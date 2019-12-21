Если нет денег на топовый ПК: 6 лучших игровых облачных сервисов





В 2019 году любая свежая игра доступна даже на самом слабом железе. Нет, это не чудо, хотя раньше так и казалось. Всему «виной» облачный гейминг и сервисы, что позволяют полноценно играть даже без топового ПК или консоли. Мы собрали в одном месте лучшие подобные решения и рассказали про их особенности, цены и нюансы.

Запущенный в 2014 году PlayStation Now — чуть ли не самый старый и популярный облачный игровой сервис в мире. С помощью PlayStation Now геймеры играют в «облаке» не только на консолях семейства Sony Playstation (PS3, PS4, PS Vita), но даже на ПК. В последнем случае требуется Windows 8.1 или «десятка», Intel Core i3 или AMD A10 и выше, а также минимум 2 ГБ ОЗУ. Играть лучше на фирменном Dualshock 4.

В базе данных сервиса больше восьми сотен игр, а для комфортного гейминга требуется скорость интернета не ниже 20 Мбит/с. Месяц подписки стоит 9,99 долларов. Если брать сразу три месяца или полгода, будет дешевле.

Запущенный компанией Nvidia в 2016 году Geforce Now также стал одним из самых популярных облачных игровых сервисов в мире. Изначально заточенный под Nvidia Shield, позже он стал доступен и для ПК-игроков — как для Windows, так и macOS. При этом Geforce Now работает в бета-версии и опробовать его можно только после одобренной заявки. Зато бесплатно.

С помощью Geforce Now можно играть в игры из своего каталога в Steam, Uplay или Battle.net. Качество трансляции одно — Full HD при 60 кадрах в секунду. Минимально требуемая скорость интернета — 10 Мбит/с. Но в этом случае точно будут лаги, поэтому рассчитывайте минимум на 20-30 Мбит/с.

Игровой сервис Vortex позволяет играть не только через компьютер, но и в браузере Google Chrome, а также через «умный» телевизор, смартфон (Android и iOS) или ноутбук.

В местном каталоге 173 игры, а требуемая скорость соединения — не ниже 20 Мбит/с. Месячная подписка стоит от 9,99 долларов. За эти деньги дают поиграть только в 92 игры из каталога и 20 часов на 30 дней. Хотите больше — берите тариф подороже. Во всех доступно HD-качество, но скоро обещают добавить Full HD.

Playkey — популярный и старый игровой облачный сервис, запущенный в 2014 году. В каталоге больше 250 наименований, также есть поддержка запуска собственных игр с платформ Steam, Origin и Epic Store через сервера Playkey.

В Playkey упирают на то, что играть можно даже при скорости в 10 Мбит/с. Правда, в этом случае будет 30 FPS и HD-разрешение. Для Full HD при 60 кадрах в секунду нужно минимум 20 Мбит/с.

Тарифы разные и зависят от количества часов в месяц: в среднем час стоит 1 доллар, но чем их больше, тем лучшую скидку предлагают. При регистрации дают пару часов бесплатно.

Еще один популярный зарубежный облачный сервис с большой базой игр и полноценным 4К-геймингом при 60 кадрах в секунду. Можно запускать их с ПК (Windows и macOS), ноутбука, планшета или смартфона (Android и iOS).

Для комфортного гейминга требуется минимум 15 Мбит/с, но это, естественно, не для 4К. Чтобы играть с самой лучшей картинкой и разрешением, нужно от 30 до 100 Мбит/с.

Google Stadia — самый свежий в нашем списке кроссплатформенный облачный игровой сервис. Чтобы приобщиться к новинке Google, придется купить специальный геймпад и медиаплеер за 129 долларов. В комплекте идет три месяца подписки, отдельно она стоит $10.

На старте в сервисе 22 игры (Assassin’s Creed Odyssey, Metro Exodus, Mortal Kombat 11, RAGE 2). Но запустить большинство из них получится только при активной подписке, даже если пользователь купил игру отдельно.

Google обещала 4К-гейминг при 60 fps, но после релиза пользователи часто жалуются на проседания в графике и сильную задержку при управлении, отчего играть в Google Stadia без нервов бывает сложно.

Эксперты и журналисты называют Google Stadia игровой платформой будущего, но сейчас у проекта много технических проблем, которые надо исправлять. Пока что сервис доступен в ограниченном количестве стран, так что будем надеяться, что до релиза в Украине создатели найдут решение и уберут лаги.