Hator Hellraizer — обзор игровой проводной гарнитуры

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Вовсе не обязательно платить много денег за хорошую игровую гарнитуру. Проводную, разумеется. Хороший звук и удобная конструкция уже не стоят дорого и наушники Hator Hellraizer подтверждают этот тезис. Далее я расскажу подробнее об этой модели, определенно заслуживающей внимания.

Комплектация

Комплект поставки гарнитуры не балует особым богатством, но все необходимое тут есть: кабель-переходник на раздельные разъемы (выход и микрофон), съемный микрофон на гибкой ножке и кабель-удлиннитель с длиной 1,2 метра.

Оба кабеля выполнены в тканевой оплетке, они легкие, не путаются и не цепляются за одежду.

Конструкция, дизайн, удобство

Hator Hellraizer — это крупные полноразмерные наушники, предназначенные для домашнего использования. Тут нет ни намека на портативность, но у Hator для этого есть другая модель, о которой мы расскажем отдельно.

Несмотря на общую массивность, наушники довольно легкие — всего 300 грамм. И на голове этот вес почти не ощущается.

Относительно небольшой вес был достигнут за счет полностью пластиковой конструкции. Практичной и приятной на ощупь. Конечно, с учетом ценовой категории, нельзя сказать о каком-то высоком качестве пластика — он обычный, но сборка хорошая, тут без нареканий.

Что касается удобства использования, то Hator Hellraizer получились очень комфортными. Не только благодаря весу, но и достаточно мягкому наполнителю амбушюр и оголовья, а также его окружности, из-за чего наушники не жмут и не вызывают дискомфортных ощущений, даже спустя несколько часов использования.

Единственное, чего не хватает для полноты картины — возможности поворачивать амбушюры для более удобного ношения наушников на шее, но это некритичный недостаток.

В продаже есть три цветовые модификации наушников — черная, черная с серебристыми вставками (как у нас на тестировании) и белая.

Звучание Hator Hellraizer

Помимо удобства использования, звук — это главное достоинство наушников. За хорошее звучание отвечает пара 50-мм динамиков с неодимовыми магнитами и частотным диапазоном от 15 Гц до 25 кГц.

Звук очень понравился. Тут есть хорошая детализация высоких, достаточная ширина сцены и мощный бас. Которого, в Hator Hellraizer немного многовато, что чувствуется в музыке с хорошим битом. По крайней мере, трек Hellraiser от Оззи Осборна, звучит в этих наушниках ярко и преимущество баса здесь хорошо ощущается. 🙂

Но в играх это только на пользу звучанию — спецэффекты звучат мощно и сочно. Общая шумоизоляция находится на хорошем уровне. Благодаря толстым чашам наушники хорошо отсекают множество окружающих шумов.

Микрофон

А вот передача голоса точно порадовала, без каких-либо “но”. Голос передается чисто, без посторонних звуков. Кстати, микрофон можно отключить благодаря простому пульту управления на шнуре. На нем также находится и регулятор громкости. С качеством передачи речи вы можете ознакомиться по ссылке.