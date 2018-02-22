“У нас много денег, можете передать это конкурентам”: Киевстар хочет выкупить два из трех свободных лотов на втором 4G-тендере 1800 МГц

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Украинский мобильный оператор “Киевстар” намерен выкупить два из трех лотов на МГц, которые будет выставлены на втором 4G-тендере в диапазоне 1800 МГц. Об этом рассказал президент Киевстара Петр Чернышов во время сегодняшней пресс-конференции, сообщает издание liga.net.

“Мы хотим купить два блока и у нас есть много денег, чтобы это сделать. Можете передать это конкурентам. Мы нацелены иметь больше частот в любом диапазоне, чем любой из наших конкурентов, потому что у нас больше абонентов. Мы нацелены серьезно на эту покупку”, – отметил Петр Чернышов.

По словам, президент Киевстара проведение тендера предварительно запланировано на 6 марта 2018 года.

Напомним, что на втором 4G-тендере будет разыграно 6 лотов в диапазоне 1800 МГц. Три первых лота закреплены за конкретными операторами, чтобы обеспечить непрерывность оказания услуги. Это означает, что каждый из операторов большой тройки сможет выкупить отведенную ему часть спектра по стартовой цене.

Таким образом первый лот в 30 МГц достанется lifecell за 795 млн грн, второй лот на 50 МГц – Киевстару за 1,325 млрд грн и третий на 40 МГц – Vodafone Ukraine за 1,06 млрд грн. Цена трех последних лотов по 10 МГц составляет 265 млн грн за каждый и теоретически их может купить любой из операторов.

Напомним, что сегодня Киевстар анонсировал запуск 4G-связи в диапазоне 2600 МГц (FDD 2600 / Band 7) уже в апреле текущего года. Первые базовые станции четвертого поколения оператор установит в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе, Ужгороде, Виннице, Хмельницком, Тернополе и Львове, Ивано-Франковске, а также в отдельных районах Закарпатской, Львовской и Волынской областях. Специально для 4G-связи в конце лета или в начале осени будет запущена новая линейка тарифов, которая окажется на 10-20 грн дороже существующих 3G-тарифов оператора.

Источник: liga.net