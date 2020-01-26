Frostpunk: The Last Autumn. В преддверии апокалипсиса





Последняя осень — приквел оригинальной кампании Frostpunk. Смертельные морозы еще не наступили, за окном комфортные +10℃, а по проложенному в грязи дощатому настилу деловито снуют не последние выжившие, а обычные ливерпульские работяги, прибывшие в эту богом забытую землю, чтобы построить один из тех самых генераторов, вокруг которых в будущем будут ютиться остатки цивилизованного человечества. Истинная цель постройки от людей, разумеется, держится в секрете — зачем провоцировать панику, верно?

Frostpunk: The Last Autumn ЖанрCity-building, survival

ПлатформыWindows, PlayStation 4/Xbox One (оригинальная игра)

Разработчики11 bit studios

Издатель11 bit studios

Сайт, Steam

Задача игрока на этот раз весьма прозаична — наладить поставку ресурсов, обеспечить рабочих палатками и проследить за тем, чтобы работы на строительном участке выполнялись в срок. Стройка идет в четыре этапа, не успеете вовремя завершить один — схлопочете выговор, провалитесь еще раз — и будете уволены. Пф, тоже мне, напугали, за погодой следить не нужно, ресурсов вокруг не то чтобы полно, но имеются, да и можно же верфи строить, корабли регулярно ходят, на глобальной карте тоже явно что-то полезное найдется, короче, обычный градостроительный симулятор, сейчас мы тут в два счета…

Ох, давно я так не ошибался. Frostpunk: The Last Autumn — это уже даже не survival city-builder, это в большей мере симулятор менеджера, здесь нужно заниматься планированием по нескольким направлениям сразу, включая долгосрочное и краткосрочное, вести проект, не забывая про дедлайны, разрешать кризисные ситуации, управляться с персоналом и выстраивать цепочки поставок, не забывая вовремя переключаться с одних на другие. И ничего из вышеперечисленного нельзя делать спустя рукава, ваша стройплощадка либо будет работать как слаженный механизм, либо не будет работать вообще. В оригинальной игре можно было недоглядеть, забыть что-то построить вовремя или упустить из виду, она давала возможность “перетерпеть”. Нет еды — разведем баланду опилками. Нет тепла — ну что ж, тут апокалипсис, все понимают, попробуем продержаться, пока уголь не подоспеет. В The Last Autumn приходится иметь дело не с горсткой обреченных, а с обычными работягами, у которых вместо характеристики “Надежда” есть куда более страшная “Мотивация”, напрямую влияющая на их эффективность и скорость работы. Подход “и тут мы как бы из последних сил” в данном случае, увы, не работает.

Собственно, дедлайны, мотивация работников и собственная невнимательность — ваши главные соперники. Есть еще показатель “Недовольства”, но он не так страшен, порожденные им забастовки разрешить легче всего: всегда можно дать людям передохнуть, если вы идете с опережением сроков, откупиться дополнительными пайками, улучшить условия работы или заставить их вернуться на рабочие места силой. С мотивацией все сложнее — со временем она начнет стремительно падать вне зависимости от ваших действий, а вот способов поднять ее немного, большинство указов, способных поднять дух рабочих, вы примете уже во втором отчетном периоде стройки, а действительно серьезно мотивация начнет снижаться лишь в третьем, вечерние молитвы помогают лишь отчасти, а работа под надзором пусть и заставляет шевелиться деморализованный персонал, но заодно и увеличивает уровень недовольства, повышая тем самым возможность забастовки. Бастующий объект, как мы уже говорили, это не смертельно, но только в том случае, если у вас хорошо налажена производственная цепочка и вы в точности представляете, что именно из ресурсов, в каком количестве и на каком этапе вам потребуется, благо эта информация собрана в отдельном меню.

Успех зависит не только от долгосрочного планирования, но и от грамотного распоряжения ресурсами и микроменеджмента объектов. Где-то с четвертой попытки прохождения я запомнил ключевые места на глобальной карте и составил правильный порядок их посещения, понял, когда стоит запасаться провизией, на какой день начинать пережигать запасы дерева в уголь и научился правильно чередовать рабочие смены на заводах с возведением частей генератора. К сожалению, в срок успеть не получилось ни в этот раз, ни на следующий, однако прелесть The Last Autumn в том, что каждый раз, за исключением некоторых моментов, ты понимаешь, где ошибся. Разочаровывают только определенные сюжетные события, которые игра не всегда старается объяснить. К примеру, на стройплощадке иногда будут происходить катастрофы, которых невозможно избежать, остается лишь выбрать, как на них реагировать. В некоторых случаях игра дает подсказку — случился пожар, сейчас его удалось ликвидировать, не помешало бы создать противопожарные заслонки; создаем заслонки, если ресурсов достаточно, и тогда в следующий раз сможем выбрать подходящую реакцию на новый пожар и спасти людей. Но порой одна из возможных реакций оказывается неактивной без малейшего объяснения «почему». Нет возможности послать спасательную команду, и все тут. Догадаться о том, что такая возможность появится исключительно в том случае, если накануне катастрофы уровень безопасности труда будет выше определенной отметки, можно исключительно методом научного тыка.

В очередной раз стройка не завершится вовремя — недостаточно рабочих, поскольку запасы еды подошли к концу, а все потому, что я не исследовал улучшенный рыбацкий причал и слишком быстро израсходовал запасы провизии с глобальной карты. Почему не исследовал причал? Потому что не хватало материалов. Почему? Потому что я прозевал построить загрузочную станцию и мои трудяги разбирали поставки ресурсов руками из куч, что медленно и неэффективно. Окей, учтем, начинаем заново. На этот раз я забыл выключить раздачу двойных пайков, потратив тем самым драгоценную еду впустую, и вовремя не снял два десятка рабочих с завода металлоконструкций, которые провисели там полтора дня мертвым грузом, ничего не производя, что обеспечило трехдневное отставание от графика — пришлось ждать, пока из Англии доставят дополнительные рабочие руки, и тратить дерево на постройку дополнительного жилья, из-за чего пришлось повременить с изучением улучшенной пристани на три дока, из-за чего мне не хватило металла на 20% ускорение постройки генератора, из-за чего… из-за чего опять пришлось перезапускать сценарий.

Появившаяся привычка прокликивать все индустриальные здания по нескольку раз за игровой день помогла справиться с проблемами, связанными с невнимательностью, дополнительная мастерская ускорила исследование новых технологий, осталось разобраться с постоянными травмами и авариями на производстве. Постройка генератора — занятие опасное, работа на высоте, токсичные газы и увеличенные рабочие смены это плохое сочетание. В лучшем случае кто-то постоянно травмируется и на несколько дней выбывает из строя, в худшем вы увидите сообщение о том, что произошел обвал или пожар и будете вынуждены выбирать между возможностью спасти рабочих или сохранить прогресс постройки. Исправить ситуацию можно различными способами — принятие законов об охране труда позволит снизить уровень опасности на производстве на 1, за счет снижения производительности объекта на 25% (не забудьте отключать как только уровень опасности снизится), инспекции по окончании смены снизят шанс аварии, но повысят недовольство сотрудников на постоянной основе, а в дереве технологий доступны дополнительные средства для повышения уровня безопасности для каждого отдельного объекта. Если вам кажется, что в голове нужно держать слишком много деталей, то спешу заверить — вам не кажется, но это-то в дополнении и замечательно.

А вот с чем не задалось, так это с традиционными для игры моральными дилеммами. Нет, они в Последней осени есть, и выбор из предложенных вариантов так же непрост, как и обычно. Вернее, был бы непрост, если бы я не проходил оригинальную кампанию. Там, где в оригинале можно было подолгу взвешивать все за и против, выбирая из предложенных игрой вариантов, в дополнении жесткие решения даются легче. Работники, к примеру, не пытаются выжить, они попросту зарабатывают себе на жизнь, а значит, при любом удобном случае пробуют выторговать условия получше, пайку повкуснее и лишние часы отдыха. Я видел ледяной ад, в который совсем скоро превратится эта планета, я знаю, что люди в скором времени будут есть кашу с опилками, хранить во льду трупы “про запас” и вешаться от безысходности — вы действительно считаете, что я обращу внимание на то, что какому-то инженеру не хочется жить в одной палатке с рабочими и подумаю дважды перед тем, как закрыть глаза на то, что наблюдатели ночью убили зачинщика бунтов?

При первом успешном, если его можно так назвать, прохождении, я использовал труд заключенных, пичкал рабочих кокаином, чтобы снизить недовольство и повысить мотивацию, разгонял забастовки, периодически применяя огонь на поражение, без зазрений совести тащил к себе утерянные соседней строительной площадкой материалы, хотя их грузовая колонна вон, рукой подать, можно вернуть, и пережил внезапно наступившее похолодание, разобрав большую часть лазаретов на доски для растопки угольных печей, выбросив при этом всех больных на улицу. Ни одно из этих решений не было сложным, поскольку я знал, что случится, не закончи мы генератор в срок. Генератор был готов ценой жизни трех сотен рабочих, Новый Ливерпуль мог дать убежище восьми сотням жителей, однако их шансы на выживание были невысоки, потому что большинство зданий были пущены на растопку. Во второй раз потери составили около 180 человек, обошлось без кокаина, расстрелов и сжигания лазаретов, но шансы у будущих поселенцев лучше не стали — я пока не знаю, каким образом можно успеть построить все необязательные улучшения генератора, но обязательно это выясню — Frostpunk: The Last Autumn это головоломка, которую очень хочется решить.