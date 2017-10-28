ELEX: готичный sci-fi

Хорошая новость для тех, которые еще помнит времена, когда игры распространялись на CD, видеокарта и 3D-акселератор были разными устройствами, а звуковую плату нужно было покупать отдельно – студия Piranha Bytes закончила работу над своей седьмой игрой, ELEX. И да, это все еще та самая, старая добрая «Готика», со всеми ее плюсами и минусами.

ELEX Жанр ролевая игра

Платформы Windows, PlayStation 4, Xbox One

Разработчики Piranha Bytes

Издатель THQ Nordic

Сайты elexgame.com , Steam

Piranha Bytes нельзя отказать в последовательности – немецкая студия вот уже 18 лет делает ролевую игру своей мечты, придерживаясь однажды выбранного стиля, правил и механик. Так что вы отлично знаете, чего стоит ожидать от ELEX – сложных боев с опасными монстрами; огромного мира, который интересно исследовать; три фракции (опять три!), к которым можно присоединиться… а еще баги, кривую анимацию, устаревшую графику и неудобный интерфейс. Все как вы любите.

Впрочем, два важных отличия от предыдущих проектов Piranha Bytes у ELEX имеются. Во-первых, это фантастический сеттинг, точнее, сеттинг, сочетающий в себе элементы научной фантастики и фэнтези. Во-вторых, в кои-то веки вы управляете не безымянным персонажем: у главного героя ELEX есть предыстория и имя. Его зовут Джакс и он бывший коммандер Альбов, четвертой игровой фракции, представляющей угрозу для всех остальных жителей планеты Магалан. Джакс провалил важную миссию, порученную ему командованием, за что был списан своими прагматичными соратниками в расход и казнен. Естественно, казнен без должного старания. Теперь основная задача выжившего экс-альба — выяснить, кто же его подставил, и отомстить обидчикам, но для начала, как водится, нужно найти друзей среди местных, завоевать их доверие и примкнуть к одной из трех игровых фракций.

Много лет назад, до столкновения с кометой, Магалан была технологически продвинутой планетой, населенной миллиардами живых существ. Сейчас горстка людей выживает, борясь с агрессивной фауной, недостатком ресурсов и друг с другом. Комета, почти уничтожившая жизнь на планете, принесла с собой элекс, загадочный минерал, повлиявший на все живое. Элекс приводит в движение машины Клириков; элекс преобразуется в ману, дающую магическую силу Берсеркерам; элекс является мерилом власти Изгоев; элекс превращает Альбов в бездушные машины убийства. К какой бы фракции вы ни примкнули, внеземной минерал будет играть важную роль в вашей жизни.

Каждая из фракций в ELEX преследует собственные цели. Берсеркеры, обосновавшиеся в Эдане, принципиально отказываются от технологий, по их мнению, развративших людей, и жестоко наказывают за использование любых гаджетов. Цель Берсеркеров – возродить жизнь на Магалане, высаживая взращённые на мане Древа, очищающие землю от элекса. Эдан – самый зеленый и самый красивый кусочек игрового мира.

Клирики – наиболее продвинутая фракция. Они используют пси-усилители, лазерные винтовки и боевых роботов, но… поклоняются загадочному технобогу Калаану, а их основная цель – нести религию и технологии другим народам силой оружия и ментального принуждения. Игнадон, земля Клириков – выжженная вулканическая пустыня, населенная монстрами. Впрочем, заставы и отряды этой фракции можно встретить в самых неожиданных местах мира.

Изгои, населяющие пустыню Тавар – типично бандитское сообщество, построенное на праве сильного на власть. Изгои ищут только прибыль и способ подсидеть своего босса. Доверять здесь нельзя никому. Они называют себя свободными людьми, но это очень своеобразная свободы – свобода быть убитым, ограбленным и униженным.

Все фракции недолюбливают друг друга и время от времени даже воюют за ресурсы, но есть кое-что, что их объединяет – ненависть к Альбам. Альбы когда-то давно откололись от Клириков и подсели на чистый элекс, который полностью лишил их эмоций. Теперь это лишенные эмпатии высокотехнологичные машины для добывания элекса, в том числе и из тел других людей. Альбы не остановятся, пока не захватят весь Магалан и не поработят всех его жителей. Очевидно, что все фракции должны бы объединиться в борьбе против подобной угрозы, но взаимные претензии мешают им найти хоть какие-то точки соприкосновения. Возможно, такой объединяющей силой станет беглый Альб Джакс, восставший против своих.

Но для начала, традиционно для игр Piranha Bytes, вам нужно выбрать фракцию и втереться к ней в доверие, потому что в одиночку на Магалане не выжить. Нет, вы, конечно, можете хоть двадцать часов бегать между фракционными поселениями, выполнять мелкие поручения, исследовать мир, получать опыт и уровни, но без доступа к фракционным умениям, оружию и броне вы вряд ли справитесь даже с парой слабых противников, не говоря уже о продвижении по сюжету. Проблема в том, что лично мне не понравилась ни одна из игровых фракций, в итоге после долгих колебаний пришлось выбрать наименее неприятную. Как-то это неправильно.

Как и в предыдущих играх Piranha Bytes, любой выход из защищённой области может стать для вас настоящим испытанием, любой почтовый квест – битвой за собственную жизнь. Даже самые слабые здешние монстры, мутировавшие крысы и курицы, легко отправят вас к праотцам даже в драке один на один, а уж группы чудовищ и противников крупных размеров стоит обходить десятой дорогой даже прокачанным воинам в хорошем обмундировании. Причем монстры высоких уровней, убивающие вас в прямом смысле слова одним ударом, могут оказаться буквально возле входа в самое первое поселение или возле точки выполнения одного из стартовых заданий. Что уж говорить о далеких закоулках игрового мира. До тех пор, пока вы не получите хотя бы первую фракционную броню, а случиться это может даже на двадцатый час игры, самыми важными предметами амуниции для вас будут очки, отмечающие монстров на мини-карте, и реактивный ранец, позволяющий искать необычные обходные пути, чтобы избегнуть драки.

Не стоит выходить из поселений в одиночку. AI-компаньоны хоть и не блещут особым умом, застряют в дверях и стреляют в землю, могут зато принять на себя часть предназначенного вам урона и даже нанести монстрам больше повреждений, чем вы сами, особенно на первых порах. А еще они бессмертные, что очень удобно – после выигранного боя изломанные и покалеченные AI-бойцы как ни в чем не бывало встают, отряхиваются и готовы к новым испытаниям.

Боевая система в ELEX достаточно архаичная. Каждый из монстров имеют собственную схему поведения и анимации, к которым нужно приспособиться. И если вы поймаете его в нужный момент, то легко уничтожите, при условии, что это «честный» бой двое на одного. Если же нет, готовьтесь загружать сохранение, потому что хитбокс героя (область, в которой он получает урон), несколько больше его видимых размеров и, казалось бы, безнадежно промазавший монстр все равно нанесет вам серьезные повреждения. Дистанционного оружия в игре много, но оно предназначено разве что для выманивания противников, основную работу все равно придется довершать в рукопашную.

Ролевая система ELEX – это логичное развитие ролевой системы Gothic. Есть пять базовых характеристик и очки умений, которые можно потратить у соответствующих учителей. Естественно, кроме базовых ремесла, боя, выживания и т.д., имеются и специфические фракционные умения, доступные только после присоединения к той или иной группе. Берсеркеры налегают на магию, Клирики – на технологии, Изгои – на огнестрельное оружие и гранаты. А еще в игре есть аналог свитков – технозаклинания альбов.

После The Witcher 3: Wild Hunt, Ghost Recon Wildlands и Horizon Zero Dawn нас трудно удивить большими игровыми мирами, но ELEX тоже может похвастаться размерами карты. Здесь четыре существенно отличающихся в визуальном плане биома и очень изрезанный ландшафт, передвигаться по которому помогут реактивные двигатели. Исследовать мир игры интересно, здесь много тайных уголков, в которых всегда можно наткнуться на что-то необычное – персонажа, готового поделиться квестом, сундук с сокровищами, записку из прошлого, группу монстров, фрагмент карты и т.д. Впрочем, игровому миру не хватает целостности, разбиение на биомы выглядит слишком уж искусственным и резким.

Закончив с положительными сторонами ELEX, мы не можем не упомянуть и отрицательные. И первое, что бросается в глаза – это анимация. Анимация – бич игр Piranha Bytes еще со времен Gothic, и за прошедшие 16 лет здесь ничего не изменилось. Смотреть, как главный герой взбирается по лестнице на какую-нибудь сторожевую вышку, просто физически больно. Не менее больно наблюдать за лицевой анимацией во время беседы с NPC. Да, маленькая Piranha Bytes — это не CD Projekt RED, они не могут позволить себе motion capture, но даже без использования технологии захвата движения есть множество примеров более качественной, плавной и естественной анимации. То, что мы видим в ELEX, это уровень 2005-2007 гг., но никак не 2017.

То же самое можно сказать и о графике. ELEX может быть красивой, особенно в Эдане с его густыми лесами, зелеными лугами и пробивающимся через листву светом. Но в других биомах все далеко не так хорошо. Модели зданий явно собраны из пяти полигонов, некоторые текстуры перенесены, кажется, прямиком из первой Gothic, ни о какой тесселяции речи вообще не идет, большинство моделей и поверхность земли откровенно угловаты. При этом в ELEX совершенно фантастический, возможно, лучший среди игр текущего поколения HDR. Это несоответствие технологий вызывает недоумение.

Еще одна проблема игры – озвучка. То ли актеров не предупредили, что же, собственно, они озвучивают, то ли для записи диалогов пригласили случайных людей с улицы, но все тексты в игре произнесены совершенно безжизненными, индифферентными голосами, никак не согласованными со словами, которые они произносят, и с ситуациями, в которых это происходит. Но и это еще не все, большинство текстов ELEX глупы, напыщенны и звучат крайне неестественно. Люди не разговаривают так даже в викторианских романах, и никакая ругань не оживит совершенно нелепые диалоги. Единственный, кто во всей игре выглядит чуть более живым – так это сам Джакс, взирающий на все с невозмутимой ухмылкой Джейсона Стейтема. Для пущего эффекта стоит надеть на вашего героя темные очки.

Есть в ELEX и проблемы с логикой. Понятно, что ваш герой избранный, призванный спасти всех от северной угрозы, но, ради всего святого, почему лидеры всех фракций с первого взгляда верят пришлому чужаку, который к тому же особо и не скрывает, что он их бывший враг? Клирики тут же поручают никому не известному новичку найти командира, который сможет возглавить войска, сражающиеся с грозными Альбами. Герцог Изгоев после первой же встречи пошлет незнакомца собирать супероружие, которое сделает владеющую им фракцию непобедимой. Даже после того, как вы примкнете к одной из сторон и припретесь в лагерь противников в форменной броне, вы все равно сможете спокойно ходить по чужому поселению и выполнять задания его руководителей. Они разве что попеняют вам за неправильный выбор. Где здесь логика?

Все в ELEX вызывает неоднозначную, противоречивую реакцию. NPC все-таки придерживаются графика смены дня и ночи и не любят непрошеных визитеров в своих жилищах, но руководители фракций и их капитаны сутки напролет сидят на собственных тронах (это не шутка) и никуда от них не отходят. Вы, как и раньше, можете использовать костры, чтобы жарить мясо, но культовую сковороду у вас почему-то отобрали, да и особого смысла в пище теперь нет. Интерфейс стал чуть удобней, но куклы героя или возможности посмотреть хоть какие-то характеристики персонажа, даже количество опыта, необходимое для следующего уровня, или текущее значение жизни, так и не появилось. Что уж говорить о возможности ставить пометки на карте. И т.д. и т.п.

ELEX скроена по лекалам шестнадцатилетней давности и не скрывает этого. Это Gothic в декорациях sci-fi. Все такая же сложная, брутальная и несуразная. Если вам нравятся игры Piranha Bytes, скорее всего, понравится и новая RPG. Вот только игроки нового поколения вряд ли оценят столь архаичного мезозойского монстра, особенно через два года после выхода The Witcher 3: Wild Hunt, показавшей, как должны выглядеть современные ролевые игры.

3.5 Редакция ITC.UA | 2.8 Читатели ITC.UA Плюсы: Большой мир для исследований; sci-fi сеттинг; сложная боевка; множество квестов; три разные фракции Минусы: Топорная анимация; простые модели и текстуры; отвратительная озвучка; пафосные диалоги; логика некоторых заданий Вывод: Piranha Bytes не изменяет собственному стилю, и если вам нравились оригинальные Gothic, скорее всего понравится и ELEX Оценить: Загружаем оценки...

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