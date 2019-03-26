Huawei P30 Pro — первый взгляд на флагманский камерафон

Компания Huawei уже давно позиционирует смартфоны P-серии в качестве продвинутых мобильных камер. И в этом плане производитель действительно добился определённых успехов, модель P20 Pro использовала крупный сенсор и ряд технологий, которые позволили аппарату стать одним из лучших камерафонов прошлого года. Именно поэтому ожидания от возможностей камеры в новой модели Huawei P30 Pro были достаточно высокими. Давайте посмотрим, что компании удалось реализовать и не забыла ли она о других функциях смартфона.

Дизайн

P30 Pro наследует стилистику предыдущей модели, перенимая при этом некоторые черты другого флагманского смартфона — Mate 20 Pro. От последнего аппарат унаследовал слегка закругляющиеся по бокам грани фронтального стекла, перетекающего в стальную рамку корпуса.

Рамки вокруг дисплея в P30 Pro остались довольно компактными, при этом вырез в верхней части экрана стал ещё меньше, теперь он сделан в форме капли и вмещает только лишь камеру.

Ещё одна интересная деталь в дизайне фронтальной панели — это отсутствие разговорного динамика. Можно было бы предположить, что его перенесли на верхнюю грань, но в Huawei использовали для этого более сложную систему. Во время разговора по телефону за формирование звука отвечает дисплей. Реализованная в нём акустическая технология формирует звуковые волны за счёт вибрации. К сожалению, во время презентации мне не удалось послушать, как звучит такой разговорный динамик. Но я постараюсь детальнее написать о нём во время обзора.

Тыльная сторона P30 Pro в целом сохранила стиль прошлогодней модели, но отличается от неё в деталях.

Во-первых, в новом смартфоне стекло задней панели закругляется по бокам симметрично экрану, а во-вторых, блок с камерами здесь немного крупнее, что обусловлено особенностями их конструкции.

Также стоит сказать о новых расцветках корпуса. В прошлом году компания Huawei задала моду на градиентные цвета и в этом решила пока от них не отказываться. Таким образом P30 Pro получил пять расцветок: белый Pearl White, переливающийся от белого к сине-фиолетовому Breathing Crystal, чёрный Black, оранжево-красный Amber Sunrise и обновлённый переливающийся от голубого к зеленому и снова к тёмно-синему Aurora.

В целом, как видно, Huawei выдержал дизайн новой модели в стиле прошлогодних флагманов, попутно обновив их раскраску. Получилось узнаваемо и вполне симпатично, так что со своей задачей новый дизайн справляется.

Защита от воды и пыли

Как и прошлогодние флагманы, P30 Pro имеет защиту от воды и пыли по стандарту IP68.

Комплект поставки

Комплектация P30 Pro будет зависеть от региона, но предварительно можно сказать, что в коробке с устройством точно будет блок зарядки на 40 Вт, кабель USB Type-C и проводная гарнитура.

Переходника на 3,5 мм я, к сожалению, не увидел. Но вполне возможно, что в продажных вариантах в комплекте он появится, как и чехол, а также плёнка на экране. Но ещё раз отмечу, что в зависимости от региона, комплектация будет отличаться.

Дисплей

В Huawei P30 Pro установлен 6,47-дюймовый AMOLED экран с каплевидным вырезом и разрешением 2340х1080 точек.

Дисплей поддерживает два разрешения, кроме основного, он может переключаться в HD+ (1560×720 точек), чтобы экономить заряд батареи. Кроме этого, пользователь может настраивать цветовой режим, выбирая между ярким и нормальным, а также цветовую температуру.

В целом, после первого знакомства дисплей оставляет приятные впечатления, у него красочная цветопередача и хорошие углы обзора.

Сканер отпечатков пальцев

В отличие от прошлогоднего P20 Pro, в новой модели сканер отпечатков находится прямо под стеклом дисплея. В Huawei используют тот же оптический датчик, что и в Mate 20 Pro. Для его работы смартфон подсвечивает небольшую область в нижней части экрана, и если положить на неё палец, сканер сможет распознать отпечаток.

Работает эта технология довольно точно и быстро, но стоит отметить, что область сканирования не очень большая и тактильно никак не проявляется, поэтому нужно привыкнуть к её расположению. Кроме этого, оптический дактилоскопический датчик может не срабатывать, если на палец попала влага или грязь, либо если на экран попадают прямые солнечные лучи. Это особенность технологии.

Платформа

В основе Huawei P30 Pro лежит уже знакомый нам по Mate 20 Pro 7-нанометровый процессор Kirin 980, построенный по схеме 2+2+4, с 2 производительными ядрами Cortex-A76 с частотой 2,6 ГГц, 2 ядрами Cortex-A76 с пониженной до 1,92 ГГц частотой и 4 ядрами энергоэффективными ядрами Cortex A-55 с частотой 1,8 ГГц. Кроме этого, в смартфоне может быть установлено 6 или 8 ГБ оперативной и 128, 256 или 512 ГБ встроенной памяти. В Украине покупателям будет доступны версии P30 Pro 6/128 ГБ по цене 28 тыс грн и 8/256 ГБ — 33 тыс грн.

В отличие от прошлогодней модели, у P30 Pro есть слот для карт памяти. На бумаге это улучшение, но на практике Huawei используется собственный формат карт, они компактнее microSD, но очень слабо распространены.

Беспроводные опции в P30 Pro представлены двухдиапазонным Wi-Fi a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 и NFC. А позиционирование осуществляется за счёт модулей GPS, Galileo, Beidou и GLONASS.

Камеры

В прошлом году P20 Pro получил немало позитивных отзывов по поводу своей камеры и в том числе победил в голосовании наших читателей. Соответственно можно было говорить о том, что он задал определённую планку качества мобильной фотографии смартфонов Huawei, и от производителя ждали, что он, как минимум, её не опустит, а как максимум, сможет превзойти прошлогодний результат. Получилось ли это у компании? Если ответить коротко, то да. P30 Pro получил полностью новую систему камер, которая состоит сразу из четырёх модулей. Давайте рассмотрим их немного детальнее.

Разрешение основной камеры не изменилось, это всё ещё 40-мегапиксельный модуль с оптической стабилизацией, который использует структуру Quad Bayer. При ней для одного пикселя используются данные с четырёх соседних пикселей, соединяясь они позволяют делать 10-мегапиксельные фото более высокого качества. Новый модуль получил такой же сенсор 1/1.78, как и в P20 Pro.

Но на этом всё сходство с прошлогодней основной камерой заканчивается. Во-первых, у него более светосильная оптика с диафрагмой f/1.6. Во-вторых, он использует матрицу без зелёных пикселей. Но на этом стоит остановится чуть детальнее. Матрица основной камеры P20 Pro была построена по схеме RGBG (Red Green Blue Green), в которой красные пиксели чередовались с красными, зелёными, синими и снова зелёными. В P30 Pro в матрице основной камеры используется схема RYYB (Red Yellow Yellow Blue), зелёные пиксели заменили на жёлтые. По словам инженеров Huawei это позволило новой матрице получать на 40% больше света по сравнению с матрицей в P20 Pro. В итоге значение ISO в P30 Pro выросло до 409600. Даже в полной темноте смартфон может делать снимки и на них будет видно не просто очертания объекта, а весь объект целиком, при этом в довольно хорошей, как для таких условий, детализации.

Данный снимок был сделан без вспышки в режиме Pro с ISO 409600 в тёмной комнате, в которой источником света была одна лампа на полу, при этом для глаз не были различимы даже очертания объектов:

На этом фото можно оценить насколько темно было вокруг:

А вот так объект съёмки выглядел при включённом свете:

Вот ещё несколько снимков, сделанных практически в полной темноте:

Такое обновление основного сенсора позволило компании реализовать ночной режим съёмки, который сшивает несколько снимков, меняя экспозицию. С его помощью можно делать довольно качественные ночные снимки, а также использовать для съёмки днём, чтобы улучшить детализацию фото в тенях и при создании портретов.

Первый снимок — автоматический режим, второй — ночной режим

Вторая камера в Huawei P30 Pro — 8 мегапиксельная телефото с оптической стабилизацией, диафрагмой f/3.4 и конструкцией перископа, которая позволяет ей делать 5-кратное оптическое приближение, 10-кратное гибридное и 50-кратное цифровое.

Третий модуль в смартфоне 20-мегапиксельный ультраширокий с диафрагмой f/2.2.

В нём нет оптической стабилизации, но фокусное расстояние позволяет ему фокусироваться на объектах на расстоянии от 2,5 см, что открывает возможности макросъёмки. В меню камеры для этого даже есть отдельный пункт.

Четвёртая камера в P30 Pro вспомагательная, она получила название TOF. По сути это более продвинутый датчик света, который замеряет расстояние до объектов и позволяет камере делать несколько уровней размытия заднего фона.

В итоге возможности камер в Huawei P30 Pro вышли действительно широкими. Пользователь получает основную камеру с запредельным, как для смартфона, значением ISO, телефото модуль с 5-кратным оптическим увеличением, а также ультраширокую камеру, которая к тому же способна снимать макро.

Фронтальная камера в смартфоне 32-мегапиксельная с диафрагмой f/2.0.

Аудио

Как я уже писал выше, в Huawei P30 Pro нет разговорного динамика, звук формируется прямо через дисплей. К сожалению, это работает только во время звонка, при воспроизведении медиа работает только один динамик на нижней грани корпуса. Он довольно громкий и с чистым звучанием, но эффект стерео обеспечить не может.

Для подключения проводных наушников в P30 Pro можно использовать порт USB Type-C, а для беспроводных Bluetooth 5.0. Последний при этом поддерживает профили aptX, aptX HD, LDAC, LHDC.

Батарея и зарядка

В Huawei P30 Pro используется аккумулятор на 4200 мАч и учитывая Full HD+ разрешение экрана, а также экономичный процессор, автономность смартфона должна быть на хорошем уровне. Как минимум не хуже тех 1,5 суток, которые показывал P20 Pro, но проверить это я уже смогу во время полноценного теста.

При этом аппарат получил поддержку проводной зарядки на 40 Вт (всего за 40 минут может заряжаться до 70%), а также ускоренной беспроводной зарядки на 15 Вт.

В итоге

Первое знакомство не позволяет делать выводы по поводу Huawei P30 Pro, ведь ещё необходимо прогнать все тесты, сделать замеры экрана и проверить разговорный динамик. Но, забегая немного наперёд, уже можно уверенно сказать, что возможности камер в смартфоне задают новую планку для рынка. После P20 Pro инженеры Huawei могли ещё год не вносить кардинальных изменений в дизайн камер, добавив лишь широкоугольный модуль, как это было сделано в Mate 20 Pro, но в итоге получилось, что за год компания полностью переделала камеры. И тот темп, который она взяла, и который она задаёт для всех остальных игроков рынка, действительно впечатляет.