос к игравшим на этой платформе — сколько времени вам понадобилось чтобы понять как начать готовку? Или хохмы ради попробуйте без Google разобраться с тем, как заставить работать компостную яму.

Не подумайте, я очень люблю хардкор и игры с полной свободой действия, но между сложностью и плохим юзабилити есть очень четкая грань, о которой в Funcom, очевидно, не подозревают. Равно как и о том, что открытый мир не предполагает того, что игрок должен развлекать себя сам, с утра до ночи собирая камни и строя замки. Впрочем, возможно я просто не принадлежу к поколению, выросшему на Minecraft и поэтому не понимаю концепции крафта ради крафта и фарма ради фарма. Игрокам, создающим циклопические сооружения из кубиков, в Conan Exiles явно будет чем заняться, а я, пожалуй, вернусь в игру не раньше, чем через десяток патчей. Все-таки чертовски интересно узнать, что там, в противоположном конце карты.

3 Оценка ITC.UA Плюсы: Огромный мир, полная свобода действий, богатые возможности системы крафтинга Минусы: Перебор с фармом, засилье багов, часто критических Вывод: У Funcom получился полноценный survival в мире Конана-варвара, не всегда в хорошем смысле этого слова

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