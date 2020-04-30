HyperX Cloud Stinger Core (PC) и Cloud Stinger Core 7.1 — экспресс-обзор геймерских гарнитур

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В этом экспресс-обзоре познакомимся сразу с двумя доступными игровыми гарнитурами от бренда HyperX — Cloud Stinger Core (PC) и Cloud Stinger Core 7.1. Скоро увидит свет и третья модель этого семейства — беспроводная гарнитура HyperX Cloud Stinger Core Wireless, но о ней мы расскажем немного позже.

Комплектация

Гарнитуры поставляются в качественной упаковке, оформленной в уже привычном сочетании цветов.

В комплекте с HyperX Cloud Stinger Core (PC) поставляется: инструкция и переходник-разветвитель для ПК.

В коробке с HyperX Cloud Stinger Core 7.1, помимо краткой инструкции, покупатель найдет USB-адаптер для игровой станции.

Дизайн и конструкция

Обе модели — это охватывающие наушники закрытого типа. Габариты HyperX Cloud Stinger Core (PC) немного меньше таковых у Cloud Stinger Core 7.1, но на массе это кардинально не сказывается. Гарнитура очень легкая, вес первой модели составляет всего 215 граммов, а HyperX Cloud Stinger Core 7.1 — 240 граммов.

Металла в конструкции минимум, из него сделан только слайдер механизма регулировки по высоте. Наушники выполнены из матового пластика с приятной на ощупь шероховатой текстурой. Следы от пальцев на такой поверхности не остаются, что очень удобно, за гарнитурой не придется часто ухаживать. На чашах есть глянцевые вставки, они добавляют премиальности во внешний облик и удачно сочетаются с матовым покрытием.

Амбушюры и подкладка для оголовья тканевые, без эффекта памяти. Наушники не складные, но в конструкции намеренно присутствует небольшой люфт для дополнительного комфорта во время использования. Качество сборки хорошее, устройство выглядит надежным.

Что касается удобства использования, то здесь ругать не за что. Благодаря небольшому весу гарнитуры почти не ощущаются на голове и удобны для длительных игровых сессий.

Амбушюры съемные и выполнены из простых материалов, жарко в наушниках точно не будет.

Органы управления

Управление HyperX Cloud Stinger Core (PC) разместили на проводе, в небольшом блоке имеется: колесико управления громкости и кнопка включения микрофона.

В модели Cloud Stinger Core 7.1 управление осуществляется при помощи колесика расположенного внизу левой чаши, в это место удобно ложится большой палец, нащупывается регулятор моментально и долго привыкать к местоположению не приходится. Также к особенностям управления в этой модели относится отключение микрофона поднятием штанги вверх, до упора.

Звук и микрофон

Звучание обеспечивают 40-миллиметровые динамики. Гарнитура выдает много баса, но тембральная разборчивость низкочастотного диапазона далека до идеала. Средние частоты также немного проваливаются, а вот высокие выделены неплохо. Поэтому HyperX Cloud Stinger Core (PC) — это больше про геймерский звук, наслаждаться музыкальными композициями в них не получится. В наушниках образы хорошо локализуются, но о шумоизоляции речи идти не может, конструкция этого не предусматривает. В версии Cloud Stinger Core 7.1 можно усилить эффект звукового погружения с помощью объемного звука, доступного через программное обеспечение HyperX NGENUITY. Таким образом в играх, поддерживающих вывод 7.1, появляется возможность играть с пространственным звуком, делающим погружение в игру более ярким.

Микрофон прикреплен к длинной гибкой штанге и в обеих моделях оснащен системой шумоподавления. Качество звука среднее и большинство игроков оно устроит, голос слышно разборчиво.

HyperX Cloud Stinger Core PC (HX-HSCSC2-BK)

955 - 1 199 грн

Сравнить цены HyperX Cloud Stinger Core 7.1 (HHSS1C-AA-BK)

1 799 - 1 799 грн

Сравнить цены Тип Компьютерная гарнитура Компьютерная гарнитура Способ подключения проводной проводной Возможность проводного подключения — — Тип конструкции полноразмерные полноразмерные Тип акустического оформления закрытые закрытые Тип крепления оголовье оголовье Материалы (оголовья/чаш/амбушюр) пластик/пластик/ткань пластик/пластик/ткань Вес, г 215 250 Цвет черный черный Складная конструкция — — Поворотные чаши — — Водостойкий корпус — — Подсветка — — Шейный обод — — NFC — — Конструкция излучателя динамические динамические Количество излучателей в одном наушнике 1 1 Минимальная воспроизводимая частота, Гц 20 20 Максимальная воспроизводимая частота, Гц 20000 20000 Сопротивление, Ом 16 16 Чувствительность, дБ нет данных 99 Максимальная входная мощность, мВт нет данных нет данных Диаметр динамиков, мм 40 40 КНИ (коэффициент нелинейных искажений), % < 2% < 2% Тип магнита неодимовый неодимовый Активное шумоподавление — — Встроенный усилитель / ЦАП — + Hi-Res сертификация — — Поддержка объемного звука — + Спецификация Bluetooth — — Версия Bluetooth — — Подключение к нескольким Bluetooth-устройствам — — AAC — — aptX — — aptX Apaptive — — aptX HD — — aptX Low Latency — — LDAC — — LHDC — — SBC — — Элемент питания — — Время работы — — Беспроводная зарядка — — Быстрая зарядка — — Пульт ДУ — — Сенсорная панель — — Регулятор громкости + + Вызов голосового ассистента — — Длина шнура, м 1,3 1,7 Тип кабеля стандартный стандартный Подключение кабеля двустороннее двустороннее Несимметричный кабель — — Съемный кабель — — Тип разъема Jack 3,5 мм Jack 3,5 мм Форма штекера прямой прямой Тип микрофона по принципу действия электретный конденсаторный микрофон конденсаторный микрофон Конструкция микрофона микрофон на гибкой штанге микрофон на гибкой штанге Направленность однонаправленная, с шумоподавлением однонаправленная Шумоподавление микрофона + + Частотный диапазон, Гц 50 – 18 000 Гц 50 – 18 000 Гц Чувствительность микрофона, дБ –41,5 дБВ (0 дБ = 1 В/Па, 1 кГц) –41,5 дБВ (0 дБ = 1 В/Па, 1 кГц) Выходной штекер (для компьютерных гарнитур) нет данных нет данных Амбушюры — — Аудио кабель — — Переходники / сплитеры — — Чехол / кейс — — Другое — — Игровая гарнитура + + Наушники для мониторинга — — Apple-совместимость — — Android-совместимость — — Дополнительно — —