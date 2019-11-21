HUAWEI Band 4 — обзор фитнес-браслета





Компания HUAWEI в этом году продолжает активно обновлять свою линейку носимой электроники и вслед за вторым поколением часов Watch GT и браслетом Band 3 Pro мы познакомимся с одной из самых доступных фитнес-трекером от компании — HUAWEI Band 4, который получился недорогим, симпатичным, но неоднозначным.

Комплектация

Обычно в этом разделе я пишу о том, что в комплекте с браслетом идет кабель, но в данном случае нет и его, более того — он не нужен. HUAWEI Band 4 оснащен встроенным разъемом для зарядки, благодаря которому его можно подключить к любому USB-порту (Type-A) и заряжать без каких-либо адаптеров. Для доступа к разъему достаточно отсоединить ремешок нажав на кнопку у крепления. Не то чтобы вы будете часто заряжать фитнес-трекер, но это это очень удобно.

Дизайн, конструкция, удобство

HUAWEI Band 4 не поменялся кардинально по сравнению со своими предшественниками, общий стиль и концепция остались прежними и схожими с Band 3 Pro и Honor Band четвертого и пятых поколений. Прямоугольный сенсорный дисплей, сенсорная кнопка, пластиковый корпус, пульсометр на внутренней стороне и резиновый ремешок с декоративной текстурой. За время использования ремешок ни разу не расстегнулся самопроизвольно, благодаря зубчику внутри тренчика.

Браслет очень удобен в повседневном использовании, к нему быстро привыкаешь и он не цепляется за одежду. Если у вас раньше был браслет HUAWEI или Honor, то в Band 4 ничего нового в плане удобства, и это хорошо.

Дисплей

В предыдущих поколениях своих браслетов компания использовала AMOLED-матрицы, благодаря чему картинка выглядела сочно, с хорошей контрастностью и глубоким черным цветом. По неизвестной причине, в HUAWEI Band 4 используется простой TFT-дисплей. Нельзя сказать, что изображение на нем выглядит плохо, но разница заметна.

Впрочем, это все равно неплохой дисплей с хорошим запасом яркости, которого хватает для солнечного дня, но под прямым солнечным светом на нем уже все равно ничего не видно. Во всех остальных ситуациях иконки меню и текст выглядят хорошо, без нареканий.

Функциональность HUAWEI Band 4

Набор возможностей браслета получился базовым, ничего лишнего и без бонусов: уведомления о сообщениях, звонках, входящих событиях, секундомер, таймер, поиск телефона и тренировочный режим. Небольшой дисклеймер: на тестировании побывала предпродажная версия HUAWEI Band 4 и за время использования он получил два обновления в которых улучшилась работа и добавлялись мелочи, вроде новых дисплеев. Поэтому делать выводы о финальной функциональности и юзабилити браслета пока рано.

В браслете нет GPS, поэтому после пробежки и катания на велосипеде вы не увидите трек, кроме тех случаев, когда вы запустите режим тренировки на смартфоне и возьмете его с собой. Акселерометр в браслете неплохо справляется с подсчетом шагов, ложных показаний минимум, но для бега — это не лучший аксессуар, разница с GPS-часами составляла в среднем 200 метров на 1 км бега. По сравнению с HUAWEI Band 3 Pro тут нет подсчета VO2Max, а по сравнению с Honor Band 4 нет и пульсоксиметра.

К работе пульсометра претензий нет. В повседневных активностях он достаточно корректно подсчитывает пульс и умеет уведомлять о превышении критического значения, которое вы выставляете в настройках самостоятельно. При беге браслет также регистрировал вполне корректные цифры, но ключевые показатели на дисплее отображаются довольно мелким шрифтом и в движении к ним надо присматриваться.

Как видим, набор возможностей минимально необходимый. На каждый день есть три новые циферблата с разными показателями. Включение дисплея при просмотре времени работает корректно. Сила вибрации не самая большая, но проснуться и почувствовать будильник можно. Разумеется, последнее утверждение субъективно. Отслеживание сна также базовое, тут нет фирменной функции TrueSleep 3, которая качественно отслеживает ночной и дневной сон, а также дает рекомендации по его улучшению. Все, что вам доступно после сна — это базовая сводка. Среди функций есть умный будильник, но как и в других моделях браслетов HUAWEI/Honor его польза сомнительная, так как он будит не в подходящее время в зависимости от фазы сна, а строго в начале интервала, который вы задали.

Нельзя не отметить и полную поддержку украинского языке в интерфейсе браслета. Так, сообщения отображаются корректно, а меню полностью переведено и язык выбирается автоматически в зависимости от такового в интерфейсе.

Автономность

По этому параметру браслет не демонстрирует рекордные значения. Так при нескольких десятках уведомлений в день, средней яркости дисплея, отслеживании сна и постоянной работе пульсометра браслет живет от 5 до 7 дней. Это не самый выдающийся результат. Но, как я уже говорил, HUAWEI Band 4 предлагает неоспоримый бонус — зарядку без дополнительных аксессуаров. Вставляете капсулу с электроникой в USB-порт и спустя примерно 1 час 45 минут браслет будет полностью заряжен. И это очень удобно.