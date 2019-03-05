Lenovo на MWC 2019: смартфоны и мультимедиа

Кроме обновленных линеек ноутбуков IdeaPad и ThinkPad, компания Lenovo показала на выставке MWC 2019 в Барселоне и ряд других устройств. Подробнее о них ниже.

IdeaCentre A340

Линейка мультимедийных моноблоков IdeaCentre пополнилась новой моделью — A340. В ней Lenovo представила абсолютно новый дизайн – тонкий, насколько это возможно для подобной системы, корпус, подставка в виде изгибающегося стального прута, беспроводные клавиатура и мышь. Несмотря на «воздушность» подставки, стоит система устойчиво, уронить ее можно только если специально постараться. Компания позиционирует эту модель не только как офисную рабочую станцию, но и как домашний ПК для пользователей, которым нужна максимально компактная система, занимающая минимум места на столе. Соответственно, моноблок доступен в двух цветовых решениях – черном (Business Black) и белом (Foggy White). Диагональ Full HD экрана, в зависимости от конфигурации, может составлять 22 или 24 дюйма, причем дисплей занимает целых 90% фронтальной панели – как для моноблока, рамки вокруг экрана очень тонкие (9,5 мм по бокам и сверху). На выбор доступны две платформы – либо от Intel (процессор до Intel Core i5-8400T, встроенная графика или AMD Radeon 530), либо от AMD (процессор до AMD A9-9425, видео Radeon R5). Старт продаж нового моноблока в европейских странах ожидается в марте, ориентировочная стоимость – 499 евро за 22-дюймовую модель и 599 евро – за 24-дюймовую.

ThinkVision M14

Также Lenovo показала интересную модель мобильного дисплея для использования в связке с ноутбуками в качестве второго экрана. В ThinkVision M14 используется 14-дюймовая IPS-панель с соотношением сторон 16:9 и разрешением 1920х1080 точек, максимальная яркость составляет 300 нит, покрытие экрана — матовое. Как заметил представитель компании во время презентации «насколько я в курсе, это первый монитор-амбидекстр» — имея в виду наличие двух портов USB Type-C с каждой стороны дисплея; это позволяет с легкостью разместить его как слева, так и справа от ноутбука, и использовать при этом короткий USB-кабель. Да, для подключения M14 можно использовать как один кабель, по которому передается видеосигнал вместе с питанием, так и включить его в розетку отдельным кабелем, чтобы не разряжать дополнительно ноутбук.

Монитор внешне очень похож на «верхнюю половину» ноутбука – такие же тонкие рамки, как у новых моделей IdeaPad и ThinkPad, а небольшая регулируемая ножка позволит установить монитор на одну высоту с экраном ноутбука и выстроить интерфейс Windows в одну линию на обоих дисплеях. Также регулируется угол наклона экрана в пределах от 10 до 90 градусов. Толщина корпуса составляет всего 4,6 мм, масса устройства также невелика – 595 г, так что взять его с собой в поездку особых проблем не составит. В Европе ThinkVision M14 должен поступить в продажу в июне этого года по ориентировочной цене 229 евро.

Yoga/X1 ANC Headphones

Идеальным мультимедийным аксессуаром к новым ноутбукам и моноблоку, по мнению Lenovo, станут гарнитуры – а именно Yoga ANC (для линеек IdeaPad/IdeaCentre) и X1 ANC (для, соответственно, Thinkpad’ов). Функционально модели одинаковы, отличаются только брендированием и цветом (Yoga ANC выполнены в светлом корпусе, тогда как X1 ANC – в черном). Гарнитуры оснащены системой активного шумоподавления, позволяющей слушать музыку без помех, плюс они могут отсекать окружающий шум и передавать вашему собеседнику только ваш голос. Подключаться к компьютеру (или устройствам на базе iOS/Android) они могут как по кабелю (USB Type-C), так и через Bluetooth 5.0, весят при этом всего 200 г. В продажу наушники должны поступить в июне этого года, планируемая цена в Европе – 158 евро.

Lenovo Tab V7

В линейке недорогих фаблетов от Lenovo также появилось обновление – модель Tab V7. В первую очередь, по словам представителя компании, это все-таки именно планшет – что неудивительно, при диагонали в целых 7 дюймов. Такой экран пригодится в поездках – как на работу в городском транспорте, так и в отпуске/командировке, ведь смотреть видео на нем гораздо приятнее, чем на обычном смартфоне (тем более что Tab V7 оснащен фронтальными стереодинамиками с поддержкой Dolby Audio). Габариты корпуса при этом хоть и большие, но все-таки меньше, чем можно было ожидать – рамки довольно узкие, Full HD+ экран с пропорциями 18:9 занимает 81% передней панели. И плюс к функциональности планшета, Tab V7 можно использовать и как обычный смартфон – совершать звонки он тоже умеет (поддерживается 4G, есть слот на две SIM-карты). Сканер отпечатков пальцев расположен на тыльной стороне, также фаблет поддерживает разблокировку с помощью распознавания лица. В плане камер ничего необычного (все-таки это не камерафон) – единственный модуль на 13 Мп сзади и 5 Мп у фронтальной камеры. Snapdragon 450 – прямо скажем, не самый мощный чипсет, однако для мультимедийных задач его хватает, а как устройство для геймеров Lenovo Tab V7 и не позиционируется. Зато можно надеяться, что аккумулятора на 5180 мА*ч хватит на самый долгий фильм, причем с большим запасом. Старт продаж ожидается в апреле, цена в Европе – 249 евро. Что до личных впечатлений – в руках Tab V7 ощущается ожидаемо очень большим и довольно тяжелым (почти 200 г) – спутать его с телефоном, даже очень крупным, непросто. Однако экран действительно хорош, и как персональный кинотеатр в дорогу это устройство выглядит очень даже неплохо.

Moto Z3 5G Mod

Целый ряд компаний представил на MWC 2019 новые смартфоны с поддержкой 5G, Lenovo же на своем стенде предложила другое решение – съемный модуль для уже присутствующей на рынке модели. Изначально 5G Mod был анонсирован еще в августе 2018 года, вместе с выходом Moto Z3, однако впервые появился на публике только в феврале этого года в Барселоне.

На всякий случай, если кто не помнит – линейка смартфонов Moto Z поддерживает возможность наращивания функциональности с помощью дополнительных модулей в виде «пластин», крепящихся к задней крышке с помощью магнитов. В их числе, например, более качественная акустика, геймпад, дополнительный аккумулятор, фотокамера с оптическим зумом и т.д. (ознакомиться с полным списком можно на официальном сайте). И вот теперь, весной этого года, «модное» семейство пополнится еще одним модом – добавляющим поддержку сетей 5G (точнее, на данный момент одной сети – американского оператора Verizon). В первую очередь 5G Mod будет совместим с моделью Moto Z3, в будущем обещана поддержка и Moto Z2. Производитель обещает 10-кратный прирост скорости по сравнению с 4G, также в мод встроен собственный аккумулятор на 2000 мА*ч, так что его использование не уменьшит автономность смартфона.

Надо сказать, живьем 5G Mod не производит впечатление тонкой и легкой штуки – смартфон с ним сразу становится вдвое толще и ощутимо тяжелее (по всей видимости, благодарить за это следует главным образом встроенную батарею). Стоимость мода пока не объявлена, однако такой «апгрейд» в любом случае обойдется дешевле, чем замена старого смартфона на новую модель с поддержкой 5G.

Как и в случае с ноутбуками IdeaPad/ThinkPad, на момент проведения выставки MWC 2019 информации о доступности анонсированных там устройств на украинском рынке и ожидаемых ценах еще не было.