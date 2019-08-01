В киевские маршрутки начали устанавливать валидаторы для электронных билетов

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В Киеве появились первые маршрутки с валидаторами для оплаты проезда электронным билетом. В частности, киевляне заметили устройства в автобусе №550, который курсирует по маршруту ул. Кадетский гай — просп. Маяковского и в маршрутке №155 (ст. м. Почайна — Кольцевая дорога), сообщает издание «Сегодня».

Оба маршрута обслуживают автобусы КП «Киевпастранс», стоимость проезда в них — 8 грн. По словам водителей, валидаторы установили недавно и они пока не работают. Их собираются запустить, как только валидаторы будут установлены на всех автобусах, обслуживающих данные маршруты.

Судя по фотографиям, валидаторы размещают на стойке возле передних дверей, где за него постоянно цепляются пассажиры. Некоторые пассажиры даже вешают на валидаторы сумки и кульки, отметили свидетели происходящего.

Фото: Александр Марущак, Сегодня

Отметим, что в Киеве насчитывается более 400 коммунальных маршруток, несмотря на то, что Киевсовет инициировал полный отказ от частных перевозчиков до 2022 года. В департаменте транспорта КГГА уже озвучивали идею подключить к системе электронного билета частных перевозчиков. В свою очередь 10 из 12 частных компаний-перевозчиков Киева выступили с отказом присоединяться к автоматизированной системе оплаты проезда в городском пассажирском транспорте.

Напомним, что на прошлой неделе в КГГА заявили, что 100% наземного муниципального транспорта оснащено валидаторами, и с 31 октября Киев официально перейдет на электронные билеты.

Источник: «Сегодня»