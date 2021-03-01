Обзор смартфона Google Pixel 4a





Средняя цена смартфона сегодня повыше, чем несколько лет назад. Но при этом такие гаджеты и могут значительно больше прежних. Компания Google старается не «закидывать» цену своих смартфонов на уровень флагманов А-брендов и выпускает достаточно интересные устройства, пользователи которых должны получить отличный опыт работы с ОС Android. Также Pixel успели прославиться одними из лучших камер. Google Pixel 4a за $349 (цена в США) может и не располагает большим количеством объективов и необычными комплектующими, все равно остается довольно интересным вариантом. Чем именно он порадует, а в чем его может быть недостаточно, мы обсудим в этом обзоре.

Комплектация Google Pixel 4a

В Google пока решили не минимизировать комплект поставки своих смартфонов, поэтому с Pixel 4a в коробке есть блок питания с поддержкой быстрой зарядки, кабель, «скрепка» и адаптер для подключения прошлого смартфона и трансфера данных. C Pixel 3a в коробке еще была проводная гарнитура и набор амбушюр для нее, но тут такой нет.

Большой утратой это не назвать, тем более, наверняка у пользователей уже действительно есть не одна гарнитура от прошлых смартфонов. А если упомянуть еще и стоимость гаджета — вовсе нет никаких вопросов. А у себя в магазине производитель предлагает несколько вариантов чехлов, защитные стекло или пленку, наушники, «умные» гаджеты и аксессуары для любителей фотографии.

Дизайн и удобство использования

В редакцию попала самая доступная и маленькая модель из актуальных «Пикселей». И это действительно компактный по современным стандартам смартфон с диагональю дисплея 5,8 дюйма. Практически такой же по размерам корпус (144×69,4×8,2 мм, 143 грамма) у Pixel 5 (144,7×70,4×8,0 мм, 151 грамма), только дисплей у него на 0,2 дюйма больше. Выглядит он довольно типично, как для творения от Google, в дизайне нет каких-то новых элементов. Те, кто покупал Pixel раньше, с этой моделью будет чувствовать себя «как дома».

Корпус монолитный, сделан из пластика. Также у него типичное матовое покрытие, которое, субъективно, очень приятное на ощупь. Каких-то заметных недостатков сборки я не нашел. Тем не менее чехол не помешает, ведь поцарапать корпус будет не очень сложно. Если же обойтись без аксессуаров, на выбор есть два варианта цвета (Just Black и эксклюзивный цвет американского магазина — Barely Blue, который в Украине тоже можно найти). Мелкие царапины и прочие следы использования не должны быть сильно заметны на них.

Поклонникам каких-либо дизайнерских «заморочек» такой гаджет не понравится. Из «украшений» тут есть только кнопка включения, которая не совпадает с цветом корпуса и маленький логотип на задней стороне. В таком случае сделать внешний вид устройства поинтереснее поможет только кейс. Но для фанов простоты и максимальной лаконичности в оформлении устройств, это явно будет очень подходящий выбор.

И у Pixel 4a все еще остается классический порт для наушников. Он расположен сверху, что не очень удобно, ведь приходится куда-то заворачивать кабель. Но он есть, что в случае недорогого смартфона все же достаточно важная деталь. Еще расположение кнопки включения над клавишами регулировки громкости может потребовать какого-то времени на привыкание, но вряд ли больше пары дней. При этом кнопки довольно громко «кликают», в отличии от таких у других смартфонов. Ничего другого в органах управления не обратило на себя внимание.

Все же пользоваться Pixel 4a понравилось. У него достаточно компактный корпус и удобная форма. Также несмотря на пластик, тактильные ощущения от него остаются приятные. Да, это не тот смартфон, который можно погружать под воду, зато и стоит он недорого. Да и в остальном он очень неплох. А вот в случае, если понадобится сервис, с Pixel могут быть проблемы, ведь не каждый центр с ними работает и запчасти есть далеко не всегда.

Дисплей Google Pixel 4a

Выше я уже упоминал, что Pixel 4a получил самый маленький дисплей среди актуальных моделей — 5,8 дюймов с разрешением 2340×1080 точек (443 ppi) и соотношением сторон 19,5:9. Высокой частоты обновления картинки тут, естественно, нет. Все это окружают заметные рамки, особенно верхняя и нижняя. Это, опять же, нормально, как для недорогого смартфона, да и сравнительно с предыдущими моделями они действительно стали меньше. А стекло, которое защищает матрицу — старенькое Gorilla Glass 3.

Что еще может не понравится некоторым пользователям, это вырез камеры в левом верхнем углу экрана. Иногда он бросается в глаза, но серьезных неудобств из-за него не бывало. Да и большинство приложений под него «подстраивается», чтобы никакие элементы интерфейса не попадались в эту область. А вот программных средств «маскировки» в системе пока нет, поэтому пользователю в любом случае придется привыкать к нему, если вырез сильно мешает. Как минимум до выхода Android 12, в котором эта функция должна появиться.

Pixel 4a получил OLED-матрицу, как и у прошлых моделей. Тут же остались и привычные цветовые профили — Natural, Boosted и Adaptive — калибровка которых не сильно отличается от того, что было у прежних дисплеев. Как обычно, я остановился на более натуральном профиле, который в привычных условиях выглядит весьма приятно. Заодно дисплей поддерживает HDR и функцию Always-on. Ничего сверхъестественного у экрана, конечно, нет, но и плохого про изображение сказать нечего.

Замеры профиля Natural:

Замеры профиля Boosted:

Замеры профиля Adaptive:

С подсветкой тоже довольно неплохая ситуация. Максимальный уровень в помещении составил 441 кд/м². На улице в солнечный день этот показатель будет выше, и хоть картинка под солнцем теряет насыщенность, информация все равно остается совершенно разборчива. Минимальная яркость равна 2 кд/м², так что посмотреть в темноте уведомление или прогноз погоды на завтра, можно без заметного дискомфорта. Этому же поспособствует и корректная работа датчика освещения.

Безопасность Google Pixel 4a

Из средств быстрого доступа к системе у нашего сегодняшнего испытуемого есть только сканер отпечатков пальцев. Он расположен на задней крышке, а его позиция вполне удобна для указательных пальцев. Но есть в этом и типичный недостаток — чтобы разблокировать лежащий на столе смартфон, его либо нужно поднять, либо вводить пароль.

Зато он очень быстро работает. Достаточно легкого и непродолжительного касания, чтобы система сразу «открыла» рабочий стол. Но и тут не обошлось без своих недочетов — если случайно прикоснуться к сканеру, когда смартфон лежит в кармане, он тоже разблокируется, что может привести к каким-либо нежелательным действиям.

Звук Google Pixel 4a

В сегменте недорогих смартфонов стереодинамики относительно недавно начали появляться. А вот «Пиксели» уже давненько могли похвалиться подобной особенностью, которой все еще уделяют неплохое внимание. Pixel 4a звучит отлично. И не просто для «своей стоимости», ведь по качеству воспроизведения музыки этот смартфон легко можно сравнивать с флагманами А-брендов. Тем пользователям, для которых это один из первостепенных пунктов при выборе смартфона, такие динамики явно должны понравиться.

И более того, тут не пропал разъем для наушников. С ним даже арматурные варианты могут хорошо играть (конечно, весь потенциал таких Pixel не раскроет, но для, например, прогулки, такого качества звучания будет полностью хватать). И, естественно, с беспроводными гарнитурами проблем не будет. Поэтому в выборе наушников этот смартфон никак не ограничивает пользователя и не заставит покупать переходники.

Раньше у смартфонов от Google прорезь разговорного динамика была хорошо заметна на верхней рамке дисплея. Теперь же она стала намного уже и выглядит в разы аккуратнее. Совсем незаметным (как у смартфонов Samsung, например) динамик не назвать, но явно лучше предыдущих вариантов. Звука для разговоров достаточно, ведь динамик мощный. С качеством передачи речи все относительно неплохо, и система шумоподавления работает как нужно. Но будет слышно, что звонят с не самого дорогого устройства.

Производительность и ПО

По стоимости смартфона хорошо понятно, что флагманского процессора тут нет. Google в принципе отказались от самых мощных доступных комплектующих в пользу невысокой стоимости своих смартфонов. Pixel 4a достался Qualcomm Snapdragon 730G с Adreno 618, которые дополнены 6 ГБ оперативной и 128 ГБ памяти в накопителе (без слота для дополнительной карты). Также «младший» Pixel не поддерживает 5G. Зато есть слот для SIM-карты и eSIM, Wi-Fi ac, Bluetooth 5.0, работа с популярными системами навигации и NFC для сопряжения устройств и беспроводной оплаты.

Что касается производительности, то для всех повседневных задач ее достаточно. Игры тоже вполне быстро работают. Но иногда встречаются небольшие замедления при запуске чего-либо (например, камеры), бывают «рывки» анимации при разблокировке или переключении между приложениями. Это мелочи, за которые не стоит ругать недорогой смартфон. Другое дело, что с учетом локальной цены, за такую сумму можно найти варианты с более производительными комплектующими.

Ну а одной из главных особенностей любого Pixel остается первозданный вид ОС Android и возможность первыми получать обновления. Тут все именно так, как задумал разработчик не просто смартфона, но и всей мобильной ОС от Google. Это с одной стороны хорошо. Но с другой стороны есть сторонние производители, оболочки которых уже давно умеют больше, чем «стоковый Android». Конечно, рядовой пользователь вряд ли доберется до большинства мелочей, которые предоставит другой производитель, но некоторые моменты (вроде разблокировки в кармане) в Google могли продумать немного лучше.

Камеры Google Pixel 4a

Младшая модель текущей линейки смартфонов Google удивит еще и наличием всего двух камер — основной и фронтальной. На сегодняшний момент это большая редкость, ведь даже недорогие смартфоны получают ультраширокоугольные объективы, макро или «телевики». Но у Pixel все просто — 12,2 МП с апертурой ƒ/1.7 и углом захвата 77° сзади, и 8 МП с ƒ/2.0 и 84° спереди. Портретные режими, приближение и прочее делается на программном уровне.

Количество, конечно, не диктует качество. Камеры «Пикселей» давно вошли в список самых способных, а с учетом стоимости 4a, фотографии можно назвать отличными. Снимки получаются достаточно детальными, а цвета очень близки к натуральным. Нам, увы, не очень повезло с временем тестирования, летом снимки были бы куда интереснее. Но даже сейчас, просветы неба в облаках не теряются, а светлые участки кадра не пересвечиваются. При этом удачный кадр делается с первого раза.

Больше Pixel ценят за ночной режим, о котором в «бюджетном» смартфоне Google не забыл. Задержав руки на несколько секунд, в темноте получится сделать снимок, который легко посоперничает с топовыми смартфонами. Шума практически нет, света достаточно, а цветопередача на очень высоком уровне. C фотографиями в любых условиях у Pixel 4a все очень хорошо.

С видео все уже не так шикарно, но и не сильно плохое. Максимальное разрешение ролика составляет 4К при 30 FPS, а в Full HD можно записывать и 60 кадров. Есть стабилизация и довольно неплохая запись звука. Но вот само качество не так впечатляет. Другое дело, что у нас на тесте недорогой смартфон. И вот в своем классе такая запись видео вполне хороша.

Пример съемки видео в 4К:

Пример съемки видео в Full HD:

Фронтальная камера работает с двумя вариантами угла захвата и тоже поддерживает портретный режим. Как днем, так и в условиях искусственного освещения, смартфон корректно передает цвета, не пытается «исправить» лицо на фото какими-либо эффектами, и аккуратно справляется с шумом. На портретах, конечно, видно, что боке делается искусственно, но все равно получается довольно хорошо.

Так что, если у пользователя нет необходимости в ультраширокоугольном или каком-то другом объективе и будет хватать одной основной камеры, даже недорогой Pixel 4a сможет предоставить практически флагманское качество снимков в любое время суток.

Автономность Google Pixel 4a

И продолжительность работы этого «Пикселя» тоже угодит в копилку достоинств. Батарея емкостью 3140 мА•ч всего 11 минут не дотянула до 8 часов в тесте автономности. Это неплохой результат. Тогда как в повседневном использовании, начав рабочий день в 6 утра, используя функцию Always-on Display, навигацию, немного игр и прочие рутинные задачи, в 11 вечера можно было видеть более 30% заряда. Это не большая неожиданность с учетом процессора, но в любом случае уверенность в том, что день смартфон будет работать, всегда оставалась.

Заодно в комплекте есть блок питания мощностью 18 Вт, с которым можно полностью зарядить устройство за 1 час 25 минут. Индукционная зарядка, увы, не поддерживается.

4 Оценка ITC.UA Плюсы: Лаконичный дизайн и компактные формы; дисплей; отличный звук, порт для наушников; сканер отпечатков пальцев; отличные снимки; гарантия своевременных обновлений ПО; автономность Минусы: не такая высокая производительность, как хотелось бы; только одна основная камера Вывод: Google Pixel 4a получился очень интересным смартфоном, несмотря на то, что в нынешней линейке компании это самая доступная модель. У него нет явных недостатков в сборке, хорошие дисплей и звук, быстрый сканер отпечатков пальцев и отличные камеры. А еще он легко проводит весь день без необходимости в «дозаправке». Но и заметно, где производитель экономил, что означает полностью пластиковый корпус, только одну основную камеру и небольшой запас производительности. За такую же сумму можно найти конкурента с более быстрым процессором, стеклянным корпусом, большим экраном, батареей и количеством камер. В связи с этим назвать Pixel 4a рациональной покупкой сложно, но тем, кому таких возможностей гаджета будет хватать, наверняка и понравится им пользоваться, ведь смартфон действительно получился неплохим. Технические характеристики Google Pixel 4a 6/128GB Just Black

11 849 − 13 999 грн

Сравнить цены Тип Смартфон Предустановленная ОС Android 10 Оперативная память, ГБ 6 Встроенная память, ГБ 128 Слот расширения - Тип SIM-карты Nano-SIM + eSIM Количество SIM-карт 1 Процессор Qualcomm Snapdragon 730 + Adreno 618 Количество ядер 8 Частота, ГГц 2х2,2+6х1,8 Аккумулятор Li-Pol, 3140 мАч (несъемная) Диагональ, дюймы 5,81 Разрешение 1080x2340 Тип матрицы OLED PPI 443 Датчик регулировки яркости + Особенности дисплея безрамочный дисплей, HDR, Always-on display, Corning Gorilla Glass 3 Основная камера, Мп 12,2 (f/1.7) Видеосъемка 3840x2160 (30 к/с) Вспышка + Фронтальная камера, Мп 8 (f/2,0) Стандарты связи GSM/EDGE: Quad-band (850, 900, 1800, 1900 MHz); UMTS/HSPA+/HSDPA: Bands 1/2/4/5/8; CDMA EVDO Rev A: BC0/BC1/BC10; LTE: Bands B1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/20/25/26/28/29/30/38/39/40/41/66/71 Wi-Fi 802.11ac Bluetooth 5.0 (LE, A2DP HD codecs: AptX, AptX HD, LDAC, AAC) GPS + (A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS) IrDA - FM-радио - Аудиоразъем + NFC + Интерфейсный разъем USB Type-C Высота, мм 144 Ширина, мм 69,4 Толщина, мм 8,2 Вес, г 143 Тип корпуса моноблок (неразборный) Материал корпуса стекло и пластик Цвет корпуса черный Тип клавиатуры экранный ввод Еще быстрая зарядка 18W USB-PD 2.0, стерео динамики, 2 микрофона, шумоподавление, сканер отпечатков пальцев на тыльной панели

Редакция выражает благодарность интернет-магазину Stylus.ua за помощь в организации обзора смартфона Google Pixel 4a