Drawkanoid: Oldies But Goldies!





Если бы 33 года назад, когда я впервые познакомился с компьютерными играми, мне сказали, что по прошествии трех десятилетий я буду все так же играть в арканоид и, мало того, получать от этого удовольствие, я бы не поверил. Но факт остается фактом, Drawkanoid от QCF Design – вариация на тему классического арканоида, не менее аддиктивная, чем оригинал, вышедший в 1986 г.

Drawkanoid Жанр арканоид

Платформы Windows, macOS

Разработчики QCF Design

Издатель QCF Design

Язык английский

Сайты Steam

Вся суть нововведений в геймплее Drawkanoid скрыта в названии игры. Это арканоид, в котором нужно рисовать. Вместо того чтобы, как обычно, перемещать «ракетку» стрелками или шифтами на геймпаде, вы рисуете ее под любым углом в специальной «медленной» области игрового «стакана», напоминающего «стакан» для Tetris. В этой области шарик, словно пуля (это не преувеличение) мечущийся в верхней части, ненадолго замедляется, давая вам время, чтобы среагировать. Основная задача практически такая же как в классическом арканоиде – уничтожить все «кирпичики» на поле, дождаться появления «босса» и разбить его. И на следующий уровень.

Естественно, как и во всех подобных играх, с повышением уровня скорость мячика в «медленной» зоне растет, время же на реагирование, наоборот, уменьшается. Вы должны выжить как можно дольше, зарабатывая очки и монеты, которые можно потратить на открытие новых игровых режимов и, что намного важнее, на покупку новых умений и апгрейдов, облегчающих вам жизнь.

Можно улучшить «медленную» зону, снизив рост скорости при переходе на следующий уровень. Можно увеличить приток денег за очистку уровня или убийство босса. Можно немного увеличить размер «ракетки». Или же купить одно из активируемых умений – позволяющих ограниченное время пробивать несколько «кирпичей» подряд, рисовать траекторию мяча после отскока, задавать ему цель, получать дополнительную жизнь и т.д. Каждое такое умение нужно сначала зарядить, выполнив некоторые действия, например, получить определенное количество отскоков от стен. Все активируемые умения имеют несколько уровней апгрейда, правда, суммы, необходимые для подобных покупок, очень немаленькие.

В Drawkanoid три игровых режима. Стандартный, в котором вы можете очищать уровни, пока не потеряете все жизни. Дзен, где скорость мячика после завершения уровня не растет. И Обратный отсчет, в котором вам дается лишь 30 секунд на зачистку этапа, а оставшееся время дополняется несколькими секундами за убийство босса и переходит на следующий уровень.

Как и классический арканоид, Drawkanoid — невероятно прилипчивая игра, оторваться от которой очень сложно. С другой стороны, такой геймплей на ПК, а игра пока что вышла лишь для Windows и macOS, выглядит несколько чужеродным и вряд ли захватит вас дольше, чем на пару сессий. А вот на мобильных платформах с их сенсорными экранами, облегчающими рисование, подобная игра смотрелась бы очень органично и правильно, позволяя коротать время в поездках. Увы, о релизе на Android и iOS пока ничего не слышно.

Прямо сейчас Drawkanoid стоит в Steam 134 грн. Немного, но она наверняка получит скидку на одной из ближайших распродаж. Чтобы не пропустить релиз на мобильных платформах, рекомендую подписаться на рассылку QCF Design на сайте игры.