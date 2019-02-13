Экспресс-обзор проигрывателей виниловых дисков Pro-Ject Artist Collection The Beatles

Сегодня речь пойдет не о винтажных вертушках для аудиофилов, а о серии ярких проигрывателей Artist Collection от Pro-Ject, посвященной легендарной группе Beatles. Всего в линейке Pro-Ject о Битлах их 6, но я расскажу о трех конкретных моделях. Каждая из них касается определенных эпизодов или участников группы. И каждый проигрыватель выпущен ограниченным тиражом в 2500 экземпляров.

Начну с первых двух, ибо по сути они являются вариацией на тему известного проигрывателя Pro-Ject Essential III. По конструкции и комплектации они идентичны и различия только в дизайне.

Версия Sgt. Pepper‘s Drum выпущена к 50-летию одного из самых известных альбомов — Sgt. Pepper’s Lonely Heart Club Band, а опорный диск проигрывателя выполнен в стиле большого барабана c обложки альбома.

Модель George Harrison Recordplayer также основана на Essential III, но посвящена Джорджу Харрисону и его увлечению индийской культурой, что выражено в виде характерных орнаментов. Тут и опорный диск свой — с рисунком микшерного пульта, который использовали The Beatles.

По сравнению с Essential III проигрыватели из линейки Pro-Ject Artist Collection не претерпели изменений в конструкции. Вертушки выполнены из высококачественной МДФ. Внизу, как и полагается, ножки гасящие вибрации. Моторы с пассиковым приводом, скорости тут две — 33 и 45 с ручным переключением. Опорные диски выполнены из акрила. Встроенных фонокорректоров в проигрывателях нет.

Тонармы тоже одинаковые — прямые, алюминиевые с длинной 8,6 дюйма. В качестве картриджа используется хорошо зарекомендовавший себя Ortofon OM10 с движущимся магнитом. Оба проигрывателя комплектуются защитными крышками, которые можно снять и фоно-кабелями Connect It E.

The Beatles Yellow Submarine

Теперь перейдем к самому интересному на мой взгляд проигрывателю. Как можно заметить, он больше всех выделяется из всей линейки Artist Collection, а все потому, что для версии Yellow Submarine был разработан уникальный дизайн. И не только он, но и картридж, но об этом чуть позже.

Поводом для выпуска этой версии стало переиздание в 4К-формате фильма Yellow Submarine и его 50-летию. Что и говорить, а дизайн проигрывателя по-настоящему яркий, и он однозначно придется по вкусу поклонникам группы. Не забыли даже о трубах подлодки. Настоящая ручная работа. Конечно, вещь больше коллекционная, но это по-прежнему отлично исполненная вертушка, созданная Pro-Ject.

Стоит сразу учесть тот факт, что защитной крышки в комплекте с проигрывателем нет, поэтому со всей этой красотой придется обходится аккуратно. Тут даже опорный диск изготовлен из полноценного прозрачного стекла. Стол выполнен из МДФ, но по сравнению с предыдущими, он легче, его вес примерно 4,5 кг, против 7 у версий Essential. С гашением вибраций порядок, за это отвечают специальные ножки. Двигатель тут в принципе такой же, с пассиковым приводом, скоростей также две — 33 и 45. Фонокорректора тоже нет.

И вот теперь самое интересное. Тонарм S-образный, алюминиевый, но в качестве картриджа уже использована другая модель — ММ Ortofon Concorde. Картридж специально окрашен в желтый цвет для Yellow Submarine и получил название Sonar. Все как у настоящей подводной лодки.

Вообще, говорить о звуке винила — дело неблагодарное, поэтому поделюсь чисто своим впечатлением. В нашем случае к проигрывателям были подключены полочные колонки Sonus Faber Sonetto II и напольные Tannoy Revolution XT через фонокорректоры и усилители Pro-Ject. И могу сказать что, вот что-то есть в звуке с этих вертушек душевное, успокаивающее, мягкое. Как и в музыке Битлов, которая была наполнена любовью и добротой.