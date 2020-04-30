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HyperX Cloud Stinger Core (PC) и Cloud Stinger Core 7.1 — экспресс-обзор геймерских гарнитур

HyperX Cloud Stinger Core (PC) и Cloud Stinger Core 7.1 — экспресс-обзор геймерских гарнитур

HyperX Cloud Stinger Core (PC) и Cloud Stinger Core 7.1 — экспресс-обзор геймерских гарнитур


В этом экспресс-обзоре познакомимся сразу с двумя доступными игровыми гарнитурами от бренда HyperX Cloud Stinger Core (PC) и Cloud Stinger Core 7.1. Скоро увидит свет и третья модель этого семейства беспроводная гарнитура HyperX Cloud Stinger Core Wireless, но о ней мы расскажем немного позже. 

HyperX Cloud Stinger Core PC (HX-HSCSC2-BK)
Наушники, гарнитуры на
от 955 грн
Предложений: 14
Сравнить цены
HyperX Cloud Stinger Core 7.1 (HHSS1C-AA-BK)
Наушники, гарнитуры на
от 1 799 грн
Предложений: 3
Сравнить цены

Комплектация 

Гарнитуры поставляются в качественной упаковке, оформленной в уже привычном сочетании цветов.

В комплекте с HyperX Cloud Stinger Core (PC) поставляется: инструкция и переходник-разветвитель для ПК.

В коробке с HyperX Cloud Stinger Core 7.1, помимо краткой инструкции, покупатель найдет USB-адаптер для игровой станции.

Дизайн и конструкция

Обе модели это охватывающие наушники закрытого типа. Габариты HyperX Cloud Stinger Core (PC) немного меньше таковых у Cloud Stinger Core 7.1, но на массе это кардинально не сказывается. Гарнитура очень легкая, вес первой модели составляет всего 215 граммов, а HyperX Cloud Stinger Core 7.1 — 240 граммов.

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Металла в конструкции минимум, из него сделан только слайдер механизма регулировки по высоте. Наушники выполнены из матового пластика с приятной на ощупь шероховатой текстурой. Следы от пальцев на такой поверхности не остаются, что очень удобно, за гарнитурой не придется часто ухаживать. На чашах есть глянцевые вставки, они добавляют премиальности во внешний облик и удачно сочетаются с матовым покрытием. 

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Амбушюры и подкладка для оголовья тканевые, без эффекта памяти. Наушники не складные, но в конструкции намеренно присутствует небольшой люфт для дополнительного комфорта во время использования. Качество сборки хорошее, устройство выглядит надежным. 

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Что касается удобства использования, то здесь ругать не за что. Благодаря небольшому весу гарнитуры почти не ощущаются на голове и удобны для длительных игровых сессий.

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Амбушюры съемные и выполнены из простых материалов, жарко в наушниках точно не будет. 

Органы управления

Управление HyperX Cloud Stinger Core (PC) разместили на проводе, в небольшом блоке имеется: колесико управления громкости и кнопка включения микрофона. 

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В модели Cloud Stinger Core 7.1 управление осуществляется при помощи колесика расположенного внизу левой чаши, в это место удобно ложится большой палец, нащупывается регулятор моментально и долго привыкать к местоположению не приходится. Также к особенностям управления в этой модели относится отключение микрофона поднятием штанги вверх, до упора.

Звук и микрофон

Звучание обеспечивают 40-миллиметровые динамики. Гарнитура выдает много баса, но тембральная разборчивость низкочастотного диапазона далека до идеала. Средние частоты также немного проваливаются, а вот высокие выделены неплохо. Поэтому HyperX Cloud Stinger Core (PC) это больше про геймерский звук, наслаждаться музыкальными композициями в них не получится. В наушниках образы хорошо локализуются, но о шумоизоляции речи идти не может, конструкция этого не предусматривает. В версии Cloud Stinger Core 7.1 можно усилить эффект звукового погружения с помощью объемного звука, доступного через программное обеспечение HyperX NGENUITY. Таким образом в играх, поддерживающих вывод 7.1, появляется возможность играть с пространственным звуком, делающим погружение в игру более ярким.

Микрофон прикреплен к длинной гибкой штанге и в обеих моделях оснащен системой шумоподавления. Качество звука среднее и большинство игроков оно устроит, голос слышно разборчиво.

hotline.ua HyperX Cloud Stinger Core (PC) и Cloud Stinger Core 7.1 — экспресс-обзор геймерских гарнитурHyperX Cloud Stinger Core PC (HX-HSCSC2-BK)
955 - 1 199 грн
Сравнить цены		 HyperX Cloud Stinger Core (PC) и Cloud Stinger Core 7.1 — экспресс-обзор геймерских гарнитурHyperX Cloud Stinger Core 7.1 (HHSS1C-AA-BK)
1 799 - 1 799 грн
Сравнить цены
ТипКомпьютерная гарнитураКомпьютерная гарнитура
Способ подключенияпроводнойпроводной
Возможность проводного подключения
Тип конструкцииполноразмерныеполноразмерные
Тип акустического оформлениязакрытыезакрытые
Тип крепленияоголовьеоголовье
Материалы (оголовья/чаш/амбушюр)пластик/пластик/тканьпластик/пластик/ткань
Вес, г215250
Цветчерныйчерный
Складная конструкция
Поворотные чаши
Водостойкий корпус
Подсветка
Шейный обод
NFC
Конструкция излучателядинамическиединамические
Количество излучателей в одном наушнике11
Минимальная воспроизводимая частота, Гц2020
Максимальная воспроизводимая частота, Гц2000020000
Сопротивление, Ом1616
Чувствительность, дБнет данных99
Максимальная входная мощность, мВтнет данныхнет данных
Диаметр динамиков, мм4040
КНИ (коэффициент нелинейных искажений), %< 2%< 2%
Тип магнитанеодимовыйнеодимовый
Активное шумоподавление
Встроенный усилитель / ЦАП+
Hi-Res сертификация
Поддержка объемного звука+
Спецификация Bluetooth
Версия Bluetooth
Подключение к нескольким Bluetooth-устройствам
AAC
aptX
aptX Apaptive
aptX HD
aptX Low Latency
LDAC
LHDC
SBC
Элемент питания
Время работы
Беспроводная зарядка
Быстрая зарядка
Пульт ДУ
Сенсорная панель
Регулятор громкости++
Вызов голосового ассистента
Длина шнура, м1,31,7
Тип кабелястандартныйстандартный
Подключение кабелядвустороннеедвустороннее
Несимметричный кабель
Съемный кабель
Тип разъемаJack 3,5 ммJack 3,5 мм
Форма штекерапрямойпрямой
Тип микрофона по принципу действияэлектретный конденсаторный микрофонконденсаторный микрофон
Конструкция микрофонамикрофон на гибкой штангемикрофон на гибкой штанге
Направленностьоднонаправленная, с шумоподавлениемоднонаправленная
Шумоподавление микрофона++
Частотный диапазон, Гц50 – 18 000 Гц50 – 18 000 Гц
Чувствительность микрофона, дБ–41,5 дБВ (0 дБ = 1 В/Па, 1 кГц)–41,5 дБВ (0 дБ = 1 В/Па, 1 кГц)
Выходной штекер (для компьютерных гарнитур)нет данныхнет данных
Амбушюры
Аудио кабель
Переходники / сплитеры
Чехол / кейс
Другое
Игровая гарнитура++
Наушники для мониторинга
Apple-совместимость
Android-совместимость
Дополнительно

4.5
Оценка ITC.UA
Плюсы: качественная сборка, немаркое покрытие, удобная конструкция, микрофон с шумоподавлением
Минусы: местами чрезмерно много низких частот
Вывод: Явных недостатков у гарнитур нет. Хотя в качестве универсальных наушников они и не подойдут. Но если вам нужна легкая, удобная гарнитура для продолжительного гейминга, то наши гости обзора — это хороший выбор.
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