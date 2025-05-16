Обвинение в краже $243 млн у кредитора Genesis выдвинуто 12 подозреваемым: потратили $12 млн на ночные клубы и машины

Когда я разбогатею, я никому не скажу. Но будут знаки.

В Окружном суде США обвинения по четырем пунктам предъявили 12 лицам — гражданам США и иностранцам — за хакерство как в США, так и за рубежом. Общая сумма похищенных средств превышает $243 млн. Несколько подозреваемых арестованы на этой неделе в Калифорнии, еще двое скрываются, вероятно, в Дубае. Согласно материалам дела, преступная организация действовала с октября 2023 года по март 2025 года.

Большинству обвиняемых около 20 лет. Они потратили $4 млн в ночных клубах, и еще $9 млн на брендовые наряды, аренду роскошных вилл, охрану и парк из как минимум 28 экзотических авто стоимостью от $100 тыс. до $3,8 млн.

Хакеры взламывали сайты и серверы, чтобы получить криптовалютные базы данных или покупали их в даркнете. Затем они искали в базах самых богатых жертв. Звонки осуществлялись под видом киберспециалистов, которые якобы помогают защитить учетные записи. Украденную криптовалюту отмывали путем обналичивания или банковскими переводами.

Подозреваемые использовали многочисленные механизмы маскировки — в частности «peel chains», виртуальные кошельки-прокси и VPN. В частности, 18 августа 2024 года Мелоун Лем выманил у жертвы в Вашингтоне более 4100 биткоинов (около $230 млн на тот момент). По данным криптодетектива ZachXBT, эти активы украли у кредитора позже обанкротившейся криптоплатформы Genesis.

В другом случае в июле 2024 года он с приспешниками похитил криптовалюту на сумму более $14 млн. Также группировка прибегала к квартирным кражам. В июле 2024 года Марлон Ферро, по данным следствия, проник в дом в Нью-Мексико и похитил аппаратный кошелек, пока Лем следил за местонахождением жертвы через ее iCloud.

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Кроме того, фигуранты дела занимались отмыванием денег путем обмена криптовалюты на наличные без лицензии, бронированием частных перелетов, арендой элитного жилья по фальшивым документам, регистрацией дорогих авто на подставные компании, а также отправляли наличные по почте, скрывая их в игрушках Squishmallow.

Источник: Justice.gov, ZachXBT