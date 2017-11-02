Google Pixel 2 XL після двох тижнів використання

Pixel 2 XL я отримав в день його релізу 18 жовтня, тож мав можливість ознайомитись з ним протягом двох тижнів. Коротко про себе (для розуміння контексту): веб-розробник, найбільші хоббі це фотографування та «хмари», вже 10 років (з перервами) мешкаю в південній Каліфорнії.

Pixel 2 XL це мій третій телефон на Android після T-Mobile G1 (HTC Dream) та Nexus 4. Я планував замінити Nexus 4 ще минулого року, але почитавши відгуки про оригінальний Pixel (проблеми з камерою і т.п.) вирішив почекати ще рік. Звісно, можна було взяти флагман від HTC, LG або Samsung. Мені подобається їх залізо, але мені зовсім не подобається те, що вони роблять з Android: я про дублікати стандартних програм, які складно видалити, та загальновідому ситуацію з оновленнями (особливо якщо телефон від оператора). Google принаймні не додає в свої телефони мотлох, який складно видалити, та гарантує оновлення телефонів протягом трьох років. Після цього ще рік-два можна користуватися прошивками від «народних умільців» (на Nexus 4 я використовував CyanogenMod/LineageOS). З Apple у мене складні стосунки — мені подобаються macOS та їх компʼютери (вже багато років використовую MacBook Pro) але iOS та їх закрита екосистема мені не до душі. Тому намагаюся тримати баланс, хоча це і складно коли ще є Kindle Fire та Nexus Player. Чи є сенс згадувати про Microsoft після вищесказаного? 🙂

Минулого разу (5 років тому) я зміг замовити Nexus 4 далеко не одразу: телефон постійно зникав з корзини або його неможливо було оплатити. Лише за тиждень у мене це вийшло після кількох годин намагань.

Цього разу все пройшло чудово — я слідкував за Google Store протягом презентації 4 жовтня та замовив телефон за кілька хвилин після того, як магазин оновився. Телефон відправили 17 жовтня та доставили наступного дня (як і обіцяли).

Розміри

Перше враження — який він величезний в порівнянні з моїм Nexus 4 та Pixel 2 дружини. Можливо мені варто було брати Pixel 2? Але вже за кілька годин усі мої сумніви розвіялися коли я зрозумів усі переваги великого екрану та відносно невеликих рамок.

Завдяки тому, що екран видовжений (пропорції — 18:9 або 2:1), його досить зручно тримати в руці незважаючи на 6 дюймів та захисний кожух Caseology Vault.

З іншого боку він достатньо великий, щоб спричиняти невеликий дискомфорт в джинсах з мілкими кишенями. Для мене він того вартий, але підійде не всім.

Швидкодія

8-ядерний процесор Snapdragon 835 та 4 ГБ оперативної памʼяті разом з «чистим» Android роблять телефон дуже швидким. Навіть програми, які масово встановлюються в фоні, не сповільнюють його роботу. З досвіду Nexus 4 я думаю він почне сповільнюватися десь за 3 роки (коли скінчаться оновлення а у програм зросте «апетит»).

Google Pixel 2 XL 64GB Just Black

Уведомить о появлении в продаже Тип Смартфон Предустановленная ОС Android 8.0 (Oreo) Оперативная память, ГБ 4 Встроенная память, ГБ 64 Слот расширения – Тип SIM-карты eSIM + Nano-SIM Количество SIM-карт 2 Процессор Qualcomm Snapdragon 835 + GPU Adreno 540 Количество ядер 8 Частота, ГГц 2,35 Аккумуляторная батарея 3520 мАч (несъемная) Время работы (данные производителя) нет данных Диагональ, дюймы 6 Разрешение 2880х1440 Тип матрицы P-OLED PPI 538 Датчик регулировки яркости + Другое 2,5D-стекло, защитное стекло Corning Gorilla Glass 5 Основная камера, Мп 12 (f/1.8) Видеосъемка + Вспышка + Фронтальная камера, Мп 8 (f/2.4) Высокоскоростная передача данных GSM/HSPA+/LTE Wi-Fi + (802.11ac, 2,4ГГц + 5ГГц) Bluetooth + (5.0) GPS + IrDA – FM-радио – Аудиоразъем – NFC + Интерфейсный разъем USB Type-C Размеры, мм 157.9 x 76.7 x 7.9 Вес, г 175 Защита от пыли и влаги + Тип корпуса моноблок (неразборный) Материал корпуса алюминий Тип клавиатуры экранный ввод Еще поддержка быстрой зарядки, сканер отпечатка пальцев

Камера

З одного боку мене важко вразити якістю фото — вже багато років знімаю на дзеркальну камеру та обробляю RAW фото в Lightroom. І якогось прориву тут не сталося — дуже дрібна оптика та мініатюрний сенсор фізично не можуть отримати стільки ж світла, як найпростіша дзеркалка. З іншого боку — знімає він дуже пристойно (навіть при поганому освітленні).

Режим портрету інколи помиляється які саме частини кадру розмивати, але в цілому на такі фото приємно дивитися. Кажуть, що Google додала в цей телефон якийсь додатковий чіп Pixel Visual Core для покращення фото, але його планують активувати лише в Android 8.1.

А от відео (на мій погляд) це його найсильніший бік — завдяки оптичній стабілізації він знімає майже ідеально. Моя дзеркалка може досягти чогось подібного лише при використанні штативу та подальшої обробки. Єдиний недолік, який я знайшов, це посередній звук (можливо кожух вніс свою частку).

«Хмари»

Фото та відео зняті на телефон протягом перших трьох років (до січня 2021 року) можна безкоштовно розмістити в оригінальній якості на Google Photos. Це теж мене не дуже вражає: маю 4 ТБ фото-відео збережених паралельно на 5-6 сервісах. Але не бачу причин не користуватися ще й цим сервісом (бекапів мало не буває).

На радощах від новинки я спочатку включив бекап відео навіть в мобільній мережі але після кількох днів та 2 ГБ використаного мобільного трафіку (з 5 ГБ доступних на місяць) я це вимкнув, залишивши лише бекап по Wi-Fi. Продовжую використовувати і Dropbox для синхронізації фото-відео на компʼютер (це єдиний клієнт, який у мене там встановлений).

Екран

Як на мене, P-OLED екран від LG – це найбільш суперечливе місце в цьому телефоні. У моєму екземплярі блакитний відтінок помітний якщо дивитися на дисплей під кутом. Усіх інших проблем, про які активно писали ЗМІ та в соцмережах, у мене немає (або вони не дуже помітні).

Google вже пообіцяла покращити програмну частину та продовжити гарантію на телефон до двох років. Я думаю з часом (протягом кількох місяців) остаточно вирішаться проблеми з виробництвом та QA. Якщо виникне потреба — я спробую замінити телефон по гарантії на трохи новіший десь наступного року.

В перший день я грався з налаштуванням Vivid colors (+10% насиченості кольорів) але особливої різниці не помітив (бо ще не звик до OLED екрану). Десь через тиждень я повернувся до цього налаштування і включив його — картинка стала більш соковитою.

N.B. Раджу не купувати «кота в мішку» і спочатку подивитися на екран власними очима.

Батарея

На батарею скарг немає (крім того, що вона не тримає тиждень) але заряджати її варто щодня. За 2 тижні було лише кілька днів, коли рівень заряду батареї опускався нижче за 50%. Одного разу я приїхав ввечері з роботи і в мене залишалось ще 90% заряду батареї (але в той день я мало користувався телефоном).

З іншого боку у мене вже є звичка вимикати сповіщення та роботу в фоні усіляких соцмереж та месенджерів (крім Google Hangouts) щоб менше відволікатися. Також я вимкнув режим, в якому заблокований телефон постійно показує поточний час та сповіщення та не вмикав розпізнавання пісень, які грають навколо. Думаю якщо всього цього не робити то телефон буде розряджатися десь в половину швидше. В соцмережах пишуть, що батареї телефону вистачає на день при 4-5 годинах роботи екрану. Я стільки ним не користуюсь щоб це підтвердити.

Android

На Nexus 4 у мене був Android 7.1 в збірці від LineageOS. Android 8 має багато нових можливостей але в цілому є еволюцією, а не революцією як це було з Android 4 на попередньому телефоні.

Стандартний Pixel Launcher мені не сподобався. Тому майже одразу я поставив звичний мені Nova Launcher і налаштував усе як мені подобається: багато іконок, відсутність підписів та кілька корисних віджетів.

У телефона є опція активації Google Assistant при стисканні боків. Я поки її не оцінив і залишив вимкненою, бо великої користі від Google Assistant не бачу (мені не складно вручну поґуґлити). За кілька тижнів має прийти безкоштовний Google Home Mini (подарунок до телефону), можливо тоді я зміню свою думку щодо Assistant.

Сканер відбитків пальців

Сенсор відбитків пальців виявився досить зручним — палець сам лягає в потрібне місце і розблокування відбувається за півсекунди. Я розумію, що це погіршує безпеку (відбиток пальця не вважається приватною інформацією як пароль) але важко описати, наскільки зручно таким способом розблоковувати 1Password та подібні програми.

Розʼєми

Поява nanoSIM замість microSIM в Nexus 4 не викликала проблем бо я замінив сімку ще 2 роки тому (та використовував перехідник). 3,5 мм аудіо розʼємом я вже давно не користуюсь тому його зникнення на мене ніяк не вплинуло (вдома і в машині є Bluetooth). USB-C я всіляко вітаю, бо microUSB мені не сподобався з самого початку. Звісно, довелося купити кілька USB-C на A кабелів для машини та зовнішньої батареї, але це дрібниця. Телефон підтримує стандарт зарядки USB PD (як у нових MacBook Pro) тому після оновлення компʼютера зможу використовувати його зарядку і для телефону. Я це вже перевірив у колеги — телефон заряджається на повну швидкість (charging rapidly).

Безпровідні технології

Перехід з HSPA+ на LTE приніс трохи зручностей при користуванні онлайн-сервісами: 50 Мб/с – це тепер одночасно швидкість і домашнього і мобільного інтернету. Але мій телефон більшість часу знаходиться у Wi-Fi мережах тому Wi-Fi дзвінки стали актуальними за LTE.

Оплата через NFC не є чимось новим для мене (користувався ще в 2013 році) але оскільки Android Pay не працював на Nexus 4 з Root, тому я фактично заново відкриваю їх для себе.

За 4 роки кількість безконтактних терміналів навколо зросла на порядок завдяки Apple та переходу на картки з чіпом. Готівкою я користуюсь дуже рідко (але це окрема історія).

Підсумок

Загалом телефоном я задоволений. Екран міг би бути трохи кращим (особливо за такі гроші) але жити з ним можна. Я розумію, що такий розмір підійде не усім, але у Google є менший Pixel 2 майже з тими самими можливостями. У дружини щодо нього немає зауважень.

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