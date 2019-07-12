Pixel 3a XL — обзор «бюджетного» смартфона Google





Google Pixel всегда выходил только в двух вариантах размеров. Смартфоны отличались диагоналями дисплеев и, соответственно, батареями. Спустя полгода после выхода, в линейке Pixel 3 появились «облегченные» варианты этих моделей — уже стандартная практика у производителей, выпустить похожий на флагман аппарат с упрощенными характеристиками и более доступной ценой. Эти гаджеты получили название Pixel 3a и Pixel 3a XL. Последний попал в редакцию на тест, поэтому давайте посмотрим, что он может предложить по сравнению со старшими моделями линейки.

Комплектация и первые впечатления

Коробка и ее наполнение для Pixel 3a XL похожи на то, что мы видели со «старшим братом» — смартфон, наушники (не такие, как с Pixel 3) со сменными амбушюрами в трех размерах, ЗУ со съемным кабелем, «скрепка», адаптер USB-A на USB-C (для «прямого» переноса данных с предыдущего смартфона) и немного документации. Так как А-версии повезло получить стандартный разъем для наушников, переходник в комплекте не нужен, в отличии от флагмана.

С момента первого включения смартфон отлично работает. Настройка отличается от других Android-смартфонов пунктом с параметрами датчиков давления по бокам корпуса. Все остальное, как в случае с другими «Пикселями», происходит очень отзывчиво, точно и быстро. Было бы странно, если бы смартфон от Google работал с задержками и сложностями. Но заметить то, что перед пользователем упрощенная версия флагмана все же довольно просто, и вот почему.

Дизайн и удобство использования

Если внешнее оформление у 3a похоже на флагман, то тактильные ощущения во время использования немного другие. Тут корпус сделан из пластика, но дизайн повторяет старшую модель, где боковины и часть «спинки» глянцевые, а 2/3 поверхности тыльной стороны матовые. За счет смены материала, вес корпуса 3a XL меньше (в сравнении с Pixel 3 XL) и составляет 167 граммов, а размер смартфона немного больше при меньшем дисплее — 160,1×76,1×8,2 мм.

Такие габариты не сильно сказываются на использовании. Как и любой смартфон с немаленьким дисплеем, этим тоже куда удобнее пользоваться двумя руками. Его корпус немного скользковат, за счет чего стоит быть поосторожнее при использовании одной рукой. А в идеале, конечно же, купить чехол, который и скользить будет меньше, и при падении хоть как-то поможет смягчить повреждения. Но в любом случае стоит готовиться к тому, что Pixel 3a XL довольно крупный.

Что еще немного удешевило смартфон — это отсутствие защиты от влаги и пыли. Тогда как старшие модели могут себе позволить даже погружение в воду на непродолжительное время, младшая версия на это неспособна. В ТХ в принципе не указана хоть какая-то защита, поэтому с таким смартфоном придется быть немного повнимательнее, чем с флагманом.

Большого разнообразия цветов корпуса нет. Выбор предоставлен между обычными белым (Clearly White) и черным (Just Black), а еще не самым стандартным — фиолетовым (Purple-ish). Наш белый образец выглядит, на мой взгляд, приятно. Оранжевый акцент на кнопке включения наверняка понравится не всем, но легкой узнаваемости устройству он добавляет. Тем более опознавательных знаков на смартфоне не так и много (только логотип G на задней крышке).

Кнопки включения и управления громкостью тут расположены немного не так, как в большинстве случаев. Чаще всего мне попадаются смартфоны, где качелька регулировки звука сверху, а включения — снизу. Тут они размещены наоборот, но руки очень быстро запоминают такую перемену. Такая же ситуация и у старшей модели. Но тут еще есть и разъем для наушников, который размещен сверху, хотя позиция снизу была бы удобнее. Оба замечания нельзя назвать критичными, ведь в использовании это субъективно, да и жить с этим всем можно без проблем, но другие производители не случайно делают иначе.

Оригинальности устройству добавляет такой элемент управления, как датчики давления по бокам. Функция называется Active Edge и предназначена для вызова голосового ассистента: надавив на бока смартфона активируется Google Assistant. Сделать это можно даже с заблокированного экрана. А еще таким образом можно заглушить вызов и прочие уведомления (будильник, таймер, etc.). Не сказал бы, что это самая необходимая возможность, но, вероятно, кому-то так действительно удобнее управлять этими функциями.

За исключением нескольких моментов, это вполне обычный крупный смартфон. На фоне безрамочных конкурентов, он, конечно, выглядит не так современно. Да и в этой ценовой категории есть достаточно других аппаратов с более премиальными материалами корпуса. Но с учетом того, что большинство из них в итоге прячут в чехлы, это становится не таким принципиальным фактором.

Дисплей

Pixel 3 XL получил экран 6,3 дюйма, а 3а XL — 6. Их отличает вырез, которого нет в младшей модели. С одной стороны это хорошая новость для тех, кто не терпит «челки». С другой стороны, фанаты безрамочных дисплеев будут недовольны, ведь рамки тут довольно крупные со всех четырех сторон. Разрешение экрана 2160×1080 точек (402 ppi) с соответствующим соотношением сторон — 18:9.

OLED-матрица в Pixel 3a XL откалибрована практически также, как у флагмана. И цветовые профили такие же. Стандартный отображает насыщенные цвета, которые хоть и далеки от натуральных, все равно выглядят приятно. Видно, что на экране не экономили и опыт работы с ним получается действительно хороший. Не забыли про Night Light, проследили за углами обзора, есть информация на заблокированном дисплее и так далее.

Замеры экрана в режиме Adaptive (стандартный):

Замеры экрана в режиме Natural:

Также хорошо себя ведет датчик освещения, управляя уровнем яркости в диапазоне 2,6-418 кд/м². Стоя прямо под солнцем, конечно, хочется слегка прикрыть дисплей рукой, но в целом большая часть информации все равно остается доступной. Чувствительность экрана тоже хороша, а жироотталкивающий слой позволит дисплею какое-то время оставаться без следов использования на стекле (и легко очищаться, когда нужно).

Сканер отпечатков пальцев

Google пока не делает функцию распознавания лица для своих смартфонов и единственный вариант не вводить пароль — отпечатки пальцев. Датчик находится на задней крышке в естественной позиции для указательных пальцев. Добраться до него и попасть очень просто.

Работает сканер замечательно. Пока я пользовался смартфоном, он не сработал буквально пару раз, когда руки были влажные. В остальное время разблокировка происходила очень быстро. А когда смартфон разблокирован, с помощью свайпа вниз по сканеру можно вызвать «шторку» с уведомлениями и настройками.

Звук

Обычно хороший звук достается флагманским смартфонам. Pixel 3a XL в этом плане не подвел. Основному динамику для воспроизведения музыки и озвучки видео помогает разговорный. Вместе они звучат громко и качественно. Поэтому и просмотр видео, и прослушивание музыки с этим «Пикселем» получились на уровень повыше, чем могут себе позволить типичные смартфоны с такой стоимостью.

Как уже упоминалось, Pixel 3a XL повезло получить и стандартный разъем для наушников, благодаря чему можно обойтись без переходника. В комплекте даже есть гарнитура, которая оказалось очень неплохой. Если у пользователя нет своей альтернативы и он готов мириться с проводом, то такие наушники вполне сойдут для прослушивания музыки на ходу, в офисе и прочих ситуациях. При этом гарнитура для меня оказалась вполне комфортной. И со сторонними наушниками (в моем случае, как обычно, арматурными Ultimate Ears) смартфон неплохо справился.

Воспользоваться Pixel 3a XL как телефоном тоже можно с приличным уровнем комфорта. Разговорный динамик четкий и громкий, что совершенно не странно, ведь он задействован в пару основному. Передача голоса нормальная, собеседник будет слышать небольшое эхо, но сильно по впечатлениям от разговора оно не ударит.

Производительность и ПО

Еще одно большое отличие от флагмана — процессор. По традиции, для экономии в такие версии смартфонов устанавливаются более простенькие чипы. Pixel 3a XL (как и 3a) получил восьмиядерный Qualcomm Snapdragon 670 с Adreno 615. Оперативной памяти достаточно — 4 ГБ, а вот накопителя емкостью 64 ГБ наверняка хватит не всем, тогда как слота для карты памяти нет (расчет на то, что пользователь будет хранить фото, видео и прочие большие файлы в облачных сервисах компании). Связь обеспечивает Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0, а для бесконтактных платежей и сопряжения устройств есть NFC.

Несмотря на то, что процессор тут далеко не флагманский и набирает соответствующее количество баллов в тестах производительности, я не почувствовал какие-то недомогания в повседневном использовании и даже в играх. Смартфону хватает сил для быстрой работы, переключением между разными задачами и прорисовки всех анимаций. Вряд ли компания Google не позаботилась бы о хорошей работе своего смартфона, и на первый взгляд у нее все получилось.

Естественно, пользователя Pixel будет ждать актуальная версия ОС Android с последним патчем. В отличии от смартфонов других производителей, тут не найдется большого количества настроек интерфейса и прочих твиков. С другой стороны, поклонников стокового Android Pixel сможет порадовать, как никто другой. Я бы не сказал, что мне сильно не хватает каких-либо настроек или дополнительных возможностей системы.

Автономность

Емкость батареи младшей версии превзошла такую у флагмана и составила 3700 мА•ч. С ее помощью смартфон продержался 8 часов 45 минут в тесте автономности Geekbench и 9 часов 49 минут в PCMark. Оба результата очень достойны. В обычном использовании при 4 часах работы экрана в день, перед сном у меня оставалось около 45% заряда, что тоже хорошо, но на два дня этого было бы мало.

В комплекте есть и мощный зарядный блок (18 Вт) с поддержкой Power Delivery 2.0. Наполнить пустую батарею получится за 1 час 50 минут. Индукционные станции, к сожалению, останутся для бюджетного «Пикселя» недоступными.

Камеры

Количество камер в младшей модели меньше, чем у флагмана, но качество такое же. Дело в том, что у Pixel 3 есть три сенсора — два фронтальных и один основной. Pixel 3a получил по одной камере с обеих сторон, но это такие же сенсоры, с тем же разрешением, софтом и всеми возможностями. На тыльной стороне камера с разрешением 12 МП и значением диафрагмы ƒ/1.8, а спереди — 8 МП с ƒ/2.0. Таким образом, не стало только суперширокогольной камеры спереди, все остальные способности камер остались такими же, как у флагмана. Для тех, кто пойдет путем экономии средств, это отличная новость, ведь чаще всего уменьшение стоимости устройства сопровождается заметным ухудшением камер, чего в этом случае не произошло.

Основной камере практически не важно, в каких условиях она оказалась. Конечно, чудес в полной темноте она не делает, да и зум у нее только цифровой (это все еще территория Huawei P30 Pro), но в тех ситуациях, где нужна обычная широкоугольная камера — Pixel 3a XL будет одним из лучших. При этом в таком ценовом сегменте выбора почти не останется. А вместе с достойными снимками тут есть возможность делать портреты, есть улучшенный HDR-режим, всеми любимый в Google-камере Night Sight и замедленное видео. Для полного комплекта не хватает только камеры Fish-eye, которая сейчас появляется даже у бюджетных смартфонов. А в остальном лично я очень доволен камерой.

Говоря о нашумевшей функции Night Sight стоит упомянуть, что магии здесь нет. С помощью программных алгоритмов камера из нескольких снимков собирает один, на котором оставляет максимальное количество доступных деталей. Все больше производителей повторяют эту функцию. В большинстве случаев она действительно стоит того, но бывают и ситуации, где она переигрывает. Среди конкурентов именно Pixel 3a, не многие способны сравниться с таким результатом, но флагманские камеры уже хорошо подтянулись и вероятнее всего, в результатах будет что сравнить. Но в ценовой категории до $500, конечно, это явно один из лучших вариантов.

В галерее каждое второе фото сделано с помощью Night Sight:

Съемка видео в Pixel 3a XL с оптической и цифровой стабилизациями. При этом даже в 4К ролик будет плавный и практически без тряски. Опять же, ничего нового для текущей линейки Pixel, разве что теперь дешевле, чем с флагманом.

Пример съемки видео в 4К:

Фронтальная камера может делать обычные снимки и портреты, как и старшая версия «Пикселя». Качество снимков отличное. Единственное, что она не может, это менять угол обзора.

В ближайшем апдейте приложения камеры, ночной мод таки попадет в список основных возможностей и далеко «тянуться» в меню за ним не придется. В остальном приложение все такое же, как мы видели раньше.

4.5 Оценка ITC.UA Плюсы: Большой, хороший экран; звук; сканер отпечатков пальцев; разъем для наушников; одна из лучших камер; достаточно производительности для комфортной работы Минусы: Пластиковый корпус за немалые деньги; нет защиты от воды и пыли; нет поддержки индукционной зарядки Вывод: Google Pixel 3a XL дешевле флагмана за счет процессора, простенького корпуса и еще пары мелочей. Но пользоваться смартфоном все равно приятно, независимо от того, что он пластиковый и у него не так много производительности, как у старших версий. Зато у него одна из лучших камер смартфонов в принципе, а не только в своем классе, и на ближайшее время он гарантированно должен получать свежайшее ПО. В работе с ним не было никаких проблем. Но вот тем, кто нуждается в большом объеме накопителя или паре SIM-карт, Pixel 3a XL вряд ли подойдет Технические характеристики Google Pixel 3a XL 4/64GB Clearly White

15 292 − 17 999 грн

Сравнить цены Тип Смартфон Предустановленная ОС Android 9 (Pie) Оперативная память, ГБ 4 Встроенная память, ГБ 64 Слот расширения - Тип SIM-карты Nano-SIM Количество SIM-карт 1 Процессор Qualcomm Snapdragon 670 + GPU Adreno 615 Количество ядер 8 Частота, ГГц 2+1,7 Аккумуляторная батарея Li-Po, 3700 мАч (несъемная) Диагональ, дюймы 6 Разрешение 2160х1080 Тип матрицы OLED PPI 403 Датчик регулировки яркости + Другое дисплей без выреза, соотношение сторон 18:9 Основная камера, Мп 12,2 (f/1.8) Видеосъемка 1080p 30fps Вспышка Dual-LED Фронтальная камера, Мп 8 (f/2.0) Другое стабилизация изображения, широкий угол — 76 градусов, размер пикселей 1.4?m Высокоскоростная передача данных GPRS/EDGE/3G/LTE Wi-Fi 802.11ac (2,4 ГГц + 5 ГГц), Wi-Fi Direct, hotspot Bluetooth 5.0, A2DP, LE, aptX HD GPS + (A-GPS, ГЛОНАСС, Beidou) IrDA - FM-радио - Аудиоразъем 3,5 мм NFC + Интерфейсный разъем USB 2.0 (Type С) Размеры, мм 160,1х76,1х8,2 Вес, г 167 Защита от пыли и влаги - Тип корпуса моноблок (неразборный) Материал корпуса пластик Тип клавиатуры экранный ввод Еще сканер отпечатков пальцев, быстрая зарядка 18 Вт

Редакция выражает благодарность интернет-магазину Stylus.ua за помощь в организации обзора смартфона Google Pixel 3a XL