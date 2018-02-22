Обновлено: «Киевстар» анонсировал запуск 4G в Украине, первые города получат связь четвертого поколения уже в апреле

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Буквально только что в рамках специальной пресс-конференции крупнейший украинский мобильный оператор «Киевстар» анонсировал запуск 4G. Прежде всего отметим, что речь о развертывании сетей в диапазоне 2600 МГц, то есть о стандарте FDD 2600 (Band 7).

Как видно на фрагменте с презентации, первые базовые станции четвертого поколения «Киевстар» установит в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе, Ужгороде, Виннице, Хмельницком, Тернополе и Львове.

Также преимуществами связи нового поколения смогут воспользоваться жители Ивано-Франковска, Закарпатской, Львовской и Волынской областях (вблизи границы).

Президент Киевстара Петр Чернышов ранее заявлял, что сети 4G в первую очередь будут развертывать в курортных регионах. И сегодня компания обнародовала планы по запуску 4G на юге Запорожской области, а также в ряде населенных пунктов вблизи Одессы. Запуск намечен на апрель-май этого года.

Напомним, по итогам первого 4G-аукциона «Киевстар» получил полосу 30 МГц (частоты 2530-2535/2650-2655, 2525-2530/2645-2650, 2520-2525/2640-2645 МГц), заплатив в общей сложности 916,3 млн грн.

Теперь будем ждать первой информации касательно новой линейки тарифов «Киевстар», но едва ли она появится раньше, чем станут известны результаты второго аукциона 4G в диапазоне 1800 МГц.

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Новая линейка 4G-тарифов должна быть запущена в конце лета или в начале осени этого года. При этом повышение цен в сравнении с нынешними 3G-тарифами составит 10-20 грн. Об этом на пресс-конференции рассказал президент “Киевстара” Петр Чернышов, отвечая на вопросы журналистов.