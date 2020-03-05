Обзор смартфона Google Pixel 4





Да, знаю, новым Pixel 4 уже не назвать, слишком поздно он попал в нашу редакцию. Тем не менее, раз уж у нас появилась возможность взять его, отказываться от нее не хотелось. И как с прошлой моделью, к нам попала младшая версия смартфона от Google, а это одно из самых компактных устройств в своем классе на данный момент, что в эру очень больших корпусов сразу же ощущается. Естественно, это не единственное достоинство аппарата. Поэтому давайте посмотрим, что будет ждать покупателя Google Pixel 4 в нынешних условиях его стоимости и конкурентов.

Комплектация Google Pixel 4

Внутри коробки со смартфоном от Google есть небольшое изменение — теперь там не гарнитуры. Разъема для наушников не было и у прошлого «Пикселя», но гарнитура с USB-C все же была в комплекте. Более того, переходника для 3,5 мм Jack тоже не стало. И вот это как раз тот аксессуар, оставив который компания явно не разорилась бы. Лично я все же хотел бы это видеть в комплекте с новым смартфоном.

В остальном все осталось прежним: блок питания с поддержкой быстрой зарядки, кабель, «скрепка» и адаптер для подключения к другому смартфону и переносу данных (USB-C на USB-A). В настройке Pixel 4 поменялся разве что пункт безопасности, где вместо дактилоскопического датчика теперь используется сканирование лица.

Дизайн и удобство использования

Что сразу обращает на себя внимание, это размер корпуса. Даже несмотря на то, что вокруг экрана есть рамки, смартфон все равно заметно компактнее большинства сегодняшних флагманов. Его габариты очень похожи на iPhone 11 Pro, который тоже заметно меньше остальных. Так что компактность смело можно отнести к преимуществам Pixel 4. В цифрах это выглядит так: 147,1×68,8×8,2 мм. Правда, это совсем чуточку больше, чем размеры предшественника, хотя совсем не принципиально. Вес равен всего 162 граммам.

На пользовательском опыте это сказывается очень положительно, ведь смартфоном легко управлять, риск его выронить намного меньше, он не мешает в кармане и так далее. Это то удобство, которым не располагают многие флагманы. Но в отличии от других, Pixel 4 не сильно порадует тактильно и визуально. Широкая боковина полностью пластиковая, что для смартфона за $800-1000 не очень понятно. Задняя панель в нашем случае полностью матовая (у прошлой модели часть оставалась глянцевой), но все равно стеклянная, и как раз она приятная на ощупь. Все это легко скользит в ладони, но благодаря, опять же, габаритам, из рук смартфон не «убегает».

Разобрать, какого цвета корпус «Пикселя» нельзя, если он лежит на столе. Дело в том, что в корпусе меняется только задняя крышка, все остальное черное. И только фанаты темы смартфонов смогут разобрать цвет корпуса по характерному цвету кнопки включения: на черном смартфоне она белая, на оранжевом — розоватая, и оранжевая на белом. Акцент интересный, но явно не всем придется по вкусу. Остальные кнопки и элементы управления ничем особым не отличаются.

Правда, в управлении есть одна редкая «фишка». С помощью радара над экраном можно жестами управлять некоторыми функциями: заглушить уведомление, остановить музыку или переключить песню. Только работает это далеко не во всех странах, и Украина вне поддерживаемого списка. Обойти это ограничение без «рута» нельзя. Также радар может «зажигать» дисплей, когда пользователь подносит руку к смартфону и экономит доли секунд на разблокировке. Но, опять же, нам эта возможность недоступна.

Во всем остальном это уже хорошо знакомый Pixel. Он все также водонепроницаемый (IP68), компактный и аккуратный. Но как внешне, так и тактильно, этому смартфону еще нужно сильно поработать, чтобы завоевать внимание покупателя. Очень сомневаюсь, что на фоне красивых вариантов от Samsung или Apple, например, у Pixel много шансов понравиться больше (пусть это и очень субъективно).

Дисплей Google Pixel 4

Изменений в экране у Pixel не много, но они есть. Для начала он стал на 0,2 дюйма больше и теперь его диагональ составляет 5,7 дюйма. Разрешение при этом не менялось, оставшись на уровне Full HD+ с соотношением сторон 19:9. Выреза у младшей модели так и не появилось, а у старшей он пропал. Еще остались закругленные углы, которые лично мне нравятся.

Дополнительным бонусом стала частота обновления экрана, которая в этот раз увеличилась до 90 Гц. Google предупреждает, что работает это не всегда и не со всеми приложениями. Экран сам «решает», когда задействовать высокую частоту, в зависимости от поддержки ПО и ресурсов батареи. Хотя, в Developer options можно найти пункт Force 90 Hz refresh rate.

Цветовых профилей три: Natural, Boosted и Adaptive. На нашем образце они все не идеальны, судя по замерам колориметра, но такого цветового охвата будет достаточно преимущественному большинство покупателей этого смартфона. Используемая тут OLED-матрица показывает хорошую картинку во всех случаях, даже несмотря на легкие искажения некоторых оттенков, что можно увидеть при прямом сравнении с другими матрицами. Еще дисплей научили слегка адаптировать цветовую температуру под окружение (Ambient EQ), но честно говоря, работает функция практически незаметно.

Замеры профиля Natural:

Замеры профиля Boosted:

Замеры профиля Adaptive:

Максимальной подсветки хватало на улице, а при замере в помещении при 100% яркости колориметр показал 396 кд/м². Самым низким порогом было значение 1,8 кд/м². Авторегулировка работает не так идеально, как хочется от дорогого смартфона, ведь можно заметить мерцание и легкие рывки уровня яркости, когда датчик подстраивается под обстановку. Но все это заметно только в случае, если акцентировать на этом внимание, большинству пользователей это вряд ли будет критично.

Сканирование лица

До Pixel 4 компания Google игнорировала распознавание лица и снабжала свои смартфоны только дактилоскопическими датчиками. Но с появлением четвертого «Пикселя» ситуация поменялась и сканера отпечатков пальцев не стало, а вместо него появился набор сенсоров для разблокировки методом сканирования лица владельца.

Так как смартфон не просто задействует фронтальную камеру, он без проблем работает в разных условиях освещения. Более того, даже крупные солнцезащитные очки не будут сильной преградой. При этом сканирование очень быстрое: достаточно поднять смартфон со стола, как он начнет «искать» лицо, и как только ему попадется нужное, он сразу «откроется». Только один момент в этом всем не понравился — закрытые глаза не остановят процесс. Во всем остальном работа сканера отличная.

Звук Google Pixel 4

Стереодинамики не покинули «Пиксель», но немного поменяли расположение. Раньше они размещались прямо над и под дисплеем. В этот раз нижняя рамка под экраном не такая широкая, поэтому динамик сместился к порту зарядки и синхронизации. Ну а разговорный динамик все также совмещает роль и второго основного динамика. Вместе они очень неплохо воспроизводят даже музыку, хотя и могут слегка резать высокими нотками на близкой к максимальной громкости.

Разъема для наушников нет уже не в первый раз. Но с новой моделью даже нет переходника и гарнитуры в комплекте. Так компания лишний раз подталкивает пользователя все же избавиться от проводов. Тем более, распространенность и доступность беспроводных наушников растут не по дням.

Воспользоваться телефонной функцией получится комфортно. Система шумоподавления, конечно, пропустит с голосом какие-то звуки окружения, но вряд ли собеседник будет сильно на них жаловаться. А громкость разговорного динамика подходящая, чтобы все слышать возле шумной дороги.

Производительность и ПО

Pixel обязан показывать всем, как должен работать Android, ведь кто, как не Google, может быть в этом примером. Для этого на момент выхода Pixel 4 оснащался практически топовым процессором Qualcomm Snapdragon 855 с Adreno 640. Памяти у него не так много, как можно найти в смартфонах с такой ценой — 6 ГБ ОЗУ и 64-128 ГБ накопителя без возможности установки карты памяти (Google делает расчет на то, что пользователь будет хранить файлы в облачных сервисах). Дополнительно в смартфоне есть чипы Pixel Neural Core (помогает с обработкой фото, распознавания речи и прочими подобными задачами) и Titan M Security Module (чье название говорит само за себя). Слот для SIM-карты только один, но есть и поддержка eSIM (правда, в считанных странах, и Украины среди них, естественно, нет). В остальном все стандартно: LTE, Bluetooth 5.0, Wi-Fi ac, небольшой навигационный набор и NFC.

Обсуждать результаты тестов нет смысла, с таким процессором мы уже много раз встречались. Другое дело, как себя ведет сам смартфон. В данном случае, из-за всего 6 ГБ ОЗУ, оставленные в фоне приложения долго там не задерживаются. То, как оптимизирована работа памяти у, скажем, смартфонов Samsung или OnePlus позволит подольше держать приложения открытыми. Но это, наверное, единственное, что обращает на себя внимание, ведь в остальном это очень быстрый и стабильный.

А заодно Pixel подарит тот опыт работы с Android, который изначально задуман производителем. С Android 10 есть темная тема, распознавание речи (правда, пока только на английском языке), есть больше настроек приватности и контроля доступа приложений к различным функциям смартфона, а также появились варианты настройки интерфейса, как в OxygenOS. Заодно на этот смартфон гарантировано будут приходить обновления в течении трех лет с момента выхода, а это больше, чем среднестатистический жизненный цикл такого аппарата.

Камеры Google Pixel 4

Крупное изменение для «Пикселей» случилось в блоке основных камер, где появился «телевик». В 2019 году в большинстве смартфонов завелись ультраширокоугольные объективы, где-то даже макро, а Pixel только «догнал» с телефото. При этом разрешение основного сенсора составило 12.2 МП (ƒ/1.7), а второго — 16 МП (ƒ/2.4). Но в Google никогда не гонялись за цифрами, а основной акцент делали на работе программного обеспечения. И оно все еще не подводит компанию.

При хорошем освещении основной камерой довольно легко сделать хороший кадр. Сенсор очень быстро фокусируется и практически никогда не промахивается, довольно точно подбирает баланс белого и правильно передает цвета. В режиме «достал смартфон из кармана и сделал снимок» Pixel действительно способен не подводить в преимущественном большинстве случаев. Но это совершенно не новость.

Если раньше алгоритмы от Google были чем-то необычным, то сейчас вряд ли кого-то получится удивить ночным режимом съемки. Все флагманские смартфоны уже обзавелись подобными возможностями и нужно постараться, чтобы впечатлить всякое повидавшего пользователя. Тем не менее, Pixel все еще остается одним из сильнейших на этом поле. А чтобы хоть как-то отличиться, тут появился мод Astrophotography для съемки ночного неба. Только для таких снимков нужно оказаться за городом, иначе существующее освещение все испортит. А заодно понадобится штатив.

Pixel 4 записывает видео в максимальном разрешении 4K при 30 кадрах в секунду. У ролика будет порядок с цветами и неплохая стабилизация.

Появившийся «телевик» и его возможности сложно сравнивать с, например, «зумом» у Huawei или новых Samsung. Но что интересно, в отличии от многих других смартфонов, телефото у Pixel 4 снимает даже ночью.

При этом приближение получается от двукратного, до восьмикратного (но цифрового). В последнем случае будет очевидно, что это кроп.

Фронтальная 8-магапиксельная камера получила светосилу ƒ/2.0 и угол обзора 90°. Она по-прежнему не сильно искажает цвета даже в сложноватых условиях с теплым домашним светом.

В приложении нет ничего необычного, все просто и доступно. Но переключение между камерами может показаться не совсем очевидным. Так, «зум» активируется двойным касанием или жестом Pinch-to-Zoom, после чего появляется соответствующая регулировка.

Автономность

Что подводит «маленький» Pixel 4, это его автономность. Батареи емкостью 2800 мА•ч не всегда хватает на день работы. При 4-5 часах работы экрана, запас энергии может упасть ниже 20%, что лично мне не очень комфортно в 9 часов вечера, например. При этом в тесте автономности PCMark смартфон проработал немного больше 8 часов, никак не побив результат прошлой модели (у которой, к слову, емкость аккумулятора была немного больше).

Компенсировать относительно быстрый разряд Pixel 4 может скоростью зарядки. Комплектный 18-ваттный блок питания полностью зарядит смартфон за 1:45 минут. Так что если на работе завести дополнительную зарядку (или индукционную станцию, их он тоже поддерживает) и давать смартфону хоть немного дополнительного питания, то в принципе проблемы не будет. Хотя запаса автономности хотелось бы побольше.

4 Оценка ITC.UA Плюсы: Компактные размеры, IP68; экран, частота обновления картинки; звук; ИК-датчики для сканирования лица; хорошая производительность и стабильность работы; гарантии обновления ПО; камеры Минусы: Автономность; пластик на боковинах корпуса; опции памяти Вывод: Pixel 4 все еще должен быть стандартом Android-смартфона. Увы, во многом ему это не удается. Это не тот смартфон, который может фотографировать намного лучше других (некоторые популярные возможности ему так и не достались), он может разрядиться раньше, чем пользователь ляжет спать, и он явно не самый красивый среди конкурентов. Зато он демонстрирует практически эталонную работу системы, хорошо оснащен различными датчиками, очень компактный (по современным меркам) и удобный в повседневной жизни. Технические характеристики Google Pixel 4 64GB Clearly White

15 990 − 20 599 грн

Сравнить цены Тип Смартфон Предустановленная ОС Android 10 (Q) Оперативная память, ГБ 6 Встроенная память, ГБ 64 Слот расширения - Тип SIM-карты Nano-SIM + eSIM Количество SIM-карт 1 Процессор Qualcomm Snapdragon 855 + Adreno 640 Количество ядер 8 Частота, ГГц 1x2,84+3х2,42+4х1,8 Аккумулятор Li-Pol, 2800 мАч (несъемная) Диагональ, дюймы 5,7 Разрешение 1080x2280 Тип матрицы OLED PPI 443 Датчик регулировки яркости + Особенности дисплея дисплей без выреза, безрамочный дисплей, HDR, Ambient EQ, 90 Hz, Corning Gorilla Glass 5 Основная камера, Мп 13 (f/1.7) + 16 (f/2.4) Видеосъемка 3840x2160 (60 к/с) Вспышка + (двойная) Фронтальная камера, Мп 8 (f/2,0) Особенности камеры фазовый автофокус, гибридная стабилизация изображения (электронная + оптическая), спектральный сенсор и сенсор обнаружения мерцания Стандарты связи GPRS/EDGE/UMTS/HSPA+/LTE Сat 13 (UL) и LTE Сat 18 (DL) Wi-Fi 802.11ac Bluetooth 5.0 GPS + (ГЛОНАСС, Galileo) IrDA - FM-радио - Аудиоразъем - NFC + Интерфейсный разъем USB Type-C Высота, мм 147,1 Ширина, мм 68,8 Толщина, мм 8,2 Вес, г 162 Защита от пыли и влаги IPХ8 Тип корпуса моноблок (неразборный) Материал корпуса стекло и алюминий Тип клавиатуры экранный ввод Еще беспроводная зарядка (Qi), быстрая зарядка 9В/2A, поддержка режима Live HDR+ для камеры (при котором можно наблюдать конечный результат в режиме реального времени), обновлённый Google Ассистент, функция Motion Sense, Pixel 4 Recorder, Personal Safety, встроенный чип собственной разработки Titan M, стерео динамики, 3 микрофона

Редакция выражает благодарность интернет-магазину Citrus.ua за помощь в организации обзора Google Pixel 4