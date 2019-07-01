Hator Arc — обзор игрового кресла





Hator Arc нельзя назвать обычным креслом для геймеров. В его дизайне вы не увидите классических решений для продуктов подобного класса. Кроме формы спинки, разве что. Но, это кресло особенное не только благодаря внешнему виду, но и уровню удобства, который, наверное, пока не может предложить ни одно кресло с таким же количеством регулировок.

Дизайн, материалы

Hator Arc — это тот редкий случай, когда обошлось без ярких и пестрых вставок. Кресло выглядит строго, пусть за основу и взято автомобильное сиденье с прорезями под ремни безопасности.

Arc продается в двух расцветках — черной и терракотовой, которая побывала на тестировании. Я не видел модель черного цвета в живую и не могу оценить сочетание формы и цвета, но терракотовый, на мой взгляд, выглядит дорого и даже роскошно. Почти как в автомобилях премиум-класса. Благодаря такому цвету и дизайну, трудно сказать, что оно рассчитано на аудиторию любителей всего яркого.

Создавая это кресло, дизайнеры пошли на еще одну хитрость, которая выделяет его среди других — подушки под поясницу и шею. А точнее их размер. Благодаря этому, Hator Arc выглядит не просто как очередное кресло для геймеров, но и как вполне солидное, директорское кресло.

Кресло полностью обшито кожзамом. К качеству этого материала у меня почти нет претензий. Единственный вопрос возник к качеству подгонки кожзама на сидушке. За неделю аккуратного использования PU кожа в этом месте немного растянулась. Но, как оказалось, причина заключается в строении наполнителя и усугубляться этот нюанс не будет. В остальном все в порядке — строчка, пластиковые детали, механизмы.

При полном осмотре я отметил высокое качество изготовления деталей и подгонки. В конструкции нет лишнего люфта. Только в подлокотниках наблюдаются некоторые допуски, но это нормально. Колесики пластиковые, прорезиненные, их диаметр — 7,5 см.

Насколько это удобное кресло?

При взгляде на Hator Arc можно подумать о том, что оно, в общем-то, ничем не выделяется среди других кресел такого рода — в меру мягкое и в меру жесткое. Но нет, создатели не поскупились на пену, которая является наполнителем, и кресло получилось заметно мягче почти всех своих конкурентов. Съемные подушки тоже мягкие. Но нельзя сказать, что в кресле растекаешься, куда-то съезжаешь.

Благодаря боковой поддержке и анатомической форме подушек складывается ощущение, что сидишь в дорогом автомобильном кресле. Тебе очень комфортно и удобно. Но, только при условии, что в помещении, в котором вы сидите, есть кондиционер или прохладно в принципе. Все же кожзам не дышит и от этого никуда не деться. Но, справедливости ради, проблемы у меня возникали только в действительно жаркую погоду последних дней.

Кресло рассчитано на пользователя с весом до 200 кг. В принципе, глядя на конструкцию крестовины, механизма качания и крепления в этом веришь.

Что касается роста пользователя, то мне с ростом 175 сантиметров было более чем удобно, но, не покидало ощущение ощущение, что кресло рассчитано на больший рост, что подтверждали мои более высокие коллеги.

Регулировки Hator Arc

Кресло можно настраивать так, как вашей душе угодно. Можно изменять наклон спинки в пределах от 90 до 180 градусов. Кресло можно опускать и поднимать при помощи газлифта. Так же есть механизм качания, который управляется рычагом и винтом под сидушкой.

Как полагается современному креслу от игрового бренда, подлокотники тоже можно настроить максимально под себя. Их можно поднимать и опускать, выдвигать и задвигать вперед-назад, смещать вправо или влево, в значимости от ширины плечей. И, наконец-то, последняя возможность подлокотников — поворот вовнутрь или наружу. За все эти возможности они получили название «4D». Сами подлокотники получились комфортными за счет мягкого материала, которыми они оклеены сверху.