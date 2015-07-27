Экспресс-обзор беспроводного маршрутизатора Netis WF2880

Большинство пользователей воспринимают маршрутизаторы как утилитарные предметы. Действительно, идеальный маршрутизатор стоит где-то в углу, просто выполняет свою работу и не привлекает лишнего внимания. Но объем передаваемых данных и количество клиентов постоянно увеличиваются, со временем может появиться желание сменить проверенное решение. Сегодня мы познакомимся с подходящим вариантом. Netis WF2880 – это двухдиапазонный маршрутизатор с четырьмя антеннами, USB-портом и поддержкой стандарта 802.11 ac.

Комплектация

Netis WF2880 поставляется в привычной картонной коробке вместе с блоком питания (12 В, 1,5 А), Ethernet-кабелем, съемной подставкой для вертикальной установки и документацией.

Внешний вид

У маршрутизатора максимально простой дизайн. Черный корпус из матового пластика имеет закругленную переднюю панель с индикаторами и выглядит не броско.

Благодаря съемной подставке Netis WF2880 устанавливается горизонтально, вертикально или вешается на стену, снизу есть отверстия для болтов. В подвешенном состоянии кабели можно вывести вниз, вверх или в сторону.

На трех сторонах маршрутизатора есть вентиляционные отверстия для естественного охлаждения внутренних компонентов, в любом положении теплый воздух выходит вверх.

Разъемы, органы управления

Все разъемы собраны сзади. Тут есть пять розеток Ethernet (один WAN и четыре LAN), порт USB 2.0, кнопка WPS для быстрого сопряжения и утопленная клавиша для сброса к заводским настройкам. Производитель не предусмотрел отдельной кнопки включения устройства, не помешал бы и выключатель Wi-Fi.

Четыре антенны с усилением 5 dBi несъемные, две из них отвечают за работу на частоте 2,4 ГГц, две – за 5 ГГц. Для обеспечения оптимального покрытия их можно повернуть и наклонить в нужную сторону.

На лицевой панели есть ряд ярких индикаторов, которые позволяют получить представление о текущем режиме работы Netis WF2880.

Функциональность

Беспроводной маршрутизатор поддерживает скорости до 1 Гб/с при кабельном подключении (как в локальной сети, так и для входящего подключения). В беспроводной режиме обеспечивается теоретическая скорость обмена данными до 300 Мбит/с в сети 2,4 ГГц (802.11 b/g/n) и до 867 Мбит/с на частоте 5 ГГц (802.11 a/n/ac). К USB-порту можно подключить накопитель, использовать его в качестве сетевого диска, хранилища контента для медиасервера или FTP. Возможность подключить к USB принтер или модем не предусмотрена.

В основе Netis WF2880 лежит процессор Realtek RTL8367RB с рабочей частотой 660 МГц, 64 МБ оперативной памяти и 16 МБ постоянной. За работу беспроводной сети на частоте 2,4 ГГц отвечает чип RTL8192ER, за диапазон 5 ГГц — RTL8812AR , RTL8197DN гарантирует работу кабельной сети. Максимальная мощность передатчика – 20 дБм.

Интерфейс

Настройка Netis WF2880 осуществляется через привычный веб-интерфейс, доступный по IP-адресу маршрутизатора или netis.cc. Чтобы не пугать обилием настроек обычных пользователей, на первой странице собраны только самые необходимые параметры: выбор типа подключения к сети провайдера, параметры беспроводных сетей и язык. Для доступа к полному списку настроек нужно нажать «Advanced».

Интерфейс абсолютно стандартный – слева находятся список параметров, справа появляются выбранные настройки.

Можно получить представление о текущем состоянии маршрутизатора, настроить локальную сеть, режим работы (роутер/мост).

Настройки беспроводных сетей достаточно обширны. Для каждого частотного диапазона выбирается режим работы, стандарт, канал и его ширина, типы аутентификации. Можно создать до шести гостевых сети Wi-Fi – по три для каждой частоты.

Остальные настройки, включающие режим работы USB, правила переадресации, фильтрации (аналог родительского контроля) и др. пригодятся разве что продвинутым пользователям.

Эксплуатация

Netis WF2880 использовался в качестве основного сетевого домашнего устройства на протяжении недели. Тестирование проходило в обычном жилом доме, квартире площадью 75 кв. м. Клиентами выступали один ПК, подключенный по кабелю, ноутбук (Wi-Fi), пара смартфонов, планшет.

Во время эксплуатации маршрутизатор показал себя с лучшей стороны. Работал стабильно, даже под относительно высокой нагрузкой, которую обеспечивали компьютеры частым скачиванием «торрентов» и просмотром потокового видео высокого разрешения. Во время работы корпус роутера нагревается, но температура остается в разумных пределах (инфракрасный термометр зафиксировал 44 градуса).

Проверка скорости передачи данных в локальной сети происходила путем копирования больших файлов с одного ПК на другой, использовались ноутбуки Lenovo Y50-70 и ASUS G771JW. У них гигабитные Ethernet, а Asus может похвастаться поддержкой Wi-Fi 802.11 ac. При кабельном подключении фактическая скорость обмена данных достигала 880 Мб/с. В беспроводном режиме, когда ноутбук Lenovo был подключен кабелем, а Asus — по Wi-Fi, фактические скорости составили 120 Мбит/с в сети 2,4 ГГц (режим 802.11n, 300Мб/с) и 250 Мб/с в сети 5 ГГц (режим 802.11 ac, 867 Мб/с).

При проводном подключении маршрутизатор показывает максимальный результат для интернет-подключения 100 Мбит/с

Для проверки того, на сколько хорошее покрытие Wi-Fi создает Netis WF2880 в отдельно взятой квартире мы использовали ноутбук и смартфон. В таблице описаны условия, в которых проводились измерения с помощью Speedtest, уровень сигнала, который показывали устройства:

Место — расстояние прямой видимости, преграды Клиент Asus UX305 Meizu M1 Note Частота Wi-Fi Скорость Сигнал Скорость Сигнал Прямая видимость — 1 метр 2,4 ГГц 80/90 Мб/с -27 dBm 64/55 Мб/с -43 dBm 5 ГГц 72/95 Мб/с -50 dBm 67/65 Мб/с -45 dBm Комната — 5 метров + тонкая стена 2,4 ГГц 53/80 Мб/с -40 dBm 62/54 Мб/с -43 dBm 5 ГГц 61/96 Мб/с -70 dBm 66/61 Мб/с -55 dBm Другая комната — 8 метров + тонкая стена 2,4 ГГц 65/95 Мб/с -45 dBm 60/55 Мб/с -43 dBm 5 ГГц 13/54 Мб/с -50 dBm 61/61 Мб/с -66 dBm Еще одна комната — 13 метров + несущая стена и др. 2,4 ГГц 24/37 Мб/с -48 dBm 44/38 Мб/с -57 dBm 5 ГГц 2/38 Мб/с -70 dBm 32/37 Мб/с -74 dBm

Исходя из полученных результатов и личных впечатлений, Netis WF2880 может обеспечить нормальное покрытие Wi-Fi в квартире средней площади, даже если будет установлен в прихожей, но стоит помнить, что сеть частотой 5 ГГц более чувствительна к преградам, поэтому использовать ее на больших расстояниях получится не всегда.

Итоги

Netis WF2880 – флагман потребительской линейки производителя. Относительно других устройств c поддержкой Wi-Fi 802.11 ac он не выглядит самым производительным, но и рекомендованная стоимость в 1995 гривен намекает на то, что этот маршрутизатор не должен устанавливать рекорды. Перед нами устройство для тех, кто хочет перевести свою домашнюю сеть средних размеров на следующий уровень – внедрить современные стандарты, обеспечить быстрый обмен данными между устройствами. Если при этом покупатель уверен, что имеющейся функциональности ему хватит на ближайшие пару лет, то Netis WF2880 может стать хорошим выбором. Продажи маршрутизатора начнутся 20 августа.

Понравилось:

+ Скорость передачи данных

+ Стабильная работа

+ 4 внешних антенны

+ Универсальность положений установки

Не понравилось:

— Упрощенное оснащение (несъемные антенны, нет клавиши включения, порты Ethernet без индикаторов)

— Ограниченная функциональность USB (нельзя подключить принтер или 3G-модем)

Устройство для обзора предоставлено ООО «Инвестком»