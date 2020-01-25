Dark Fall: Ghost Vigil: в поисках привидений и древних ужасов





Англичанин Джонатан Боукс ворвался в мир приключенческих игр в 2002 году, представив разработанную и изданную им практически в одиночку адвенчуру-ужастик под названием Dark Fall. Проект этот – как раз в те годы, когда крупные компании стали уделять некогда популярному жанру адвенчур всё меньше и меньше внимания, – наглядно продемонстрировал, что при наличии таланта и инди-автор может создать настоящий шедевр, способный заслужить похвалу критиков и любовь публики. Несмотря на сравнительно скромную графику в виде слайд-шоу от первого лица, антураж заброшенного старого здания английской железнодорожной станции, а по совместительству – гостиницы, с немалым числом настоящих призраков и древних тайн, и пугал, и увлекал не на шутку. Неудивительно, что вскоре последовало идейное продолжение – Dark Fall: Lights Out, а затем и масштабное побочное ответвление, The Lost Crown: A Ghosthunting Adventure – в перспективе от третьего лица и в необычной преимущественно чёрно-белой палитре. А вот уже в дальнейшем от Джонатана Боукса и ставшего его коллегой такого же инди-автора Матта Кларка, если не считать несколько переизданий старых работ и далеко не самый впечатляющий Dark Fall: Lost Souls, следовали одни только обещания или демоверсии целого ряда задуманных в том же стиле игр, выход которых переносился и переносится из года в год. К счастью, даже если вы не верите в призраков и в обещания Боукса, существование Dark Fall: Ghost Vigil никакому сомнению не подлежит: появившаяся в самом начале 2020 года новая игра о привидениях и тайнах древнего особняка оказалась на удивление добротной и привлекательной.

Dark Fall: Ghost Vigil Жанр Адвенчура

Платформы Windows

Разработчик Darkling Room

Издатель Darkling Room

Сайт, Steam

Идея Dark Fall: Ghost Vigil была озвучена автором ещё в 2015 году, когда она и должна была выйти по первоначальному плану в качестве казуально-мобильной игры под названием GHOST/watch о поисках привидений при помощи разнообразной сподручной техники, использованием которой Джонатан Боукс занимал нас ещё в The Lost Crown и последних отпрысках семейства Dark Fall. Постепенно проект становился всё более масштабным и в итоге трансформировался в полноразмерную адвенчуру, по праву принадлежащую к упомянутой авторской серии. Действие теперь происходит совсем в ином месте, однако общая хрестоматийная ситуация «исследования особняка с приведениями» никуда не делась, да и сюжет отчасти отдаёт самоповторами, – но жаловаться на это нисколько не хочется: те любители приключенческого жанра, кто не знаком с вышедшей уже почти двадцать лет назад оригинальной Dark Fall, ничего не потеряют, а ветераны будут только рады многочисленным (и совсем не обязательным для усвоения) отсылкам к ней же и к The Lost Crown.

Безымянный протагонист (ибо действие в Dark Fall: Ghost Vigil традицинно разворачивается от первого лица) прибывает к особняку Харвуд-Хаус, расположенному в лесах неподалёку от Оксфорда, – чтобы провести ночь в наблюдениях за (вроде бы обитающими там) призраками вместе с группой местных энтузиастов, с которыми он заочно познакомился где-то в соцсетях. История у этого дома действительно тёмная и загадочная: построенный в XVIII веке богатым помещиком лордом Харвудом, он обзавёлся дурной славой после таинственных смертей членов семьи хозяина; в начале ХХ века здесь недолго располагался фешенебельный отель, а после войны и до середины 1980-х – детский дом под названием «Шангри-Ла», также ставший в итоге жертвой скандалов по случаю трагической гибели персонала и подопечных. С тех пор вот уже почти четыре десятка лет особняк пустует, постепенно всё более разрушаясь, – хотя слухи о призраках бывших обитателей, в разные века нашедших в его стенах свою кончину, со временем только усиливаются.

Технически игра реализована на движке Unity, но представляет собой классическую point-and-click адвенчуру – как уже было замечено, от первого лица, причём стилизованную под «слайд-шоу» в виде статичных двухмерных картинок. Все локации выглядят вполне живописно и очень даже реалистично, но, несмотря на свои яркие цвета и тщательную проработку деталей, большей частью погружены в полутьму – ибо дело происходит ночью, как то и полагается приличному «ужастику». Перемещаемый по экрану курсор поэтому часто играет по совместительству роль фонарика (при желании отключаемого нажатием клавиши «F»), ярко освещая целую область перед нашим взором; при приближении к краям он превращается в стрелки «влево» или «вправо» для поворота на 90 градусов, а при подведении к активным точкам – в аналогичные символы «вперёд» или «назад» для перехода в соседнюю дискретную локацию, либо же в крупные значки – лупы для осмотра части экрана в приближении, шестерёнок, намекающих на использование в этом месте предмета инвентаря, или же руки для взятия или манипуляции. Содержимое вещмешка открывается в виде панели внизу по нажатию правой кнопки мыши или клавиши «I»: вторичный правый щелчок на какой-либо из большинства уже подобранных вещей позволяет рассмотреть её внимательнее (что особенно важно в случае с различного рода картами или документами), а левый – взять в руки для применения на основном экране.

Особое место в нашем инвентаре занимают упоминавшиеся уже специальные приборы для «отслеживания привидений» – ими мы обзаводимся постепенно в ходе вовлечения в сюжет, а их использование в некоторой мере опционально и является таким себе рудиментом «казуального» начала в истории создания Dark Fall: Ghost Vigil. Собственно, примерно первая четверть игры представляет собой нечто вроде обучения нелёгкому делу «охоты за привидениями» при помощи различного рода гаджетов: наш протагонист – новичок в этой области (его именно так все и называют: «Newbie»), и трое более опытных участников команды, которые до нашего прибытия в Харвуд-Хаус уже успели устроить там свою штаб-квартиру и обвешать наиболее подозрительные места камерами слежения, выступают нашими невидимыми наставниками. Общаться с ними можно прежде всего при помощи планшета, который имеется у нас в инвентаре с самого начала: здесь находится доступ к опциональному веб-чату (с заранее заданными вопросами и ответами), редким SMS-сообщениям, краткой озвученной справке о каждом новом помещении особняка, куда мы будем попадать (естественно, с субтитрами), несколько более полезному анализатору звукозаписей и др.

Лично с нашими коллегами мы не увидимся – лишь услышим их голоса (в исполнении, разумеется, двух авторов игры, Боакса и Кларка, а также одной девушки) по мини-рации, которую получим вскоре после того, как подберёмся к дому: автоматически принимаемые их беседы друг с другом и периодические обращения к нам, ответить на которые немой протагонист всё равно не может, пусть и помогают войти в курс дела, временами выглядят несколько назойливо, – к счастью, ближе к середине игры такие вызовы практически прекращаются. Значительно более полезными – пусть и не особо обязательными к использованию – устройствами оказываются диктофон и прибор ночного видения: с их помощью можно рассмотреть и услышать некоторые подсказки, оставленные нам, судя по всему, самими призраками. В первом случае их придётся ещё и «расшифровывать» в отдельном приложении планшета, выбирая неотчётливо звучащие слова из нескольких вариантов, – но предварительно эти сообщения, разумеется, необходимо обнаружить, активировав соответствующее устройство в инвентаре нажатием на него правой кнопкой мыши. После этого выбранный гаджет проявляется на экране в левом нижнем углу, – использовать таким образом можно лишь один аппарат одновременно (убирается он аналогичным щелчком), так что при желании ничего не пропустить исследовать все помещения предстоит по нескольку раз. Два других прибора скорее не понадобятся иначе как для первичного обучения или для опционального Steam-достижения: сканер «Ghost-box» позволяет протестировать радиочастоты на предмет наличия там «сообщений призраков», а измеритель электромагнитных полей предназначен для первичного осмотра каждой локации на предмет возможных помех от розеток или электроприборов, способных помешать поиску по-настоящему паранормальных явлений.

В первой части исследования Харвуд-Хауса будут у нас в качестве развлечения и некоторые мини-игры – например, «рутинные» задачки по анализу данных видеокамер отслеживания из различных помещений особняка, в которых следует правильно определять тип аномалии: «сторонние шумы», «голоса» – для различения которых иногда придётся подбирать нужные частоты, – «тени», «сферы света» и т.д. Будет даже обязательная к прохождению «мнемоническая головоломка» на переворачивание парных карт и несколько «тестов» на понимание сути происходящего в виде вопросов от коллег по поиску привидений с выбором правильного ответа из четырёх доступных вариантов; чуть позднее нам выдадут ещё и термическую камеру, крайне полезную для обнаружения целого ряда активных точек, – впрочем, всё это относится к начальной локации, чердаку. Если рассчитаться с этим немного затянувшимся «обучением», то команда искателей привидений признает нашего протагониста за своего и начнёт постепенно открывать перед нами двери других, более примечательных помещений старинного особняка, а игра потеряет все остатки своей казуальности и превратится в классическую хоррор-адвенчуру. Ту самую, в которой атмосфера ужаса создаётся вовсе не дешёвыми приёмами в виде выпрыгивающих из-за угла монстров (как, скажем, в Layers of Fear 2 и тому подобных вещах), а умелым сочетанием оттенков света и тьмы, скрипов и шорохов, едва различимого шёпота и разбросанных по углам полуразрушенного здания книг с рассказами о призраках и мрачных свидетельств о судьбе его давних обитателей… Как и в других работах тех же авторов, локации предельно детализированы и наполнены самыми разнообразными предметами той или иной исторической эпохи, не обязательными, но всё же доступными для внимательного осмотра ради пущей атмосферы и вовлечённости в антураж. Помимо обычных загадок на сбор и применение предметов ждёт нас и ряд куда более замысловатых головоломок, включая музыкальные и цветовые, – а также астрономические наблюдения, химические и ботанические эксперименты, даже пара-тройка экскурсов в далёкое прошлое или использование дрона для проникновения в особо укромные уголки Харвуд-хауса.

Несмотря на некоторый пиксельхантинг – например, в ситуациях «одержимости», случающихся при встречах с недобрыми призраками, когда для выхода из текущей локации необходимо, поворачиваясь во все стороны, отыскать и щёлкнуть все активные точки, сгустки чёрной материи, – а также и на нередкие путешествия из одного конца особняка в противоположный (ибо схема здания у нас всё-таки появится, а вот «быстрого перемещения» в уже посещённые места никто не обеспечит), в целом игровой процесс очень даже увлекает и явно заставит немало пораздумать и почесать в затылке даже опытных ветеранов жанра. Готовьтесь провести в запутанных коридорах и многочисленных комнатах Харвуд-Хауса не менее десяти часов, – и если вы любите классические адвенчуры такого стиля, время, затраченное на разгадки всех тайн этого особняка, запомнится вам надолго. Наши лучшие рекомендации – и «Наш выбор!». Заодно будем надеяться, что и другие проекты Джонатана Боукса, находящиеся в разработке вот уже немало лет, также появятся на свет.