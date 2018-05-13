Frostpunk: зима близко

Градостроительный симулятор с элементами social survival от авторов This War of Mine? Дайте два!

Frostpunk Жанр City-building, survival

Платформы PC

Разработчики 11 bit studios

Издатель 11 bit studios

Сайт, Steam

На улице -70 и у меня не хватает угля для обеспечения бесперебойной работы генератора, на котором включен форсаж, чтобы обеспечить приемлемую температуру хотя бы в прилегающих жилых домах. На промышленных объектах ситуация критическая, температура внутри ненамного выше, чем снаружи, и лазареты переполнены получившими серьезные обморожения работниками. Один из пациентов напрочь отказывается от ампутации, утверждая, что лучше умрет, чем будет жить калекой. Я не обращаю внимания на его протесты и даю хирургу команду резать. Через день несчастный покончит с собой. Жаль, а ведь мог бы получить протез и принести какую-никакую пользу городу. С другой стороны, минус один лишний рот, да.

Это уже второе самоубийство за последнюю неделю — парой дней раньше счеты с жизнью свел убитый горем отец, которого я не отпустил на поиски пропавшей дочери. Девочка в результате нашлась, пряталась у генератора, но было уже поздно. Трагедия, конечно, но оплакивать некогда, сейчас есть дела поважнее. Например, нужно разобраться с очередной группой новоприбывших. Я не знаю, как они выживали в этом ледяном аду, да и не хочу знать, если откровенно, не факт, что ответ мне понравится. Сейчас главное решить — пускать в город шесть десятков человек, из которых больше половины серьезно больны, или оставить их умирать. И давайте без лекций о сострадании и человечности. Реальность такова, что еды в городе не хватает, свободных домов нет, равно как и лишних коек в лазарете. Жить новоприбывшим придется в сооруженных на скорую руку палатках, за пределами спасительного теплового круга, создаваемого генератором, а без должного лечения больные и так умрут до утра. Причем в этом случае они уже будут считаться горожанами и их смерть подорвет надежду населения, повысит недовольство и, что самое страшное, на несколько часов лишит меня определенного количества рабочих рук, поскольку часть жителей отправится организовывать похороны.

С другой стороны, приток работоспособного населения позволит запустить еще одну угольную шахту, а с неизбежным бунтом я как-нибудь разберусь. Проведу торжественную службу в храме, организую проповедь и ночную процессию, а на утро подготовлю публичное покаяние грешников. Порку несогласных плетьми до полного примирения с текущим положением дел, другими словами. Работает безотказно. Нет, это не доставляет мне удовольствия, но отчаянные времена требуют отчаянных мер.

Благо мороз отступает, следующие пять дней Нью Лондон ждут относительно комфортные -50 по Цельсию, что позволит не только восстановить добычу ресурсов и наполнить опустевшие склады, но и закончить исследование улучшенных обогревателей. Очередное похолодание город встретит во всеоружии. А еще наши разведчики возвращаются домой после недельной вылазки и везут целую гору припасов. Кстати, самое время начать производство автоматонов на фабрике, их-то температура в шахте не беспокоит.

Запуская ситибилдер 11 bit studios, я знал, что будет непросто, но кто мог предположить, что будет НАСТОЛЬКО непросто. Дело в том, что новый проект авторов This War of Mine — это не очередной Cities Skylines или SimCity, в которых нужно медитировать на постепенно растущий город, удовлетворяя при этом такие нелепые запросы населения как высшее образование, шоппинг или наличие коммуникаций в многоквартирных домах. Frostpunk — это симулятор несколько иного толка, и здешних горожан волнуют чуть более серьезные проблемы — как не умереть с голоду или не замерзнуть насмерть, например. На дворе 1886 год, и человечество оказалось на грани вымирания. Температура воздуха неуклонно снижается, окружающий мир превратился в заснеженную пустыню, старые города вымерли. Никто не знает что именно произошло, да и особого значения это уже не имеет. Единственный шанс выжить — добраться до построенного заранее генератора, наладить добычу дерева, металла, пропитания и, самое главное, угля, без которого машина не запустится. После чего начнется безумная гонка — горожане всячески стараются обустроить колонию, природа делает все возможное, чтобы люди замерзли насмерть.

Frostpunk учит экономить место и планировать то, как город будет развиваться, на несколько недель вперед, и в то же время постоянно ставит игрока перед выбором. Жилища, детские дома, медицинские пункты и кухни концентрическими кругами разрастаются вокруг генератора, здесь тепло важнее, промышленные здания обойдутся паровыми центрами и обогревателями, так что они размещаются подальше. Маяк стоит построить как можно раньше, чтобы получить возможность исследовать окружающий мир, искать других выживших и собирать ресурсы. С другой стороны, возможно, сперва лучше наладить добычу угля? Или построить побольше охотничьих хижин, чтобы избежать проблем с припасами? А что делать с детьми, пока взрослые на работе? Можно издать закон о принудительном детском труде и получить несколько дополнительных рабочих рук в шахтах. Но, опять таки, если не пожалеть ресурсов и построить приют, то детей можно будет отправить помогать в медицинские учреждения или с исследованиями в мастерской. Кстати, о медицине. Что будем делать с тяжелобольными — поддерживать жизнь или посмотрим в сторону радикальной терапии? А с трупами как поступим, отправим на кладбище или сохраним во льду, гхм, на всякий случай?

И это только начало. Рано или поздно придется делать выбор между тоталитаризмом и теократией, иначе этому обществу, увы, не выжить. На первых порах еще можно обращать внимание на не совсем разумные требования рабочих. Не хочется им, видите ли, работать суточную смену, ведь на угольной шахте прохладно! Но на тридцатый день ты успеваешь стать черствым и насильно загоняешь замерзших и оголодавших шахтеров под землю палкой, понимая, что из шахты они, скорее всего, не вернутся. Десять человек погибнут, чтобы сотня могла согреться. Во многих строениях можно обойтись и вовсе без рабочих рук (без рук, хе-хе, местный черный юмор), заменив людей автоматонами, но стоят машины очень дорого и собираются медленно.

Правильно расставлять приоритеты и балансировать на грани жизни и смерти удается не сразу — не раз и не два игру приходится начинать заново, потому что внезапно выключился генератор, население начало болеть, медицинскую помощь вовремя предоставить не удалось, ведь в лазаретах минусовая температура и они закрыты, а значит, некому добывать уголь, чтобы снова запустить генератор. Или еда перестала производиться в должном количестве и люди начали умирать от голода, что привело к сокращению числа рабочих и падению выработки угля. Лесопилка остановилась, потому что в радиусе ее действия закончились деревья. Вовремя не был построен сталелитейный завод и у вас нет ресурсов на постройку продвинутых зданий и проведения исследований…

И ведь развитием города дело не ограничивается, для выживания в обязательном порядке нужно формировать разведывательные отряды и отправлять за пределы города. И здесь снова приходится делать выбор — разведчики собрали несколько сотен единиц угля, пищи и раздобыли два паровых ядра, нужных для постройки продвинутых зданий, но по пути натолкнулись на группу выживших, отбивающихся от медведей. Рискнете жизнью и ресурсами ради помощи незнакомцам или пройдете мимо? Найдена заброшенная шахта — разобрать ее на ресурсы или взять только уголь и попробовать позже основать здесь аванпост? В конечном счете удается найти идеальную комбинацию решений, которые позволят пережить финальную бурю и увидеть долгожданное сообщение о победе. Концовка, правда, получается несколько скомканной и ответов на вопросы о том, что вообще произошло и как дальше сложилась судьба Нью Лондона, она не дает.

Но хуже то, что после прохождения реиграбельность сценария неуклонно стремится к нулю. Можно, конечно, пытаться спасти больше людей или проходить миссию на высоком уровне сложности, но учитывая тот факт, что случайных событий в игре крайне мало, это развлечение на любителя. Благо сценариев во Frostpunk три и, справившись с обычным выживанием, можно попробовать вместе с группой инженеров уберечь от мороза ковчеги с семенами — рабочих у вас не будет, как и возможности охотиться, так что придется полагаться на машинерию и теплицы. Или же попробуйте обеспечить всем необходимым постоянно прибывающие группы беженцев, большой процент которых будут составлять неспособные полноценно работать дети.

До уровня феноменальной This War of Mine Frostpunk немножко не дотягивает, что неудивительно, это все-таки градостроительный симулятор и сопереживать здешним героям гораздо сложнее. Но факт остается фактом, для жанра игра стала настоящим событием, и каждый уважающий себя любитель ситибилдеров просто обязан в нее поиграть, уникальный опыт и незабываемые впечатления гарантированы.

4.5 Оценка ITC.UA Плюсы: Высокая сложность; сбалансированность игровых механик; атмосфера; нестандартный сеттинг; саундтрек Минусы: Скомканность концовки; реиграбельность могла бы быть получше Вывод: Стимпанковый градостроительный симулятор на выживание, что может быть круче?

Steelseries рекомендует: