Новый Apple iPad Air: обновленный дизайн, больший экран, A14 Bionic и USB-C





С 2013 года iPad Air пережил пару обновлений и логично прибавлял в возможностях, при этом почти не меняя дизайн. Но четвертое поколение, которое только что представили на первой осенней презентации компании, переняло многое от iPad Pro, а заодно получило ряд приятных дополнений.

Начнем с дизайна. Теперь iPad Air такой же угловатый по бокам, как и iPad Pro. Размер корпуса составляет 247.6×178.5×6.1 мм, при весе в 458 грамм. Спереди у него, как это называет компания — all-screen design. Дисплей увеличили до 10,9 дюймов, но это по-прежнему IPS матрица (Liquid Retina Display). Разрешение составляет 2360×1640 пикселей. Поддержка цветового пространства P3 и технологии True Tone тоже есть.

В отличии от предыдущего поколения, новый iPad Air работает с Apple Pencil 2 и поддерживает работу со Smart Keyboard Folio и Magic Keyboard.

И теперь не только iPad Pro может похвастаться наличием стереодинамиков. Ими уже оснащен и новый Air, у которого тоже есть динамики с обеих сторон дисплея. К этому добавили и несколько новых цветов оформления корпуса, которых всего пять: Space Gray, Silver, Rose Gold, Sky Blue и Green. Последние два — новинка не только для iPad Aid, а и для всех планшетов от Apple в принципе.

Еще одним нововведением для планшетов компании стал сканер отпечатков пальцев (Touch ID), который теперь интегрирован в кнопку включения (а кнопки Home на iPad Air не осталось). Этот датчик служит единственным методом аутентификации пользователя, технология Face ID так и останется прерогативой iPad Pro.

Основная камера тоже обновились (по отношению к прошлому поколению Air, ведь сенсор тут, опять же, от iPad Pro). Так, на тыльной стороне теперь находится 12-мегапиксельная камера с апертурой ƒ/1.8, а фронтальная камера FaceTime HD так и осталась 7-мегапиксельной с тем же набором возможностей.

Производительность увеличит новый 5-нанометровый чип Apple A14 Bionic. Он включает в себя 6 ядер центрального процессора, 4-ядерный графический ускоритель и 16-ядерный Neural Engine. Отмечается 40% рост производительности ЦП и 30% для обработки графики. Среди прочих обновлений «железа» можно отметить поддержку Wi-Fi 6. Объем памяти не изменился — 64 и 256 ГБ, а количество ОЗУ как всегда не уточняется.

Автономность нового поколения все также остается на уровне 10 часов при работе с Wi-Fi-соединением и 9 от мобильных сетей (емкость батареи — 28.6 Вт•ч). Зато отныне и iPad Air заряжается с помощью USB-C, а не Lightning-разъема. В комплекте с планшетом поставляется 20-ваттный блок питания.

Новый iPad Air без мобильного модуля будет стоить $599 за 64 ГБ и $749 за 256 ГБ накопителя, а с LTE — $729 и $879 соответственно. Продаваться новинки начнут уже в октябре этого года.