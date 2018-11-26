Обзор Sony Xperia XZ3

На выставке IFA 2018 компания Sony представила флагманский смартфон Xperia XZ3, который должен заменить модель XZ2. Сам производитель хорошо известен своим консервативным подходом и часто вносит в свои устройства лишь косметические изменения. Но с XZ3 вышло немного по-другому, аппарат впервые в линейке получил P-OLED дисплей и обновлённое программное обеспечение камеры. Насколько это помогло смартфону и так ли сильно он отличается от предшественника, я постараюсь разобраться в этом обзоре.

Комплект поставки

Доставая из коробки смартфон, пользователь также может найти в ней кабель USB Type-C, блок зарядки Sony UCH20 и переходник с USB-C на 3,5 мм разъём для наушников. Наушников в комплекте традиционно нет.

Дизайн и материалы

Внешне Xperia XZ3 мало отличается от своего предшественника, в Sony только в этом году поменяли дизайн флагманов, так что новая модель получила лишь косметические изменения. Корпус аппарата стал немного больше из-за увеличившегося до 6 дюймов экрана, при этом у него более скруглённые углы по сравнению с XZ2, а стекло его лицевой и тыльной панели сильнее закругляется по краям.

Для большей жёсткости конструкции грани корпуса прикрывает алюминиевая рамка, которая немного заходит на заднюю часть корпуса рядом с портом USB Type-C, что должно сделать его прочнее. Сама по себе рамка тоже немного закругляется, формируя плавный переход стекла лицевой панели в стекло тыльной. Благодаря этому смартфон приятно лежит в руке.

В Sony всё ещё не хотят экспериментировать с вырезами в экране, так что последний занимает 80% лицевой панели и обрамлён крупными рамками сверху и снизу. Но вот боковые действительно тонкие, а закругление стекла по краям визуально делает их ещё меньше. Интересно, что верхняя рамка выглядит больше, чем нижняя, но по факту они имеют одинаковую высоту 1 см, так что дизайн фронтальной панели полностью симметричный.

Как видно, с лицевой стороны Xperia XZ3 ничем интересным не выделяется, в Sony немного отошли от своего консервативного подхода, взяв на вооружение наработки смартфонного дизайна последних лет, в частности, закруглённое стекло, но в целом производитель остаётся верен себе. Впрочем, тем кому вырезы в экранах совсем не импонируют, и хочется пользоваться классическим моноблоком, фронтальная часть Xperia XZ3 вполне может понравиться.

Дизайн тыльной панели Xperia XZ3 также практически не изменился по сравнению с XZ2, он по-прежнему лаконичный с выстроенными в одну линию вспышкой, окошком камеры и сканером отпечатков пальцев. Последний находится практически по середине корпуса, и это довольно спорное решение, так как к нему приходится долго привыкать. Дело в том, что в других моделях сканер находится выше, как раз там, где у XZ3 расположена камера, в итоге первое время палец автоматически ложится на неё, после чего только успевай протирать стекло объектива.

Сам сканер при этом работает быстро и запоминает отпечатки пяти пальцев.

Кроме особенности со сканером, в остальном к эргономичности Xperia XZ3 вопросов нет, в кнопки в аппарате вынесены на левую грань и хорошо различаются на ощупь. Кроме этого, в Sony не отказались от отдельной кнопки спуска затвора камеры, ею удобно пользоваться во время съёмки.

Размеры смартфона немного выросли в высоту и ширину по сравнению с XZ2 и составляют 158х73 мм, а вот толщина стала заметно меньше и достигает 9,9 мм. Вес Xperia XZ3 — 193 грамма, что на уровне других флагманов с корпусами из стекла и металла. Впрочем, в Sony уверяют, что их смартфон такой увесистый лишь потому, что они используют более плотную версию стекла Gorilla Glass 5, прикрывающего фронтальную и тыльную панель корпуса.

Как и положено флагманскому смартфону, Xperia XZ3 обладает защитой от воды и пыли. Но компания указывает двойной стандарт защиты — IP65/68, почему так? Формально аппарат тестируется на получение сертификата IP68, но так как ни один производитель не считает попадание влаги в корпус гарантийным случаем, то погружать его в воду не рекомендуется. Соответственно маркировка IP65/68 должна показывать пользователю, что его аппарат переживёт попадание под дождь или под струю воды, и даже возможно погружение в воду, но с последним экспериментировать не стоит.

Дисплей

С Xperia XZ3 компания Sony впервые использовала в своём флагманском смартфоне P-OLED дисплей с разрешением 2880×1440 точек и соотношением сторон 18:9. В нём не обошлось без фирменной технологии TRILUMINOS, которая делает цветовую гамму более яркой и встречается в OLED-телевизорах Sony. В целом во время использования экран оставляет приятные ощущения, у него отличные углы обзора, эталонный чёрный цвет и красочная цветопередача. Последняя при этом настраивается, можно выбрать более реалистичную, либо наоборот насыщенную.

Экран обеспечивает больше, чем 100% охват цветового пространства sRGB, но неравномерную гамма-кривую, при этом цветовая температура зависит от выбранного режима, в стандартном она довольно холодная, но при активации «Ночного режима» наоборот становится более тёплой, на уровне 4500К.

Стандартный режим TRILUMINOS:

Ночной режим TRILUMINOS:

Использования P-OLED дисплея позволило Sony реализовать в Xperia XZ3 функцию всегда активного экрана с отображением времени и уведомлений.

В настройках можно её отключить, оставить всегда включённой, либо сделать так, чтобы она активировалась только тогда, когда берёшь смартфон в руки или если приходит оповещение.

Платформа и производительность

В основе Xperia XZ3 лежит платформа Qualcomm с флагманским процессором Snapdragon 845, работающим на частоте 1,8 и 2,8 ГГц, а также графикой Adreno 630. Объём оперативной памяти в смартфоне составляет 4 ГБ, а встроенной – 64 ГБ с возможностью расширения за счёт карт памяти microSD. В аппарате используется гибридный слот, поэтому придётся выбирать между вторым номером и дополнительной памятью.

Как видно, подход к аппаратной части в Sony не менее консервативный, чем в дизайне, в компании решили использовать 4 ГБ оперативной памяти, в то время как конкуренты повсеместно ставят 6 ГБ, а иногда и 8 ГБ. Но если отбросить цифры в сторону, то на практике Xperia XZ3 быстро, за всё время использования я не ощущал недостатка оперативной памяти. Возможно, её будет не хватать в будущем с выходом новых версий Android и более ресурсоёмких программ, но пока при хорошей оптимизации прошивки пользоваться смартфоном с 4 ГБ «оперативки» вполне комфортно, в этом плане Xperia XZ3 не разочаровывает.

Производительность смартфона находится примерно на том же уровне, что и у других флагманов на Snapdragon 845. У меня не было проблем с работой интерфейса, запуском программ или играми. При этом активнее всего я играл в довольно требовательную к производительности процессора Armello и в ней расчёт ходов происходил быстро, а сам аппарат при этом становился ощутимо тёплым, но не горячим.

Как показал тест на троттлинг, под пиковой искусственной нагрузкой процессор в Xperia XZ3 может показывать до 74% своей максимальной производительности. Но в реальном использовании игры и приложения так процессор не нагружают.

Из других возможностей платформы Xperia XZ3 стоит выделить двухдиапазонный Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, NFC, а также модули позиционирования A-GPS, A-Glonass, Beidou, Galileo и QZSS.

Интерфейс

Xperia XZ3 работает под управление операционной системы Android 9.0 с установленным поверх интерфейсом от Sony. Как и в прошлых версиях ОС, компания не вносила в неё значительных изменений, в основном используя приложения от Google в качестве стандартных. В принципе в Sony могли бы легко перейти на «чистый» Android, пользователи бы не заметили большой разницы.

В целом, пользоваться интерфейсом Xperia XZ3 удобно, здесь есть всё необходимое, чтобы настроить аппарат под себя.

Камера

Как и XZ2, новый смартфон оснащается 19-мегапиксельным модулем камеры с 1/2,3-дюймовой матрицей Exmor RS, диафрагмой f/2.0, системой электронной стабилизации SteadyShot, предиктивной гибридной системой автофокуса и процессором изображения BIONZ. Впрочем, не смотря на тот же модуль, в Sony во время презентации смартфона обещали, что он стал снимать лучше, так как программное обеспечение камеры было полностью переработано. Но действительно ли это так?

Как показала практика, Xperia XZ3 стал снимать действительно лучше предшественника, хотя характеристики камеры остались прежними. При хорошем освещение она демонстрирует высокий уровень детализации. Одной из главных фишек этого модуля является встроенный буфер памяти, по сути камера начинает снимать уже тогда, когда вы только навелись на объект съёмки. Благодаря этому даже движущиеся объекты можно снять так, чтобы они не смазывались, ну а снимать детей с Xperia XZ3 одно удовольствие.

При ухудшении освещения на снимках смартфона появляется заметный шум, против также играет отсутствие оптической стабилизации, электронная в таких условиях уже не справляется. Но аппарат выручают другие алгоритмы постобработки, что позволяет делать более детализированные снимки по сравнению с Xperia XZ2.

Видео смартфон записывает в разрешении вплоть до 4K, при этом также есть возможность записи роликов в HDR и при 60 и 960 кадрах в секунду, но только для Full HD. Несмотря на отсутствие оптической стабилизации, электронная позволяет даже на ходу снимать без сильных подёргиваний в кадре.

Аудио и вибрация

Как и в прошлых флагманах Sony, в Xperia XZ3 установлены стереодинамики, один из них совмещён с разговорным, а второй находится под дисплеем в вырезе между стеклом и металлической рамкой. Несмотря на то, что динамики разной формы и размера, звучат они одинаково и довольно громко.

В XZ3 нет 3,5 мм разъёма для наушников, производитель предлагает подключать их через порт USB Type-C, напрямую или используя комплектный переходник.

Смартфон также поддерживает Bluetooth 5.0 и подключение беспроводных наушников, есть поддержка aptX. Звучит аппарат на уровне других флагманских моделей.

Отдельно хотелось бы отметить встроенный в Xperia XZ3 вибромотор Dynamic Vibration System, который, во-первых, радует приятной тактильной отдачей, а во-вторых, может вибрировать в такт музыке, видео или играм. В компании реализовали это за счёт более крупного вибродвижка, а также программного обеспечения, которое анализирует звук и начинает вибрировать ему в такт. Во время регулировки звука при этом можно регулировать и силу вибрации. Во время прослушивания музыки и просмотра видео эта функция не будет сильно востребованной, а вот в играх она иногда приходится к месту. Но в любом случае, приятная виброотдача – это плюс смартфону, жаль, что не все производители уделяют такой детали должное внимание.

Автономность

В Xperia XZ3 используется аккумулятор ёмкостью 3330 мАч, что лишь немного больше, чем 3180 мАч в XZ2. Впрочем, производитель настаивает, что использование OLED-экрана и более энергоэффективный процессор позволили даже увеличить автономность. На практике это, к сожалению, не так, но новый смартфон по крайней мере работает не меньше, чем предшественник. При тех же 20 минутах звонков в день, использовании камеры, браузера, почты, мессенджеров, соцсетей и до 30 минут просмотра видео на YouTube, аппарата хватает на 1,5 дня использования. Но это при условии отключённой функции всегда активного экрана, которая активно расходует заряд батареи. В тесте автономности PCMark Xperia XZ3 под нагрузкой при яркости 200 кд/м2 проработала чуть больше 8 часов.

Смартфон поддерживает быструю зарядку через USB Power Delivery, несмотря на использование процессора Qualcomm в Sony не смогли реализовать поддержку стандарта QuickCharge. Всё дело в том, что компания Google с выпуском Android 9 решила привести быстрые зарядки к одному стандарту и им должен стать именно USB Power Delivery. В компании отмечают, что это правило действует для новых устройств, которые изначально выходят с Android 9, в то время как старые смартфоны даже после обновления продолжат поддерживать QuickCharge 2.0 и 3.0. При этом данная ситуация забавна ещё и тем, что у Sony в целом нет блоков питания с поддержкой USB Power Delivery, компания собирается наладить их выпуск только в начале 2019 года, так что Xperia XZ3 поставляется с блоком питания UCH20, который не поддерживает быструю зарядку.

Но, по крайней мере, с беспроводной зарядкой в аппарате полный порядок. XZ3 заряжается по стандарту Qi, на который ориентируются все основные производители как смартфонов, так и аксессуаров к ним.