Обзор смартфона Apple iPhone SE (2020)





Первый iPhone SE появился в марте 2016 года. Тогда он стал «бюджетной» версией смартфона от Apple, который отлично подходил поклонникам компактных корпусов, ведь как раз тогда начался повальный рост диагоналей экранов и, соответственно, габаритов смартфонов. Несмотря на небольшой дисплей и сильно устаревший дизайн, маленький iPhone все еще можно встретить у пользователей. Но модель очень долго не обновлялась, и в этом году долгожданный апгрейд произошел. Внешность осталась хорошо знакомой, ведь новый SE получил корпус от iPhone 8, но при этом тут флагманские комплектующие и новые для этой линейки возможности. Но главное, это цена, составляющая всего $400 для базовой версии. В сегодняшнем обзоре мы посмотрим, чем Apple снабдила новый iPhone SE и как он будет бороться с большим рынком конкурентов.

Комплектация Apple iPhone SE

В хорошо знакомой коробке находится такой же iPhone 8, как раньше, еще и с таким же комплектом, из которого, правда, пропал переходник для наушников. И если с флагманами казалось несправедливым, что в комплекте нет мощного блока питания или переходника для наушников, то с небольшим ценником модели SE, это уже не кажется чем-то незаконным. Напомню, что обычно в коробке с iPhone есть зарядное устройство, съемный кабель USB-A-to-Lightning, «скрепка», гарнитура (с соответствующим разъемом), наклейки и информационные бумажки.

Все еще очень простым является процесс переноса данных со старого iPhone. В моем случае передача содержимого с iPhone 8 Plus заняла около получаса с учетом обновления системы на SE. При этом в ходе настройки нужно ввести всего парочку паролей и настроить Touch ID. В остальном все остается на том же месте, где пользователь закончил работу на старом устройстве. Отдельные приложения, конечно, попросят ввести пароль, но это уже зависит от разработчика. В любом случае, «переезд» сделан очень комфортным.

Дизайн и удобство использования

Если положить рядом новый iPhone SE и iPhone 6, выпущенный в 2014 году, то по лицевой стороне сложно будет сказать, где новинка. Тыльная сторона устройства взята от iPhone 8, которая отличался от предшественников стеклянной крышкой. Рамка так и осталась алюминиевой. Так что внешность актуальной модели iPhone SE совершенно ничем новым не порадует владельца, ведь подобный дизайн видели все и он совсем никак не удивит. Еще и цвета теперь называются попроще: Black, White и (product)RED.

Другое дело, что для пользователей старого iPhone SE новая модель станет качественным скачком вверх. Да, это будет корпус немного больше (138.4×67.3×7.3 мм, вес — 148 грамм), но и дисплей увеличится до 4,7 дюймов. Правда, по современным меркам этого совсем мало. С другой стороны, и ценителей компактных гаджетов намного больше, чем может показаться. В любом случае, на фоне сегодняшнего среднестатистического смартфона, SE выглядит как Mini Cooper рядом с Dodge Ram.

Пользоваться таким смартфоном одно удовольствие. Он проще помещается в руке, он не мешает в кармане, легко укладывается в подстаканник в машине (оценят те, кто не любит крепления в вентиляции)… Им просто намного удобнее пользоваться в ситуациях, когда одна рука занята. Единственное, что в этом смартфоне получается не очень комфортным, это скромная клавиатура. Но и к этому можно привыкнуть. Тем более, компания хорошо потрудилась на тем, чтобы у пользователя было как можно меньше промахов по нужным клавишам.

Ко всему, приверженцам iPhone SE понравится наличие защиты от воды и пыли по стандарту IP67. Это не новшество для смартфонов от Apple, да и вообще для подобных устройств, но в такой ценовой категории отнюдь не каждый конкурент реализовал такую относительно важную вещь.

Еще пара моментов, которые остаются у iPhone SE — классический переключатель беззвучного режима и кнопка под экраном. Все iPhone не изменяют традиции и на левой боковине все еще есть маленький тумблер, которым можно быстро выключить звуки уведомлений. А кнопку Home оценят любители классической навигации по системе без жестов. Тут «клик» тоже симулируется вибрацией, а сама кнопка не механическая, но и это уже давно не новость, как и все остальное управление таким смартфоном.

Так что, очевидно, новый iPhone SE — это полностью дизайн «восьмерки», где даже некоторые компоненты одинаковые. Отличить эти смартфоны рядом можно только по логотипу на тыльной крышке, где теперь одно большое «яблочко» и нет надписи iPhone. Стоит отметить, что кейсы от iPhone 8 подойдут, но вырез для логотипа промахнется, ведь на смартфоне он поменял позицию. В использовании SE тоже ничем не отличается. И несмотря на старый дизайн, на сегодня это один из самых компактных и удобных смартфонов на рынке.

Дисплей Apple iPhone SE

Старому корпусу оставили и старый экран. Желающим получить смартфон без рамок iPhone SE противопоказан, но понравится тем, кто хочет справляться с управлением одной рукой. Диагональ экрана всего 4,7 дюйма на сегодня смотрится смешно, но на деле получается просто удобной для работы в не самых комфортных обстоятельствах. Обратная сторона медали — все выглядит мелковато и для стандартного режима изображения понадобится хорошее зрение. Все же большие экраны немного разбаловали.

Если рамки устраивают, все остальное тоже не должно вызывать претензий. Да, разрешение осталось старым и составляет те же 1334×750 пикселей, что сегодня очень скромно, но в использовании экран все также сложно назвать зернистым. Во всяком случае, мне все еще не удается рассмотреть отдельную точку.

IPS-матрица демонстрирует практически такую же цветопередачу, как у прошлых таких экранов. Даже 6 лет назад этот дисплей был хорош, и с тех пор его минимально дорабатывали. В любом случае, в среднебюджетном смартфоне не всегда стоит ожидать AMOLED-матрицу или точную цветопередачу, но у iPhone SE с этим никаких проблем. Это показывает колориметр, и подтверждается моими личными ощущениями от работы.

Что очень радует, это наличие функции True Tone, которая подстраивает цветовую температуру под освещение. Так могут считанные аппараты, и iPhone SE входит в их число. Субъективно, у смартфона это отлично получается и в других гаджетах такой опции все еще сильно не хватает.

И датчик освещения у iPhone SE работает отлично. Замеры яркости в помещении показали максимум на уровне 467 кд/м², тогда как минимальное значение было 2,2 кд/м². Солнечные лучи не станут большой проблемой, но вот AMOLED-дисплей все же лучше справляются в таких условиях. В помещении к работе экрана и его функциям не подкопаться.

Но одно существенное отличие у экрана все же есть — это технология Force Touch, от которой во всех новинках отказались. Функциональность заменили длинным нажатием, поэтому тем, кто раньше часто с силой давил на экран, придется немного изменить привычки. Но как показала практика еще прошлогодних моделей, жизненно важные возможности смартфона это не задело.

Touch ID

iPhone SE остался последним в списке актуальных смартфонов компании, у которого есть кнопка Home. Это же означает, что на сегодня это единственный смартфон Apple со сканером отпечатков пальцев и без Face ID.

Функциональность Touch ID не трогали и все настройки остались идентичны другим недавним моделям с такими сканерами. Кроме разблокировки, Touch ID понадобится для подтверждения оплаты товаров с помощью Apple Pay. Работает же датчик явно не хуже предыдущих, за время тестирования у него практически не было отказов.

Звук Apple iPhone SE

Чем еще примечателен iPhone SE, это стереозвуком. Его разговорный динамик работает с основным для озвучки видео, музыки и игр. Такое есть далеко не каждого смартфона в этом ценовом сегменте. И звучание динамиков вполне приемлемое. Не такое, как у флагманов, тут звук не настолько объемный, но для своей стоимости — один из лучших вариантов.

С проводной гарнитурой все становится немного сложнее. Если комплектные «вкладыши» устраивают, тогда проблемы, конечно, нет. Но владельцам сторонних наушников со стандартным «Джеком» придется докупить переходник, либо же таки перейти на беспроводные наушники, к чему компания подталкивает уже очень давно.

А разговорные функции даже у «бюджетного» iPhone на очень приличном уровне. Громкости динамика хватает для шумного окружения, но в таких условиях система шумоподавления пропускает в разговор немного больше посторонних звуков, чем у других iPhone.

Производительность и ПО

Чем маленький SE удивил, это флагманским процессором. Да, смартфон за $400 получил такой же процессор, как и флагман за $1000 — A13 Bionic. Это значит, что обработка фото, игры, любые AR-эффекты и прочее на iPhone SE будет происходить с таким же комфортом и скоростью, как на iPhone 11 Pro. И это же делает iPhone SE не просто одним их самых производительных смартфонов в своем классе, но и одним из самых мощный на рынке в принципе.

Как и флагманы, iPhone SE пока не поддерживает работу в сетях 5G, но есть поддержка LTE, SIM- и eSIM-карт. Для локальных сетей поддерживается стандарт Wi-Fi ax с 2×2 MIMO, есть Bluetooth 5.0 и навигация. Для Apple Pay есть NFC.

Независимо от задач, владелец iPhone SE не будет чувствовать, что купил «недорогой» смартфон. В использовании действительно нет ни малейших проблем или замедлений. Так что пользователю будут доступны любые игры и развлечения, которые только есть в App Store. И запаса производительности точно хватит на несколько лет вперед.

Но маленькая разница с флагманом все же есть и заключается в количестве ОЗУ. Тогда как у iPhone 11 и Pro-моделей по 4 ГБ оперативной памяти, у SE ее всего 3 ГБ. Вероятно, в будущем это как-то и скажется на работоспособности, но пока каких-либо проблем нет. Опции емкости накопителя тоже слегка отличаются, но в базе памяти не меньше, чем у 11 Pro: 64, 128 и 256 ГБ.

Актуальная iOS для iPhone SE доступна. И поддерживаться этот смартфон будет еще несколько лет (опираясь на предыдущий опыт). В ее работе нет никаких отличий от того, что можно увидеть на том же 11 Pro или других моделях. Разве что, как уже говорилось, сейчас SE это единственный смартфон в линейке, управление которого осуществляется с помощью кнопки Home, а не жестов.

Камеры Apple iPhone SE

В отличии от преимущественного большинства смартфонов даже с ценой поменьше, у Apple iPhone SE есть только по одной камере спереди и сзади (если верить утечкам, то такая же ситуация и у грядущего Pixel 4a, больше примеров вспомнить не удалось). Это значит, что основная камера только обычная широкоугольная, без дополнительных телефото или ультраширокоугольных объективов. Ее разрешение составило 12 МП со значением диафрагмы ƒ/1.8, что повторяет характеристики основной камеры iPhone 11 (Pro), да и список возможностей у камер одинаковый (включающий в себя портретный режим с регулировкой боке, Portrait Lighting, Live Photos, новую версию Smart HDR и прочее).

Днем камера справляется на очень приличном уровне: ей не нужно много времени на фокусировку, она не перекручивает цвета и хорошо подбирает баланс белого, снимая против яркого света у нее получается использовать HDR и не «переиграть» с тенью и небом. При этом снимки достаточно насыщенные, а движущиеся объекты не очень смазаны. И это все доступно в режиме «быстрой съемки», когда смартфон достается из кармана, сразу наводится на объект и «спускается затвор».

Но тут сразу есть одно ограничение — ночной режим, который только с последними флагманами появился и у iPhone, модель SE обошел стороной. Поэтому вечером снимки потеряют некоторые детали и в зависимости от условий, могут «шуметь» больше, чем хотелось бы. Правда, вечерние фотографии получаются не такими и плохими, еще и выглядят вполне натурально и без овершарпа, как бывает у недорогих смартфонов с Night Mode.

Портреты делаются исключительно за счет программных алгоритмов, как и в случае с iPhone Xr. Позже на готовом снимке можно редактировать степень размытия фона и применять эффекты.

Максимальное разрешение записи видео у iPhone SE составляет 4K при 60 кадрах/сек. При этом есть оптическая стабилизация изображения и хорошая запись звука. iPhone всегда считался одним из лучших смартфонов для записи видео, и в этом iPhone SE не стал исключением, еще и сильно превосходя возможности ближайших конкурентов.

Фронтальная камера получила разрешение 7 МП. У нее не такой широкий угол захвата, как бывает у других смартфонов. Но она тоже способна добавить боке с прочими портретными эффектами, к тому же снимает хорошо в разных условиях.

Приложение камеры быстро запускается и очень стабильно. Переключение между режимами тоже происходит без сильных колебаний. Поэтому с большой долей вероятности, пользователь не упустит какой-то важный или интересный момент из-за программных сбоев. Но вот чего приложению не хватает, так это ручного режима настроек, которым в некоторых ситуациях хотелось бы воспользоваться. С другой стороны, никто не помешает воспользоваться сторонним приложением, для iOS есть несколько классных вариантов.

Автономность Apple iPhone SE

За компактность пришлось чем-то заплатить. Кроме небольшого экрана, этой платой стала и скромная батарея, емкость которой у iPhone SE составляет всего 1821 мА•ч, как у iPhone 8. При более производительной платформе, компания заявляет такую же продолжительность работы. В принципе, день смартфон может продержаться, но в чем-то придется себе отказывать. Как это часто бывает, пользователи, которые уделяют время играм, камере и/или навигации, будут вынуждены немного зарядить смартфон в течение дня, но в менее «насыщенные» дни, вероятно, заряда будет хватать до ночи.

В тесте автономности Geekbench при яркости экрана на уровне 200 кд/м², батарея полностью разрядилась за 3 часа 20 минут. Для сравнения, iPhone 11 Pro немного не дотянул до 6 часов, а модель Max разрядилась за 7 часов.

Заодно новый iPhone SE поддерживает быструю и индукционную зарядки. (Правда, в комплекте все еще старый блок питания, с которым потребуется 2,5 часа на полное восстановление заряда.) И если первым пунктом уже сложно удивить, то вот далеко не каждый смартфон с таким ценником поддерживает индукционные станции, что тоже выгодно отличает SE на фоне конкурентов.

5 Оценка ITC.UA Плюсы: Компактный корпус; IP67; дисплей, True Tone; звук; Touch ID; флагманская производительность; поддержка быстрой и индукционной зарядки; камеры; цена Минусы: Устаревший дизайн; некоторые элементы интерфейса кажутся маленькими; скромная батарея, которой не всегда хватает на день; только одна основная камера и без ночного режима Вывод: Новый iPhone SE во многом оказался отличным смартфоном. За свои скромные по современным меркам $400, этот смартфон порадует одним из самых мощных процессоров, защитой от воды и пыли, поддержкой индукционной зарядки и неплохой камерой. Но он вышел в свет в откровенно старом дизайне, с небольшим экраном и не самой большой батареей. И как бы там ни было, львиная доля смартфонов с похожим ценником вряд ли смогут сильно побороться с iPhone SE. Пусть конкуренты и предоставят большие экраны и более емкие аккумуляторы, их все равно нельзя погружать в воду, у них редко есть стереозвук, вряд ли настолько мощные процессоры и не факт, что они буду получать программные обновления следующие 3-4 года. Технические характеристики Apple iPhone SE 2020 64GB Black (MX9R2)

13 799 − 18 525 грн

Сравнить цены Тип Смартфон Предустановленная ОС iOS Оперативная память, ГБ 3 Встроенная память, ГБ 64 Слот расширения - Тип SIM-карты Nano-SIM + eSIM Количество SIM-карт 2 Процессор Apple A13 Bionic Количество ядер 6 Частота, ГГц нет данных Аккумулятор 1828 мАч (несъемный) Диагональ, дюймы 4,7 Разрешение 1334x750 Тип матрицы IPS PPI 326 Датчик регулировки яркости + Особенности дисплея расширенная цветовая гамма (P3), поддержка Haptic Touch, поддержка True Tone Основная камера, Мп 12 (f/1.8) Видеосъемка + 4K@60fps, 1080@240fps Вспышка + Фронтальная камера, Мп 7 (f/2.2) Особенности камеры оптическая стабилизация Wi-Fi 802.11ax Bluetooth + (5.0) GPS + IrDA - FM-радио - Аудиоразъем - NFC + (Apple Pay) Интерфейсный разъем Apple Lightning Высота, мм 138,4 Ширина, мм 67,3 Толщина, мм 7,3 Вес, г 148 Защита от пыли и влаги + (IP67) Тип корпуса моноблок (неразборный) Материал корпуса алюминий/стекло Тип клавиатуры экранный ввод Еще поддержка быстрой зарядки, поддержка беспроводной зарядки, сканер отпечатка пальцев (Touch ID)

Редакция выражает благодарность интернет-магазину Stylus.ua за помощь в организации обзора Apple iPhone SE