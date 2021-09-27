Джонні Джан, OPPO: «Найближчим часом ми зосередимо зусилля на смартфонах A-серії та ОРРО Reno5 Lite»





OPPO – відносно новий бренд на ринку України, компанія активно почала працювати в нашій країні декілька років тому, але вже отримала доволі широку популярність. Тому ми вирішили поспілкуватися з Президентом OPPO в Центральній та Східній Європі Джонні Джаном про роботу на українському ринку, вподобання користувачів та перспективу розвитку смартфонів та мобільного зв’язку.

Яка частка українського ринку належить ОРРО та як ви оцінюєте свої позиції в Україні?

OPPO — четвертий за розміром бренд смартфонів в Україні. За останніми даними Canalys, у 2021 році наша компанія досягла значного зростання: на 188% і 204% у першому та другому кварталах порівняно з відповідними періодами минулого року.

Наші позиції на ринку є сильними. Ми налагодили важливі партнерські відносини з ключовими операторами й роздрібними торговельними мережами в країні, як-от ALLO, Citrus, Comfy, Eldorado, Foxtrot, Kyivstar, Lifecell, Rozetka, Vodafone і багато інших. Це допоможе закласти основи успішної діяльності OPPO в Україні у 2021 році.

Кого ви вважаєте основними конкурентами в Україні та як вам вдається співіснувати з такими схожими брендами, як Vivo та Realme?

Індустрія смартфонів надзвичайно конкурентна. Але ми вважаємо за краще зосередитися на власній компанії та власній діяльності, щоб забезпечити клієнтам по всій Україні ширші можливості. OPPO — повністю незалежна компанія, починаючи з вищого керівництва та закінчуючи розробниками продуктів, ринковою стратегією, продажами й відділом збуту. Від появи на місцевому ринку у 2019 році бренд смартфонів OPPO зарекомендував себе як один із провідних в Україні.

Які моделі смартфонів OPPO популярні в Україні? І чи є різниця у вподобаннях українських та європейських споживачів?

Рейтинг моделей, які найчастіше купували в цьому кварталі, очолив OPPO A15. Водночас подвоїлися продажі смартфона ОРРО Reno5 Lite. Популярність цих пристроїв свідчить про те, що українські споживачі віддають перевагу таким характеристикам смартфонів, як тонкий і легкий дизайн, тривалий строк служби акумулятора та швидка зарядка, креативні інструменти для обробки зображень, а також оптимальне співвідношення ціни та якості.

Розробляючи продукти, ми в OPPO дотримуємося балансу між потужним обладнанням та інтуїтивно зрозумілим програмним забезпеченням, надаючи ґаджетам привабливого вигляду та розширюючи можливості користувачів. Оскільки наші продажі продовжують зростати, ми сподіваємося, що все більше українців розумітимуть, чим смартфони OPPO відрізняються від інших.

Чи плануєте ви цьогоріч розширити портфель смартфонів? Які моделі можуть з’явитися на українському ринку?

Ми постійно вивчаємо український ринок, щоб розробляти та постачати продукти, потрібні місцевим жителям, і змінювати їхнє життя на краще. З огляду на зростання популярності наших ґаджетів найближчим часом ми зосередимо зусилля на смартфонах A серії та ОРРО Reno5 Lite.

Чи маєте ви плани щодо розширення лінійки інших носимих пристроїв в екосистемі ОРРО? Чи з’явиться в Україні, наприклад, розумний годинник OPPO?

Ми прагнемо довгострокових інвестицій у розширення екосистеми ОРРО й активно працюємо над інноваціями, щоб пропонувати людям нові враження за допомогою всього нашого асортименту смарт-браслетів, годинників і TWS-навушників.

Рішення про те, які саме продукти пропонувати тому чи іншому ринку, приймається з урахуванням потреб місцевих клієнтів. Щойно з’являться новини про виведення нових портативних ґаджетів ОРРО на український ринок, ми обов’язково про це повідомимо.

Як ви оцінюєте нову операційну систему Wear OS 3 від Google і чи плануєте використовувати її в нових продуктах?

ОРРО тісно співпрацює з Google, щоб усі наші продукти дарували захопливий досвід роботи з Android. Ми одними з перших запустили публічну бета-версію Android 11. І наше партнерство гарантує, що власна платформа ОРРО — ColorOS — продовжить розширювати можливості користувачів, даючи їм змогу контролювати конфіденційність даних на своїх смартфонах, забезпечувати цифровий добробут і реалізовувати творчий потенціал.

ОРРО прагне розвиватися на ринку портативних пристроїв, тому впроваджує інновації, які подарують клієнтам чудові враження. Ми з нетерпінням чекаємо можливості представити свої новинки.

Нещодавно OPPO презентувала нову підекранну камеру для смартфонів. Наскільки ця розробка змінить дизайн смартфонів?

Останнім часом отвори для фронтальної камери суттєво обмежували дизайнерів смартфонів. Ось чому технологія нової підекранної камери стала своєрідним святим Граалем: вона здатна забезпечити фронтальній камері зображення високої якості, не впливаючи на дизайн дисплея.

Інвестиції в дослідження та розробки дали OPPO змогу запропонувати неперевершений досвід роботи з підекранною камерою — такий, який виводить можливості фотографування та відеозйомки з використанням смартфонів на вищій рівень. Якщо поєднати цей величезний технологічний прорив з інноваціями в галузі висувних дисплеїв, можна дійти висновку, що OPPO визначає майбутнє дизайну смартфонів.

Як ви оцінюєте смартфони з гнучкими дисплеями? Чи на вашу думку готова технологія до масового використання або її ще треба вдосконалити?

Звички споживачів змінюються. Тепер вони хочуть від смартфонів більшого, зокрема й гнучкого дисплея. Але виробникам, як і раніше, необхідно працювати, щоб зробити такі смартфони доступними для всіх і щоб технологія гнучкого дисплея пропонувала розширені можливості. Хоча апаратне й програмне забезпечення дає компаніям змогу налагодити стале виробництво таких моделей, ціна на них наразі обмежує охоплення.

Ми здійснили багато досліджень і розробок для інноваційних дисплеїв, кульмінацією яких став смартфон OPPO X 2021, який скручується, представлений на нашому щорічному заході INNO Day.

Замість короткострокових тенденцій OPPO зосередилася на вдосконаленні технологій. Ми прагнемо створити смартфон нового покоління, який дасть людям свободу та змогу максимально використовувати можливості безрамкових дисплеїв у довгостроковій перспективі.

Європа активно впроваджує технологію 5G, а в Україні все ще розгортається 4G. Чи бачите ви переваги в переході на нову технологію зв’язку? Або спосіб використання смартфонів від цього не дуже змінюється?

OPPO — перша компанія, яка зробила 5G-смартфон доступним для продажу в Європі. Ми поєднуємо зусилля з операторами й галузевими партнерами, щоб прискорити комерціалізацію 5G та забезпечити безперебійну роботу наших інтелектуальних пристроїв у їхніх мережах.

Наприкінці 2022 року в Центральній і Східній Європі буде приблизно 19 мільйонів абонентів мобільного 5G-зв’язку. Очікується, що до 2026 року цей показник сягне 196 мільйонів.

З огляду на поточну ситуацію з розгортанням мереж 5G по всьому світу співіснування 4G та 5G певний час вважатиметься нормою. Хоча попит на 4G-пристрої залишиться великим, відбуватиметься поступовий перехід до 5G. І це добре, адже 5G пропонує кращу швидкість і можливість обробляти більше пристроїв в одній мережі. Це також сприятиме розвитку нового покоління підключених пристроїв у будинку, офісі та навіть у дорозі.

OPPO готова всіляко сприяти українським операторам, які хочуть розгорнути 5G якомога швидше.

Чи є сенс зараз для такої компанії, як OPPO, інвестувати в розвиток 6G? І якщо так, то чому?

Ми вважаємо, що технологічний розвиток у будь-якому разі має орієнтуватися на майбутнє. Очікується, що стандартизація технології 6G почнеться у 2025 році, а її комерційне впровадження — приблизно у 2035 році. Це означає, що зараз саме час очолити розробку інновацій 6G.

Дослідні центри OPPO в Європі та по всьому світу вже здійснили попередні дослідження послуг і технологій 6G, ключових вимог і особливостей проєктування систем. Ми очікуємо, що 6G змінить спосіб нашої взаємодії з іноземними інвесторами, давши змогу задовольняти потреби не лише людей, але й усіх форм інтелекту та різних застосунків.

Ми продовжимо попередні дослідження технології 6G й допомагатимемо формувати світові стандарти 6G, як ми робили це для 5G в Європі.

Кілька років тому технології VR й AR у смартфонах були гарячою темою. Але якщо доповнена реальність і далі розвиватиметься, віртуальна, схоже, остаточно зникне зі смартфонів. Як ви думаєте, цей прогноз може змінитися? І які варіанти використання AR з’являться в майбутньому?

AR і VR дуже цікаві технології, якщо зважати на широке розповсюдження смартфонів і величезний технологічний потенціал для створення нового користувацького досвіду. Оскільки технології стають більш досконалими, рентабельними й доступними, цей досвід все більше враховується під час розробки продукту.

За допомогою AR користувачі можуть взаємодіяти з навколишнім середовищем у режимі реального часу — їм не потрібно відволікатися від своїх справ і занурюватися в повністю віртуальний світ. Ця ключова відмінність пояснює, чому OPPO зосередила інвестиції в R&D на розробці AR-окулярів: щоб люди могли користуватися перевагами проєкційних та overlay-дисплеїв, а також використовувати ідентифікацію в реальному часі, яка покращує їхню реальність і надає необхідну їм інформацію.

Чим, на ваш погляд, має бути оснащений смартфон середнього цінового діапазону у 2022 році?

У Києві, Одесі чи Дніпрі від смартфонів вимагатимуть, щоб вони були швидшими, скоріше заряджалися, використовували потужні технології фотографування та відеозйомки, а також мали приголомшливий дизайн і зручно розташовувалися в руці.

Ці ключові запити враховано в гаджетах OPPO, тож наші смартфони середнього класу покликані розширювати можливості у всіх зазначених сферах.

Водночас галузь загалом має вийти за межі специфікації обладнання, комплексно оцінити, як поєднуються обладнання, програмне забезпечення та дизайн і який досвід їх поєднання пропонує реальним користувачам.