Новости Крипто 08.05.2025 в 18:04 comment views icon

У пользователей Coinbase уже несколько месяцев исчезают средства: только за неделю украдено $45 млн

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Тетяна Нечет

Автор новостей

У пользователей Coinbase уже несколько месяцев исчезают средства: только за неделю украдено $45 млн

Клиенты крупнейшей криптовалютной биржи Coinbase уже несколько месяцев подряд теряют десятки миллионов долларов из-за мошенничества с использованием социальной инженерии. Общие потери уже достигли девятизначной цифры. Только за последнюю неделю украдено $45 млн, отметил блокчейн-детектив ZachXBT. Он также поделился 10 адресами воров, восемь из которых — биткоин-адреса. ZachXBT подчеркнул, что ни одна крупная криптобиржа не имеет похожей проблемы.

«Еще более $45 млн было похищено у пользователей Coinbase с помощью социальной инженерии только за последнюю неделю. В течение последних нескольких месяцев я сообщал о девяти случаях похищения средств у пользователей Coinbase через подобные мошеннические схемы социальной инженерии», — отметил ZachXBT в своем Telegram-канале.

Расследователи начали бить тревогу по поводу краж еще в феврале, но Coinbase до сих пор не отреагировала на эти заявления.

Схема краж с использованием социальной инженерии начинается с телефонного звонка с поддельного номера, поскольку Coinbase не звонит своим пользователям. После звонка пользователь получает поддельное электронное письмо, которое заставляет владельца перевести средства на кошелек мошенника. ZachXBT утверждает, что в подавляющем большинстве случаев Coinbase вообще не сообщает об адресах воров в популярных комплаенс-инструментах, даже если кражи длятся неделями. И это несмотря на то, что пользователи просят компанию о помощи.

Ранее криптодетективы сообщали, что пользователи Coinbase теряют более $300 млн в год из-за мошенничества с использованием социальной инженерии. Только в декабре 2024 и январе 2025 года было похищено по меньшей мере $65 млн. Потери в марте превысили $40 млн.

Источник: ZachXBT

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