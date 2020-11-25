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Hator Hellraizer — обзор игровой проводной гарнитуры

Hator Hellraizer — обзор игровой проводной гарнитуры

Hator Hellraizer — обзор игровой проводной гарнитуры


Вовсе не обязательно платить много денег за хорошую игровую гарнитуру. Проводную, разумеется. Хороший звук и удобная конструкция уже не стоят дорого и наушники Hator Hellraizer подтверждают этот тезис. Далее я расскажу подробнее об этой модели, определенно заслуживающей внимания.

Hator Hellraizer Black/Grey (HTA-811)
Наушники, гарнитуры на
от 859 грн
Предложений: 21
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Комплектация

Комплект поставки гарнитуры не балует особым богатством, но все необходимое тут есть: кабель-переходник на раздельные разъемы (выход и микрофон), съемный микрофон на гибкой ножке и кабель-удлиннитель с длиной 1,2 метра. 

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Оба кабеля выполнены в тканевой оплетке, они легкие, не путаются и не цепляются за одежду.

Конструкция, дизайн, удобство

Hator Hellraizer — это крупные полноразмерные наушники, предназначенные для домашнего использования. Тут нет ни намека на портативность, но у Hator для этого есть другая модель, о которой мы расскажем отдельно. 

Несмотря на общую массивность, наушники довольно легкие — всего 300 грамм. И на голове этот вес почти не ощущается. 

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Относительно небольшой вес был достигнут за счет полностью пластиковой конструкции. Практичной и приятной на ощупь. Конечно, с учетом ценовой категории, нельзя сказать о каком-то высоком качестве пластика — он обычный, но сборка хорошая, тут без нареканий.

Hator Hellraizer — обзор игровой проводной гарнитуры

Что касается удобства использования, то Hator Hellraizer получились очень комфортными. Не только благодаря весу, но и достаточно мягкому наполнителю амбушюр и оголовья, а также его окружности, из-за чего наушники не жмут и не вызывают дискомфортных ощущений, даже спустя несколько часов использования.

Hator Hellraizer — обзор игровой проводной гарнитуры

Единственное, чего не хватает для полноты картины — возможности поворачивать амбушюры для более удобного ношения наушников на шее, но это некритичный недостаток.

Hator Hellraizer — обзор игровой проводной гарнитуры

В продаже есть три цветовые модификации наушников — черная, черная с серебристыми вставками (как у нас на тестировании) и белая.

Звучание Hator Hellraizer

Помимо удобства использования, звук — это главное достоинство наушников. За хорошее звучание отвечает пара 50-мм динамиков с неодимовыми магнитами и частотным диапазоном от 15 Гц до 25 кГц.

Звук очень понравился. Тут есть хорошая детализация высоких, достаточная ширина сцены и мощный бас. Которого, в Hator Hellraizer немного многовато, что чувствуется в музыке с хорошим битом. По крайней мере, трек Hellraiser от Оззи Осборна, звучит в этих наушниках ярко и преимущество баса здесь хорошо ощущается. 🙂 

Но в играх это только на пользу звучанию — спецэффекты звучат мощно и сочно. Общая шумоизоляция находится на хорошем уровне. Благодаря толстым чашам наушники хорошо отсекают множество окружающих шумов.

Микрофон

А вот передача голоса точно порадовала, без каких-либо “но”. Голос передается чисто, без посторонних звуков. Кстати, микрофон можно отключить благодаря простому пульту управления на шнуре. На нем также находится и регулятор громкости. С качеством передачи речи вы можете ознакомиться по ссылке.

5
Оценка ITC.UA
Плюсы: качество звука, удобная конструкция, звучание, микрофон, цена
Минусы: хотелось бы чуть-чуть поменьше низких частот
Вывод: Hator Hellraizer — это очень удобные наушники, с приятным звуком. И, главное — они недорогие. С учетом цены, количество компромиссов, на которые придется пойти выбирая эту модель, не то, что минимальное, их как таковых нет. Да, звук не назовешь полностью универсальным. Кому-то может не понравится несколько чрезмерный бас. Но общее качество очень неплохое. И это главное.

Технические характеристики

Hator Hellraizer — обзор игровой проводной гарнитуры Hator Hellraizer Black/Grey (HTA-811)
859 − 1 099 грн
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ТипНаушники с микрофоном
Способ подключенияПроводной 3.5 мм (mini-Jack)
Тип беспроводного подключения-
Возможность проводного подключенияЕсть
Тип конструкцииПолноразмерные
Тип акустического оформленияЗакрытые
Тип крепленияОголовье
Материалы (оголовья/чаш/амбушюр)Сталь, пластик, экокожа
Вес, г260
ЦветЧёрный/серый
Складная конструкция-
Поворотные чаши-
Водостойкий корпус-
Подсветка-
Шейный обод-
NFC-
Вибромотор-
Конструкция излучателядинамические
Количество излучателей в одном наушнике1
Минимальная воспроизводимая частота, Гц15
Максимальная воспроизводимая частота, Гц25000
Сопротивление, Ом20
Чувствительность, дБ92 «+/-»3
Максимальная входная мощность, мВт20
Диаметр динамиков, мм50
КНИ (коэффициент нелинейных искажений), %нет данных
Тип магнитаНеодимовый
Активное шумоподавление-
Встроенный усилитель / ЦАП-
Hi-Res сертификация-
Поддержка объемного звука-
Спецификация Bluetooth-
Версия Bluetooth
Подключение к нескольким Bluetooth-устройствам-
AAC-
aptX-
aptX Adaptive-
aptX HD-
aptX Low Latency-
LDAC-
LHDC-
SBC-
Элемент питания-
Время работы-
Беспроводная зарядка-
Пульт ДУ-
Сенсорная панель-
Регулятор громкости-
Вызов голосового ассистента-
Длина шнура, м1; + удлинитель кабеля 1,2 м
Тип кабеляСтандартный
Подключение кабеляОдностороннее
Несимметричный кабель-
Тип разъемаmini-jack 3.5 mm
Форма штекераПрямой
Тип микрофона по принципу действия-
Съемный микрофон+
Конструкция микрофонаСъемный
НаправленностьОднонаправленный;
Шумоподавление микрофона-
Частотный диапазон, Гц20 Гц -10 кГц
Чувствительность микрофона, дБ36«+/-»3
Выходной штекер (для компьютерных гарнитур)-
Амбушюры-
Аудио кабель-
Переходники / сплитерыкабель переходник-разветвитель аудио/микрофон mini-jack 3.5mm
Чехол / кейс-
Другое-
Игровая гарнитура+
Apple-совместимость+
Android-совместимость+
ДополнительноHator Hellraizer — это по-настоящему народная игровая гарнитура. Она обладает продуманной эргономикой, качественным звучанием и стоимостью доступной для большинства.
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