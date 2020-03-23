Вышел новый Half-Life: Alyx — критики в восторге

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Как и было запланировано, в 19:00 по киевскому времени 23 марта в Steam состоялся релиз горячо ожидаемого проекта Half-Life: Alyx, о котором только и разговоров последнее время. Это первая игра во вселенной Half-Life со времен Episode 2, вышедшей в 2007 году.

Напомним, для предзагрузки Half-Life: Alyx стала доступна еще 20 марта.

Half-Life: Alyx предназначена только для очков виртуальной реальности (Valve Index, Oculus Rift, HTC Vive, Windows Mixed Reality). Она расскажет о событиях между первой и второй частями Half-Life. В центре сюжета — Аликс Вэнс, которая вместе с отцом Илаем выстраивает сопротивление захвату Земли Комбайном с целью построения инопланетной империи. Прохождение игры займет примерно 15 часов.

На странице игры все еще указаны только минимальные системные требования, включая 12 ГБ ОЗУ, видеокарта уровня GTX 1060/RX 580 и выше, CPU i5-7500/Ryzen 5 1600 или более производительный, и, само собой, VR-шлем, поддерживающий Steam VR.

Возвращение Valve во вселенную Half-Life, которая стала началом для всей компании, создано с нуля для виртуальной реальности. Виртуальная реальность создана как раз для такого стиля игры, который лежит в основе Half-Life. Погрузитесь в яркие взаимодействия с окружением, решение головоломок, исследование мира и инстинктивные бои. Научитесь целиться через сломанную стену или уклонитесь от барнакла и сделайте невероятный выстрел. Обшарьте полки в поисках медкомплекта или патронов. Взламывайте интерфейсы пришельцев с помощью разнообразных инструментов. Швырните бутылку через окно, чтобы отвлечь врага. Сорвите хедкраба со своего лица и выбросьте его в окно. из описания игрового процесса на старнице в Steam

Одновременно с релизом было снято эмбарго на публикацию рецензий, которые уже заполнили сеть. Все как один хвалят новую Half-Life, называя ее тем самым флагманским проектом для виртуальной реальности, который все давно ждали.

На момент публикации заметки оценка игры на Metacritic составляет 93 балла, а на OpenCritic — 92 балла из 100.

Впрочем, в том, что Half-Life: Alyx ждет успех было понятно с самого начала. Теперь главный вопрос, насколько успешной окажется новая Half-Life. И как скоро ждать новых проектов по вселенной Half-Life.

Источник: Steam