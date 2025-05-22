Флешки, крипта, два ствола: как цифровое богатство превращает людей в живые мишени

С ростом популярности и стоимости криптовалют, возросло и количество преступности, связанной с ними. И от киберпространства злодеи в последнее время переходят к более дерзким и радикальным поступкам: похищению людей, вымогательству, пыткам и убийствам.

В начале текущего года во Франции похитили соучредителя французской компании по изготовлению аппаратных кошельков Ledger Дэвида Балланда и его жену. К счастью, спецоперация завершилась спасением. К освобождению заложников привлекли 230 жандармов и спецназовцев. Полиция арестовала девять мужчин и одну женщину в возрасте от 20 до 40 лет. Это произошло в Париже. Балланду изуродовало руку. Часть выкупа в размере 10 миллионов евро в криптовалюте, который требовали похитители, была уплачена. Но позже «почти вся сумма была отслежена, заморожена и изъята».

Второй случай тоже произошел в Париже. На прошлой неделе (13 мая), среди бела дня, пытались похитить беременную дочь владельца криптобиржи Paymium Пьера Нуазы. Четверо мужчин в масках выпрыгнули из белого фургона с брендированием службы доставки Chronopost. Но женщина и ее партнер, а также прохожие, смогли отбиться, после чего злоумышленники запрыгнули в машину и скрылись. Во время нападения с семейной парой также был их ребенок.

Это уже по меньшей мере пятое нападение с целью вымогательства криптовалюты с 2023 года только во Франции. Это дерзкое нападение стало последним в волне жестоких похищений по всему миру. Несколько инцидентов также были в США. Целями были руководители криптокомпаний или их семьи. Жертв не только избивали: в двух случаях — отрезали пальцы.

Цель преступников — миллионы долларов выкупа в криптовалюте

Такие нападения часто довольно примитивны: преступники полагаются на простые инструменты физического воздействия, чтобы заставить жертв отдать средства.

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Хакерство долгое время было основным риском для криптобогачей. Но чтобы перехитрить хакеров, опытные инвесторы в криптовалюту все чаще переходят от онлайн-кошельков к физическим (аппаратным) устройствам, что сильно усложняет удаленную кражу. Именно поэтому преступники переходят к физическим действиям. Самая большая угроза для криптомиллионеров — публичность. Если известно имя — найти пути и методы не так сложно.

Именно поэтому большое беспокойство вызвал недавний утечка персональной информации почти 97 тыс. клиентов биржи Coinbase. Это уже привело к потере около $400 млн. В руки хакеров попали не только имена, но и адреса и снимки балансов. Компания заявила, что данные, вероятно, были похищены подкупленными подрядчиками или сотрудниками службы поддержки клиентов. Также Coinbase сообщила, что от нее требовали выкуп в размере $20 млн, но она отказалась платить. Соответствующие органы США уже начали расследование.

Кроме взлома Coinbase, еще одна большая утечка данных произошла в июле 2020 года после взлома Ledger. Хакеры получили доступ к маркетинговой базе данных Ledger, именам, электронным и физическим адресам 272 тыс. клиентов. Также кибератака на фирму риск-консалтинга Kroll дала хакерам доступ к адресам и другой личной информации кредиторов в процессе банкротства криптокомпании Genesis. В обоих случаях данные пользователей оказались на черных рынках.

К увеличению активности криптопреступников привел и общий рост стоимости криптовалюты. Например, биткоин за год подорожал на 57%. И почти на 1000% за последние 5 лет. І BTC продолжает расти.

Криптовладельцы завалили охранные фирмы запросами

Австралийский криптомиллиардер едва избежал похищения в Эстонии в июле 2024 г., как сообщали местные СМИ, отбившись от нападавших, которые выдавали себя за маляров. В марте текущего года на американскую криптоинфлюенсерку и OnlyFans модель Кейтлин Сирагуса (Amouranth) напали в ее доме и требовали ноутбук. Но ее муж вступил в перестрелку с грабителями и смог защитить семью. Арестованы четверо подростков.

В прошлом году Amouranth в своих соцсетях хвасталась состоянием. Например, выложила скриншотна котором видно, что на ее аккаунте на Coinbase 211 BTC, это около $22 млн по текущему рыночному курсу.

Еще один онлайн-инфлюенсер Киллиан Десно с псевдонимом Teufeurs хорошо известный своими стримами на YouTube и Twitch, стал жертвой криптопреступников в 2023 году. Нападавший представился курьером Amazon, а когда отец Десно открыл дверь, с напарником силой затащили мужчину в автомобиль. Teufeurs получил видео с требованием выкупа, на котором его отец был связан, с пистолетом, приставленным к голове. Десно сообщил в полицию, отца нашли, злоумышленников арестовали. Но выкуп они получили.

Известные криптоинфлюенсеры сначала хвастались деньгами и роскошными вещамиа теперь бросились закрывать свои профили в соцсетях, требуют удалить свои адреса и адреса своих семей из публичных реестров.

После нападения на дочь руководителя Paymium, компания призвала власти Франции «немедленно принять меры для усиления защиты сотрудников компаний в экосистеме криптовалют». Министр внутренних дел Франции Бруно Ретайо проведет встречу для обсуждения вопросов безопасности. Ретайо заявил, что это нападение похоже на другие недавние похищения людей во Франции. Руководители группировок вербовали молодых преступников с помощью таких приложений, как Telegram и Signal, а затем «удаленно управляли» их действиями.

Этому предшествовал еще один инцидент: 1 мая в Париже взяли в заложники отца криптопредпринимателя, когда он выгуливал собаку. Полицейские освободили жертву только через два дня. У нее отсутствовал палец. Арестованы пятеро подозреваемых в возрасте от 18 до 26 лет.

По словам разработчика программного обеспечения Джеймсона Лоппа, с 2014 года он зафиксировал не менее 219 физических атак на пользователей криптовалют. В этом году он уже зарегистрировал более 20 инцидентов по всему миру. Эти случаи происходят не только во Франции или Нидерландах. Они имеют глобальный характер. Похитители, мошенники и банды следят за кошельками, ищут имена и адреса, чтобы потом появиться ночью с оружием.

Руководитель нидерландской компании Infinite Risks International Джетро Пейлман заявил, что его фирма наблюдает постоянный рост количества долгосрочных контрактов от клиентов с большими криптовалютными сбережениями.

Безопасность теперь включает все: от частных водителей и круглосуточных охранников до проверки социальных сетей людей на предмет утечек информации о местонахождении в режиме реального времени. Infinite Risks International также отслеживает публикации, чтобы убедиться, что клиенты не оставляют подсказки, которые могут помочь потенциальным злоумышленникам найти их.

Интересно, что сама Coinbase в прошлом году потеряла $6,2 млн на защиту генерального директора Брайана Армстронга. Это больше, чем JPMorgan, Goldman Sachs и Nvidia вместе потратили на своих топ-менеджеров.

Robinhood потратила $1,6 млн на защиту Влада Теневу. Circle Internet Group — $800 тыс. на охрану Джереми Аллера.

Организаторы криптоконференции в Каннах EthCC объявили об усилении координации с французской полицией, спецподразделениями и частными подрядчиками на нынешнем событии.

Источники: Bloomberg, BBC, AFP, CNN, WSJ