Вышел новый Half-Life: Alyx — критики в восторге
Как и было запланировано, в 19:00 по киевскому времени 23 марта в Steam состоялся релиз горячо ожидаемого проекта Half-Life: Alyx, о котором только и разговоров последнее время. Это первая игра во вселенной Half-Life со времен Episode 2, вышедшей в 2007 году.
Half-Life: Alyx. Now Available. https://t.co/NCOLWqSp3e pic.twitter.com/uHAHmSVdXg
— Valve (@valvesoftware) March 23, 2020
Напомним, для предзагрузки Half-Life: Alyx стала доступна еще 20 марта.
Half-Life: Alyx предназначена только для очков виртуальной реальности (Valve Index, Oculus Rift, HTC Vive, Windows Mixed Reality). Она расскажет о событиях между первой и второй частями Half-Life. В центре сюжета — Аликс Вэнс, которая вместе с отцом Илаем выстраивает сопротивление захвату Земли Комбайном с целью построения инопланетной империи. Прохождение игры займет примерно 15 часов.
На странице игры все еще указаны только минимальные системные требования, включая 12 ГБ ОЗУ, видеокарта уровня GTX 1060/RX 580 и выше, CPU i5-7500/Ryzen 5 1600 или более производительный, и, само собой, VR-шлем, поддерживающий Steam VR.
Возвращение Valve во вселенную Half-Life, которая стала началом для всей компании, создано с нуля для виртуальной реальности. Виртуальная реальность создана как раз для такого стиля игры, который лежит в основе Half-Life.
Погрузитесь в яркие взаимодействия с окружением, решение головоломок, исследование мира и инстинктивные бои.
Научитесь целиться через сломанную стену или уклонитесь от барнакла и сделайте невероятный выстрел. Обшарьте полки в поисках медкомплекта или патронов. Взламывайте интерфейсы пришельцев с помощью разнообразных инструментов. Швырните бутылку через окно, чтобы отвлечь врага. Сорвите хедкраба со своего лица и выбросьте его в окно.
из описания игрового процесса на старнице в Steam
Одновременно с релизом было снято эмбарго на публикацию рецензий, которые уже заполнили сеть. Все как один хвалят новую Half-Life, называя ее тем самым флагманским проектом для виртуальной реальности, который все давно ждали.
На момент публикации заметки оценка игры на Metacritic составляет 93 балла, а на OpenCritic — 92 балла из 100.
Впрочем, в том, что Half-Life: Alyx ждет успех было понятно с самого начала. Теперь главный вопрос, насколько успешной окажется новая Half-Life. И как скоро ждать новых проектов по вселенной Half-Life.
Источник: Steam
- 19 ноября 2019 года исполнился 21 год с момента выхода оригинального шутера Half-Life, выпущенного в 1998 году. Вторая часть серии вышла в ноябре 2004 года. Два продолжения Half-Life 2 вышли в 2006 и 2007 году. Также Valve обещала, что в канун 2008 года выйдет третье продолжение, но этого, как известно, так и не случилось.