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Hator Arc — обзор игрового кресла

Hator Arc — обзор игрового кресла

Hator Arc — обзор игрового кресла


Hator Arc нельзя назвать обычным креслом для геймеров. В его дизайне вы не увидите классических решений для продуктов подобного класса. Кроме формы спинки, разве что. Но, это кресло особенное не только благодаря внешнему виду, но и уровню удобства, который, наверное, пока не может предложить ни одно кресло с таким же количеством регулировок.

Hator Arc terracotta (HTC-986)
Офисные кресла на
от 9 935 грн
Предложений: 14
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Дизайн, материалы

Hator Arc — это тот редкий случай, когда обошлось без ярких и пестрых вставок. Кресло выглядит строго, пусть за основу и взято автомобильное сиденье с прорезями под ремни безопасности.

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Hator Arc phantom black (HTC-985)
Офисные кресла на
от 9 935 грн
Предложений: 17
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Arc продается в двух расцветках — черной и терракотовой, которая побывала на тестировании. Я не видел модель черного цвета в живую и не могу оценить сочетание формы и цвета, но терракотовый, на мой взгляд, выглядит дорого и даже роскошно. Почти как в автомобилях премиум-класса. Благодаря такому цвету и дизайну, трудно сказать, что оно рассчитано на аудиторию любителей всего яркого.

Создавая это кресло, дизайнеры пошли на еще одну хитрость, которая выделяет его среди других — подушки под поясницу и шею. А точнее их размер. Благодаря этому, Hator Arc выглядит не просто как очередное кресло для геймеров, но и как вполне солидное, директорское кресло.

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Кресло полностью обшито кожзамом. К качеству этого материала у меня почти нет претензий. Единственный вопрос возник к качеству подгонки кожзама на сидушке. За неделю аккуратного использования PU кожа в этом месте немного растянулась. Но, как оказалось, причина заключается в строении наполнителя и усугубляться этот нюанс не будет. В остальном все в порядке — строчка, пластиковые детали, механизмы.

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При полном осмотре я отметил высокое качество изготовления деталей и подгонки. В конструкции нет лишнего люфта. Только в подлокотниках наблюдаются некоторые допуски, но это нормально. Колесики пластиковые, прорезиненные, их диаметр — 7,5 см. 

Насколько это удобное кресло?

При взгляде на Hator Arc можно подумать о том, что оно, в общем-то, ничем не выделяется среди других кресел такого рода — в меру мягкое и в меру жесткое. Но нет, создатели не поскупились на пену, которая является наполнителем, и кресло получилось заметно мягче почти всех своих конкурентов. Съемные подушки тоже мягкие. Но нельзя сказать, что в кресле растекаешься, куда-то съезжаешь.

Благодаря боковой поддержке и анатомической форме подушек складывается ощущение, что сидишь в дорогом автомобильном кресле. Тебе очень комфортно и удобно. Но, только при условии, что в помещении, в котором вы сидите, есть кондиционер или прохладно в принципе. Все же кожзам не дышит и от этого никуда не деться. Но, справедливости ради, проблемы у меня возникали только в действительно жаркую погоду последних дней.

Кресло рассчитано на пользователя с весом до 200 кг. В принципе, глядя на конструкцию крестовины, механизма качания и крепления в этом веришь.

Что касается роста пользователя, то мне с ростом 175 сантиметров было более чем удобно, но, не покидало ощущение ощущение, что кресло рассчитано на больший рост, что подтверждали мои более высокие коллеги.

Регулировки Hator Arc

Кресло можно настраивать так, как вашей душе угодно. Можно изменять наклон спинки в пределах от 90 до 180 градусов. Кресло можно опускать и поднимать при помощи газлифта. Так же есть механизм качания, который управляется рычагом и винтом под сидушкой.

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Как полагается современному креслу от игрового бренда, подлокотники тоже можно настроить максимально под себя. Их можно поднимать и опускать, выдвигать и задвигать вперед-назад, смещать вправо или влево, в значимости от ширины плечей. И, наконец-то, последняя возможность подлокотников — поворот вовнутрь или наружу. За все эти возможности они получили название «4D». Сами подлокотники получились комфортными за счет мягкого материала, которыми они оклеены сверху.

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5
Оценка ITC.UA
Плюсы: дизайн, очень удобная форма, набор регулировок, общее качество конструкции
Минусы: высокая стоимость
Вывод: Hator Arc — это одно из самых удобных кресел, побывавших у нас на тесте. И самое удобное из тех, которые можно назвать игровыми, благодаря дизайну и множеству регулировок. Из массы подобных продуктов Hator Arc выделяет внешний вид и мягкость наполнителя. Нельзя не отметить и цену кресла, которая превосходит многие другие продукты в этом сегменте. Но и заоблачной ее тоже не назовешь, с учетом более дорогих конкурентов, которые предлагают меньше возможностей. В целом, Hator Arc подойдет тем, кто хотел бы приобрести мягкое и удобное кресло, которое можно настроить так, как душе угодно, и при этом оно не будет выглядеть как типичный продукт для геймеров

Технические характеристики

Hator Arc — обзор игрового кресла Hator Arc terracotta (HTC-986)
9 935 − 10 999 грн
Сравнить цены
Тип Компьютерное кресло для геймера
Ортопедический эффект кресла -
Основание кресла крестовина с роликами
Максимальная нагрузка, кг 200
Вес кресла, кг 33
Ширина сиденья, см 43
Глубина сиденья, см 49
Ширина спинки, см 55
Высота спинки, см 87
Диаметр основания, см -
Ширина основания, см 66
Глубина основания, см -
Ширина модели, см -
Глубина модели, см -
Высота сиденья, см 49-56
Высота кресла, см -
Высота подлокотников, см 64-80
Материал основания металл
Материал обивки кожзам PU
Материал подлокотников мягкий нейлон
Материал колес Полиуретан
Цвет базы/обивки терракотовый
Механизм качания Multifunction
Регулировка силы отклонения под вес сидящего есть
Фиксация в определенном положении есть
Наличие подлокотников есть
Регулировка подлокотников по высоте/горизонтали есть/есть
Наличие подголовника есть
Регулировка подголовника по высоте -
Регулировка высоты сиденья есть, газлифт
Регулировка высоты спинки -
Регулировка глубины сиденья -
Регулировка угла наклона спинки есть
Раскладывание спинки до 180 градусов -
Стопор колес -
Дополнительное оснащение подушка для поясницы, подушка для шеи
Дополнительно Спинка регулируется в диапазоне 90-160°. 4D Подлокотники. Пена высокой плотности 65кг/м3, ортопедическая пена с эффектом памяти в подушках.
Страна производитель Китай
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