Игровая мышь Hator Pulsar — максимум легкости





Похоже, что в сегменте игровых мышей наблюдается новый тренд — соревнование производителей в создании самой легкой мыши. Мы уже видели войны за разрешение сенсора, количество кнопок. Но в Hator решили вернуться к истокам и дать пользователям только необходимую функциональность, сохранив при этом максимальный вес. Как показала практика, такое решение тоже имеет право на жизнь.

Дизайн, сборка Hator Pulsar

Мышь не балует каким-либо особым дизайном, но это даже к лучшему. Мышь можно назвать эталоном практичности и скромности. Хотя, для разбавления скучного внешнего вида тут есть подсвечиваемая область на стыке подладонной поверхности и основания. В остальном, Hator Pulsar не привлекает к себе повышенного внимания и не светится как новогодняя елка.

Корпус мыши полностью выполнен из матового пластика, отпечатки пальцев и другие следы использования почти не остаются на мыши. К качеству сборки претензий нет. Несмотря на невысокую массу, мышь не скрипит в руках, люфта конструкции нет, даже при сильном сжатии. Несмотря на небольшой вес, Hator Pulsar не ощущается некачественной и дешевой.

По бокам есть вставки из цепкого пластика для лучшей ухватистости. На вид они как будто выполнены из резины, но это именно пластик.

Эргономичность, масса

Hator Pulsar выполнена в относительно компактном корпусе, который хорошо подходит для кистей среднего и малого размеров. Мышь хорошо подходит для хваток “ладонь” и “коготь”. Обладателям крупных кистей может быть не так удобно, для них единственных вариантом будет “коготь”.

Теперь поговорим о массе и балансе. При весе в 69 грамм мышь просто не ощущается в руках. Берешь в руке и как будто муляж — кажется, что ничего внутри нет. Но мышь не только ладно скроена, но и неплохо оснащена, правда, об этом дальше. С точки зрения баланса тут все идеально, какой-либо перевес отсутствует. Минимальный вес распределен очень хорошо.

Набор клавиш не балует разнообразием. Тут все стандартов для мышей в этой ценовой категории: пара основных, колесико прокрутки, клавиша изменения разрешения позади и пара боковых клавиш навигации в браузере. Все клавиши нажимаются с хорошо ощутимым тактильным и звуковым откликом. Особенно основные. Их клик может показаться даже громким, но ощущается очень классно.

Оснащение, сенсор

Hator Pulsar оснащена сенсором PixArt 3389 с максимальным разрешением 16 000 dpi. Это один из лучших сенсоров в индустрии на данный момент по совокупности характеристик. Он уже не новый, но уже успел хорошо зарекомендовать себя в множестве других игровых мышей. Сенсор ведет себя очень стабильно на высоких и низких разрешениях. Я тестировал мышь на разрешениях от 500 до 8000 dpi и мышь себя вела очень предсказуемо и так как и положен. Более высокий пресет в 16 000 dpi я не тестировал, так как даже на 4К-дисплее такое разрешение уже не позволяет нормально прицеливаться.

Как вы уже могли заменить, Hator Pulsar — это проводная мышь. Но наличие провода не испортило впечатление от легкого корпуса. Провод легкий, скользкий, за коврик не цепляется.

К сожалению, на момент подготовки статьи мы не успели ознакомиться с программным обеспечением мыши, но информации полученной от представителя бренда, мы смогли сделать предварительные выводы о функциональности.

Она достаточно стандартная, но все необходимое в приложении от Hator есть: настройка разрешения, изменение функциональности клавиш, создание макросов и управление подсветкой.