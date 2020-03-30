Half-Life: Alyx. Игра, которую мы ждали, но не такой…





Первая часть Half-Life вышла в ноябре 1998 года, почти 22 года назад. Вторая часть в 2004 году, 16 лет назад. Если вы продолжали следить за серией после этого, то знаете, что ко второй части выходило два дополнения, последнее из них в 2007 году. При самых мягких подсчетах, последний раз Valve создавали игру во вселенной Half-Life больше 12 лет назад. И мы ее ждали, так сильно, что сам процесс ожидания превратился в мем. И вот, наконец дождались?

Half Life Жанр Шутер / VR

Платформы Windows, Linux

Разработчик Valve

Издатель Valve

Сайт, Steam

Half Life — легендарная серия игр. Миллионы проданных копий, сотни наград, и конечно фанаты, которые косплеят Гордона Фримена год за годом. А еще сеттинг второй части – выдуманная страна восточной Европы – такое внезапное и такое приятное совпадение. Каждая часть серии была своего рода прорывом в своем жанре и поворотным моментом для игровой индустрии. Быть может поэтому нам так долго пришлось ждать продолжения? Мы ждали, когда Valve наберется идей и решимости, чтобы снова сделать игру, которая изменит все.

Valve стремятся угодить всем, и поэтому все желающие смогут продолжить ждать – события Half-Life: Alyx происходят за 5 лет до пробуждения Гордона из стазиса в начале второй части. Так что формально – новая игра это приквел. Не продолжение и уж точно не долгожданная третья часть. Чтобы напомнить игрокам сюжет предыдущих игр, а также, чтобы игроки незнакомые с серией смогли с ней познакомиться, первые части были доступны для бесплатного скачивания в течение почти трех месяцев (с января и до апреля). Доступна была и вторая часть, включая все дополнения.

В начале лета прошлого года компания выпустила на рынок свой собственный шлем виртуальной реальности – Valve Index и наделавшие много шума контроллеры Valve Knuckles. Каждая компания, выпускающая на рынок VR-шлем, стремится иметь свою флагманскую игру, как продукт, который сможет показать на что способен шлем. Уникальная ситуация, когда производитель шлема сам является игровым разработчиком. Поэтому само собой, хорошей идеей было разработать такую игру самостоятельно. Но по-настоящему отличной идея становится, если игра – это новая Half-Life.

VR-шутер это определено не то, как мы себе представляли продолжение Half-Life 12 лет назад. Мы ждали прорывную игру, с потрясающей графикой, инновационным геймплеем, старыми знакомыми и конечно с той самой атмосферой Half-Life, которая запеклась в мозгу звуками аптечки, смены оружия и, безусловно, начальной заставки. Так что же вышло? Давайте разбираться.

Даже минимальные системные требования Half-Life: Alyx, на сегодняшний день, просто нечто:

Операционная система: Windows 10, Linux

Процессор: Core i5-7500 / Ryzen 5 1600

Оперативная память: 12 ГБ

Видеокарта: GTX 1060 / RX 580 — 6 ГБ VRAM

С другой стороны, среди VR-платформ, Valve проявляют удивительную демократичность, ведь игра также доступна на шлемах Oculus Rift и HTC-Vive. То есть нет необходимости покупать именно ValveIndex, если у вас уже есть один из шлемов, подключающихся к ПК и поддерживающих Steam VR.

Разработчики VR-игр сегодня уделяют первостепенное внимание механикам ходьбы, лазанья и прыжкам. Можно сказать так: шлем виртуальной реальности стремится усилить ощущение присутствия игрока за счет погружения его внутрь игры. Устройство пытается отслеживать как можно больше действий человека и передать ему как можно больше данных об ощущениях персонажа. Так что один из вызовов VR-шутера – это дать как можно большую свободу перемещения персонажу, при условии, что игрок находится в замкнутом пространстве. Таким образом мы получаем ситуацию, когда персонаж идет, а игрок стоит на месте. В реальной жизни в подобных ситуациях нас может тошнить. Мы это называем укачиванием. В VR это называют motionsickness. Сегодня нет ни одного разработчика VR, который бы не понимал, что VR в достаточной степени обманывает мозг, чтобы вызвать это неприятное ощущение.

Но команда Valve превзошла все ожидания. Каждая механика была разработана так, чтобы даже полный новичок в VR не получил никаких неприятных ощущений. Для этого наравне с механикой плавного скольжения в игре существует перемещение телепортацией, каждый прыжок искусственно замедляется, и игрок как пушинка планирует на землю. Кроме этого, при старте вам предлагается целый набор настроек, призванных еще дополнительно смягчить возможный дискомфорт. Даже каноничный захват с подъемом барнакла можно отключить.

Стрельба чувствуется очень приятно. Оружие интерактивно — вы перезаряжаете его, вручную передергивая затвор, вставляете патроны в дробовик, бросаете гранату своей рукой. Сложно передать в тексте насколько ощущение от стрельбы «своими руками» отличается от стрельбы по нажатию кнопки мыши строго в центр экрана. Вы стреляете на бегу в сторону, перезаряжаетесь прыгая в укрытие и своей рукой ловите брошенную в вас гранату, чтобы откинуть ее обратно. Оружие постепенно улучшается — привычный пистолет получит расширенный магазин и лазерный прицел, дробовик двойной выстрел и подствольный гранатомет, что существенно поменяет характер оружия и ваш стиль боя.

Напряженные сцены перестрелок чередуются со спокойными головоломками и исследованием уровней, задавая ритм игры. Вы не устаете от непрекращающегося, интенсивного игрового процесса. Так как сразу после, вам дают отдохнуть и восстановиться. Уровни разбиты на сцены и конечно, в игре доступно сохранение в любой момент, так что переутомиться можно разве что имея такую цель. Игра не учитывает возможности играть сидя, хотя я не заметил, чтобы этому что-то мешало. Уверен, что большую часть игры можно пройти сидя в кресле, разве что с верхних полок доставать предметы не слишком удобно. О да, предметы, потрогать можно все, а взять в руки почти все. Чтобы вам не пришлось наклонятся каждый раз Рассел выдаст Аликс пару грави-перчаток, которые с небольшой мини-игрой (дерни на себя — поймай предмет, идеально летящий тебе в руку) позволят поднять почти любой объект на расстоянии. Почти, потому что тяжелые объекты надо двигать двумя руками.

Что еще можно делать в Half-Life: Alyx

Писать на доске и стеклах;

Разлить краску и покрасить ей все вокруг;

Покормить жука питомца;

Играть на полностью функциональном пианино;

Найти на глобусе Сити-17;

Носить головные уборы и это поможет с теми самыми барнаклами;

Графика Half-Life: Alyx – лучшее что можно найти в VR и возможно самая совершенная в шутерах от первого лица на сегодня. На самом деле, за последние годы трудно вспомнить игру, превосходство которой над конкурентами, именно в графике, было бы столь очевидным. Эти времена словно бы давно прошли. Сегодня если мы сравниваем игры визуально, обычно сравниваем работу художников, 3D-моделлеров – ведь все давно работают на одних и тех же движках (кстати и тут Half-Life: Alyx выделяется – это единственная игра на движке Source2 в VR). Ни одна игра сегодня, не выглядит так, как выглядит Alyx. Великолепный визуальный дизайн, потрясающая проработка деталей, эффекты, частицы и анимации — все безупречно настолько, насколько сегодня позволяют технологии. И именно этого мы и ждали.

Что касается сюжета, то в нем Аликс Вэнс и ее отец Илай, планируют похищение реактора у Альянса. В итоге начавшейся облавы Аликс и Илая берут в плен силы Альянса. Рассел, коллега Илая и друг семьи, помогает Аликс спастись, после чего она отправляется помогать своему отцу. Аликс Вэнс не Гордон Фримен. Это дают понять очень суровым жестом – нам никогда, ни при каких обстоятельствах не дадут в руки монтировку. По мнению авторов игры, любой кто берет ее в руки, начинает чувствовать себя Гордоном Фрименом. Так что ближнего боя Аликс лучше избегать. В отличии от необщительного Гордона, Аликс много говорит, так что она сама скажет об этом и не один раз. Да и в целом мы можем ее понять. Гораздо сложнее принять Half-Life без монтировки.

Тем ни менее сама Аликс решительно идет навстречу опасности. И будет не раз преодолевать свой страх вместе с игроком. С одной стороны, моменты, когда она просит Рассела поговорить с ней, пока идет в темноте освещая себе дорогу крохотным фонариком, трогательные и раскрывают Аликс как персонажа. Но с другой, они воскрешают детский страх темноты и тем самым включают вашу эмпатию, пробивая себе путь, как раз той самой трогательностью. Уровень постановки и подход компании к подаче сюжета, пожалуй, одна из тех особенностей игры, которые наиболее погружают игрока в повествование. Хотя для Valve такой подход – это прием, который они могли бы назвать своим именем. Персонажи, взаимодействующие с Аликс всегда находятся на некотором отдалении (за окном, забором, приоткрытой дверью и т.д.). После недолго разговора они переходят к своим делам и погружение сохраняется. Общая продолжительность игры составляет около 10-12 часов. Первое прохождение заняло у меня около 10 часов. Для VR-игры это хорошая продолжительность, у большинства игроков прохождение растянется на несколько дней.