Киевстар о деньгах и 4G, а также тестирование LTE

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22 февраля Киевстар провел пресс-конференцию «Деньги и 4G». В рамках мероприятия топ-менеджмент рассказал про основные финансовые показатели 2017 года, поделился планами на ближайшее будущее, а также продемонстрировал работу сегмента 4G-сети, развернутой в тестовой лаборатории. Презентация длилась несколько часов, поэтому мы решили привести только самые интересные цифры и факты.

Финансовые результаты

Киевстар остается самым крупным оператором — на конец 2017 года его услугами пользуются 26,5 миллионов абонентов. Игроку удается даже понемногу наращивать абонентскую базу — по сравнению с 4 кварталом 16 года появилось 400 тысяч новых абонентов.

Растут показатели общей выручки и EBITDA. ARPU (средний доход с абонента) также увеличивается — разница между последними кварталами 16 и 17 года составила 4 гривны или 9,1%. На фоне очевидного роста интернет-трафика среднемесячное количество минут пока не уменьшается, а продолжает расти — в конце 2017 в среднем каждый расходовал примерно 1,1 ГБ трафика в месяц и говорил по телефону почти 20 минут в день (589 мин./мес.)

Растет и число пользователей «Домашнего интернета», и отдельно оператор отмечает популярность услуги «Все вместе», которая позволяет экономить тем, кто выбирает Киевстар и для стационарного подключения к Интернету, и в качестве провайдера услуг мобильной связи.

4G и самые популярные смартфоны

Сотрудники поделились планами развертывания 4G в диапазоне 2600 МГц. Как и обещали раньше, первые сегменты сети заработают в апреле, но такой LTE появится только в городах миллионниках, на некоторых курортах, а также многих пограничных пунктах, отмеченных на слайде. Петр Чернышев не упустил возможности пошутить — «с учетом их скорости работы там абонентам точно пригодится быстрый интернет».

По словам оператора, доступ к 3G уже есть у примерно 80% населения Украины и после получения 4G лицензий на диапазон 1800 МГц абоненты смогут рассчитывать на аналогичное покрытие LTE.

Довольно неожиданно прозвучало заявление Чернышова о том, что на втором 4G аукционе оператор намерен выиграть торги по двум из трех дополнительных лотов, выставленных на открытые торги.

Если все будет так, то Киевстар сможет предложить скорость подключения до 700 Мбит/с. Оператор хочет аккумулировать максимальный спектр, что кажется логичным желанием с оглядкой на размер абонентской базы.

Не забыли упомянуть и технологическую нейтральность. Кажется, что провайдер надеется на определенные подвижки в этой области, возможно они произойдут после второго аукциона. Внедрение технейтральности даст возможность запустить 3G на частоте 900 МГц и покрыть им всю страну. С другой стороны, Чернышов не забыл упомянуть, что оператор готов и заплатить за подобные изменения (имелись в виду будущие тендеры).

Доля 4G-смартфонов за год увеличилась на 7%, но теперь аппараты с поддержкой LTE составляют уже 43% из всех «умных» телефонов. Самые популярные бренды — Apple, Xiaomi, Samsung, Lenovo и Meizu. Самая популярная модель — iPhone 6S.

В трафике растет доля потокового видео, хотя в сети оператора она еще не дошла до общемировых показателей. Еще отметили популярность новых тарифов Киевстара, в которых трафик за доступ к определенным ресурсам не учитывается — на них перешли уже 5 миллионов абонентов.

Самый частый вопрос, который можно услышать на последних мероприятиях оператора — как изменятся тарифы после запуска 4G? Традиционного, на него пока не дают прямого ответа, но вчера прозвучала первая информация — стоит ждать подорожания на 10-15-20 гривен в зависимости от плана.

Тестирование LTE

Мероприятие закончилось демонстрацией возможностей 4G в лабораторных условиях. Оператор не забыл упомянуть, что фактическая скорость будет зависеть и от загруженности сети и от модема самого смартфона, поэтому тем, кто планирует получать от LTE максимум стоит задуматься о покупке более дорогого аппарата.

Например, Huawei Mate 10 Pro показывал скорость загрузки от 450 до 600 Мбит/с (тестовая базовая станция находилась в прямо в помещении — идеальные условия).

Последующая проверка на разных аппаратах показала сравнимые результаты. Короткое использование позволило оценить главное преимущество 4G — скорость. Например, установка игры «весом» в 1 ГБ заняла меньше минуты.

Но не будем забывать, что самое главное еще впереди — 6 марта должен состояться второй аукцион, который может принести неожиданные результаты, а относительно массовое развертывание 4G начнется летом.