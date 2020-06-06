Helltaker: директор Ада





Helltaker – это вариация на тему классического Sokoban (1982), в которой вы отправляетесь в Ад, чтобы собрать себе гарем из дьяволиц. При этом Helltaker совсем не хентайная игра, а скорее милая пародия на тему хентай-игр.

Helltaker Жанр головоломка, адвентюра

Платформы Windows, macOS, Linux

Языки английский

Разработчик vanripper

Издатель vanripper

Сайт Steam

В один прекрасный день главный герой Helltaker просыпается и вспоминает сон, в котором он жил с гаремом дьяволиц. Что ж, пора претворять свои желания в реальность, решает он, и отправляется в Ад.

В Helltaker всего десять игровых уровней, несколько секретов, секретное окончание и масса ранних концовок, к которым приводят как ошибки во время прохождения уровней, так и выбор неправильных ответов во время бесед с дьяволицами. Всю игру при желании можно пробежать буквально за полчаса, впрочем, на финальных уровнях головоломки становятся ощутимо сложнее и над ними придется попотеть, плюс в конце вас ждет аркадное сражение с боссом, пройти которое можно, только запомнив все перемещения цепей и безошибочно избегая урона. Кроме того, беседа для соблазнения Верховного Истязателя длиннее, чем с другими дьяволицами, и содержит несколько ловушек.

На обычных уровнях ваша задача — за ограниченное число ходов добраться до очередной дьяволицы, расталкивая ящики/камни и уничтожая чертей, и уговорить ее покинуть Ад и присоединиться к вашему гарему. Нет, на симулятор свиданий это не тянет, как правило, это буквально один вопрос с двумя вариантами ответа. В случае неверного ответа дьяволица убьет вас и уровень придется начинать с начала. И в случае с Helltaker мы настоятельно рекомендуем вам попробовать все варианты, персонажи в игре действительно очень забавные и беседы с ними наполнены юмором. Да, а еще обязательно попробуйте пропустить головоломку из меню, причем на разных уровнях, перебранки между дьяволицами, обсуждающими ваше решение – это нечто.

Автор Helltaker, польский разработчик vanripper, решил сделать саму игру совершенно бесплатной, а продавать только необязательное DLC к ней Helltaker: Artbook + Pancake Recipe, содержащее наброски и да, рецепт блинчиков с шоколадом, крайне важного элемента игры. И похоже, vanripper не прогадал – хотя все предметы, входящие в DLC, можно открыть и внутри самой игры, геймеры с удовольствием покупают дополнение в качестве благодарности автору. Кроме того, игроки рисуют забавные иллюстрации с персонажами, рекомендуем заглянуть в раздел Творческие работы Сообщества игры (NSFW).

Helltaker — крохотная, но чрезвычайно милая игра, которую легко пропустить. Особенно сейчас, когда нет недостатка в бесплатных играх любого уровня. Попробуйте Helltaker и постарайтесь не попасть под обаяние милейших девушек из Ада.