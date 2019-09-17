Как купить электронный билет в Киеве

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1 ноября в Киеве уходит целая эпоха счастливых талончиков, добрых бабушек контролеров и «Граждане, компостируем! На следующей остановке проверка!». Как вы уже знаете из наших прошлых материалов, столица активно готовится к переходу на электронные билеты, которым в будущем можно будет оплатить даже проезд в «маршрутках». Но что может новый проездной сегодня, как купить электронный билет и как его пополнить? В этой статье мы решили разобрать все самые популярные вопросы, связанные с KyivSmartCard.

Для чего город переводит транспорт на новый формат оплаты?

Под каждым постом про e-билет всегда можно найти комментарии про то, что как-то раньше жили без электронного билета. Причем чем ближе дата официального запуска системы, тем больше таких комментариев. Так что мы просто не могли обойтись без этого раздела. KyivSmartCard — это ещё один этап модернизации киевского общественного транспорта к общемировым стандартам. Сегодня вы практически не найдете городов в развитых странах, где бы ещё остались традиции покупки жетонов в метро или талончиков у кондуктора. Почти все перешли на единые проездные и единоразовые билеты. По этому пути начал следовать и транспорт в Киеве, так что вполне возможно, что в будущем и у нас будет проездной по времени, где не нужно будет платить за каждую пересадку отдельно.

Где купить KyivSmartCard?

А где же купить новый единый проездной? Сегодня это можно сделать в нескольких локациях:

На кассе станций метро «Хрещатик», «Театральна», «Майдан Незалежності», «Академмістечко», «Теремки», «Лісова», «Арсенальна», «Теремки», «Видубичі», «Сирець» и «Почайна»; В терминалах на станциях метро «Хрещатик», «Майдан Незалежності», «Золоті ворота», «Палац Спорту», «Теремки» и «Академмістечко»; В любом из Т-киосков (более 300 по всему Киеву).

К моменту официального старта системы новые проездные можно будет купить на всех станциях метро. Также планируется внедрить покупку проездных через терминалы самообслуживания КП ГІОЦ (Головний Інформаційно Обчислювальний Центр).

Где можно пополнить карту?

Здесь у вас уже намного больше вариантов. Состоянием на сегодня это можно сделать:

На любой станции метро в кассе или же у специального терминала, на тех станциях, где они уже установлены. В личном кабинете киевлянина . В мобильном приложении KyivSmartCity . Через терминалы или платежные порталы Ibox, EasyPay, 2click. Через KyivPayBot в Телеграм и Facebook . Через KyivMetroBot в Телеграм и Facebook . В киосках Преса, ТурІнфо, Т-Кіоск. Через платежный портал Portmone. В терминалах самообслуживания КП ГІОЦ. В боксах самообслуживания Ibox, EasyPay, PrivatBank, 2Click. В мобильных приложениях Приват24, Ощад 24/7.

Что делать, если я не хочу покупать проездной?

Для тех, кто по той или иной причине не собирается покупать KyivSmartCard, есть несколько вариантов выхода из ситуации:

Покупка электронного QR-билета через приложения KyivSmartCity или Приват24. Покупка бумажного QR-билета в боксах самообслуживания.

Ну и для любителей постоять в очередях оставили вариант приобретения бумажных QR-билетов в кассах метрополитена 🙂

Выбирайте тот, который больше всего подойдет именно вам.

В каком транспорте можно будет использовать KyivSmartCard?

Чиновники обещают, что пользоваться новым единым проездным можно будет во всем городском общественном транспорте. Но пока протестировать новую систему можно в метро, на 11 станциях городской электрички, в большинстве трамваев и троллейбусов и даже в некоторых «маршрутках».

Как пользоваться е-билетом?

На самом деле всё очень просто: необходимо купить KyivSmartCard либо QR-билет, потом при входе в транспорт поднесите его к специальному валидатору у дверей, и подождать пока он спишет поездку. Вот и вся механика работы, очень похожая на старые зеленые проездные в метро.

Не хотите постоянно носить с собой карточку-проездной? Не проблема! Отсканируйте её и добавьте в мобильное приложение. К сожалению, без физической карточки не обойтись — вам придется покупать её за 50 грн в любой из доступных точек.

Не хотите покупать бумажный билет и пользоваться пластиковой картой? Купите электронный QR-билет через мобильное приложение SmartCity или Приват24.

Важно! Электронный билет действителен в течение 15 дней и только для наземного транспорта.

Контролировать оплату проезда вскоре начнут контролеры, которые будут иметь при себе специальные устройства. Но не думайте, что вы сможете легко проехать зайцем: КиевПасТранс планирует переквалифицировать всех кондукторов в новых контролеров.

Как проверить остаток поездок?

При использовании карты на валидаторе высветится количество оставшихся поездок. Также его можно проверить через личный кабинет в приложении SmartCity.

Планируется ли почасовая оплата проезда?

Здесь киевские чиновники решили не перенимать западный опыт, и оставили привычный способ за количество поездок. То есть, если вы за час меняете 3 вида транспорта — придется платить за каждый из них.

Новые тарифы

Большинство льгот будут сохранены. Всем льготным категориям обязательно иметь при себе «Картку Киянина», так как именно её и нужно будет прикладывать к валидатору. Также в будущем планируется оплата проезда банковской картой: это будет отличным вариантом для тех, у кого нет современных телефонов и желания разбираться в том, как купить электронный билет.

Останутся ли обычные талончики и жетоны на метро?

Нет, с 1 ноября 2019 года их выведут из использования. Поэтому спешите их потратить, ну или оставьте в качестве сувенира.

Можно ли сдать карточку назад?

Увы, но нет. Более того, если вы за 12 месяцев ни разу не воспользовались картой, то она закрывается и все поездки списываются. Однако никто не запрещает вам воспользоваться лайфхаком: дать свою карту другу, который едет в столицу. Даже, если он воспользуется KyivSmartCard на 364 день после простоя, то срок действия карты снова продлится на целый год.

Кроме этого, вы не можете снять остаток средств с KyivSmartCard. Поэтому, если вам больше не нужна будет карта с поездками на ней, то вы просто можете продать её или подарить друзьям.

Будет ли работать карта на пригородный транспорт?

В ближайшее время — точно нет. Пока что киевские чиновники планируют сделать так, чтобы система работала во всем внутригородском транспорте. Возможно, через несколько лет, когда они доведут систему до ума, то жители Броваров и Боярки смогут купить электронный билет и ездить на работу через Единый Проездной.

Как купить электронный билет в Приват24?

Обновите приложение до последней версии (она должна быть от 12 марта или новее). Для покупки даже не обязательно быть бета-тестировщиком — всё есть и в обычной версии приложения.

Зайдите в мобильный банк, и выберите на главном экране вкладку «Транспорт». Далее выбираете значок в верхнем правом углу «Проезд в Киеве» Кликаете на кнопку «Разовый билет» и нажимаете оплатить. После оплаты на вашем экране появится электронный QR-билет, который нужно будет приложить к специальному валидатору.

Как добавить электронный билет в Apple Wallet?

Владельцы iPhone могут добавить билет прямо в своей кошелек, и расплачиваться за проезд с телефона, даже не имея на нем приложения SmartCity. Для этого вам нужно:

Войти в Личный Кабинет Киевлянина . Купить QR-билет в разделе «Электронный билет»; Выбрать опцию «Добавить в Apple Wallet»; Отсканировать камерой QR-код со ссылкой на скачивание файла с е-билетом; Подтвердить на экране смартфона добавление QR-билета в Apple Wallet.

Что делать, если я потерял или повредил KyivSmartCard?

Обратитесь на горячую линию (044) 366 55 55. Все неиспользованные поездки можно будет перенести на новую карту. Разблокировать карту также можно будет позвонив на горячую линию и подтвердив свою покупку либо пополнение карточки.