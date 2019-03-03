Lenovo на MWC 2019: обновленные линейки ноутбуков IdeaPad и ThinkPad

Компания Lenovo представила на прошедшей в Барселоне выставке MWC 2019 целый ряд новых продуктов и обновлений своих линеек — в первую очередь ноутбуков серий IdeaPad и ThinkPad.

IdeaPad S540

Так, компания показала обновленную модель IdeaPad S540 — визуально одним из главных отличий являются значительно уменьшенные рамки вокруг экрана (на 25% уже, чем у предыдущих моделей). Внутри может быть установлен процессор Intel Core i7 8 поколения или AMD Ryzen 7 3700U, опционально доступна дискретная графика — NVIDIA GeForce GTX 1050, Full HD дисплей может быть диагональю 14 или 15 дюймов (толщина корпуса в первом случае 15,9 мм, во втором – на 1 мм больше). Автономность заявлена на уровне 12 часов, доступна ускоренная зарядка. «Параноики», заклеивающие глазок веб-камеры скотчем, будут рады услышать о новом для этой линейки уровне безопасности — физической шторке (подобное решение мы уже видели ранее в линейке ThinkPad), позволяющей закрыть объектив камеры и получить полную уверенность в том, что никакой хакер не сможет за вами подглядывать. Модель будет доступна в синем, сером и бронзовом цветах, продажи стартуют в марте-апреле, стоимость будет начинаться с 800 евро для систем на базе AMD и с 900 евро — за Intel.

IdeaPad S340

Похожие обновления получила и младшая модель S340 — более тонкие рамки вокруг дисплея, выбор между процессорами Intel Core i7 8-го поколения или AMD Ryzen 7 3700U, аналогичные диагонали дисплея, время работы от аккумулятора чуть меньше (до 10 часов), цена обещана более демократичная — минимальная конфигурация стартует с 550 евро. Доступные цвета – синий, серый, черный и «песочно-розовый», ориентировочный старт продаж S340 и S540 — март-апрель этого года.

IdeaPad C340

Также был показан ноутбук-трансформер IdeaPad C340 — его можно использовать как обычный ноутбук-«ракушку», а можно «вывернуть наизнанку» и получить Windows-планшет. Экран, разумеется, сенсорный, имеется поддержка цифрового пера (несмотря на все оптимизации Windows 10 в этой области, управлять системой с помощью пальца все-таки по-прежнему не очень удобно, так что цифровое перо лишним явно не будет). Заявлена автономность на уровне 8 часов и опять-таки поддержка быстрой зарядки, с помощью которой за 15 минут можно получить дополнительные 2 часа «жизни» аккумулятора. Экран тоже Full HD, имеется поддержка Dolby Audio и физическая шторка веб-камеры. Как и другие новинки в линейке IdeaPad, C340 поступает в продажу в марте этого года (конфигурации на базе AMD станут доступны на месяц позже), стартовая цена составит 600 евро.



В прошлом году были обновлены флагманские модели серии ThinkPad X1, и теперь, на MWC 2019, Lenovo показала новые ноутбуки в среднем сегменте этой бизнес-линейки.

ThinkPad X390

Самая компактная модель получила увеличенную диагональ экрана – 13 дюймов, причем, как выразился представитель Lenovo, «в 12-дюймовом корпусе». Да, размеры ноутбука остались такими же, как у линейки X200 – достичь этого удалось, в частности, за счет очень маленьких рамок вокруг дисплея (на 50% меньше, чем раньше). Ноутбук очень компактный и легкий – толщина 16,5 мм, вес порядка 1,18 кг. Система оснащена процессором Intel Core vPro i7 8-го поколения, оперативной памятью объёмом до 32 ГБ, твердотельным накопителем ёмкостью до 1 ТБ. Максимальное время работы от аккумулятора – до 17,6 часов, быстрая зарядка позволяет зарядить ноутбук до 80% всего за 1 час. IPS-экран с разрешением Full HD и максимальной яркостью до 400 нит, имеются опциональные функции защиты от посторонних глаз – Privacy Guard (делает углы обзора экрана очень маленькими, чтобы никто со стороны не смог подглядеть, с чем вы в данный момент работаете) и Privacy Alert (с помощью встроенной инфракрасной камеры определяет, не подглядывает ли кто-то из-за вашей спины, и выдает предупреждение в таком случае). И, разумеется, имеется фирменная шторка ThinkShutter, позволяющая физически закрыть объективы камер.

Характеристики трансформера ThinkPad X390 Yoga чуть отличаются – максимальный объем оперативной памяти составляет 32 ГБ, автономность также чуть ниже – до 14,5 часов. Yoga чуть тоньше – 15,95 мм, зато немного тяжелее – 1,32 кг, рамки «всего» на 16% уже, чем у предыдущей модели, зато трансформер может похвастать встроенным активным пером (которое заряжается, будучи установленным внутрь ноутбука).

ThinkPad T490

Если X-линейка – это тонкие и легкие ноутбуки, идеально подходящие для частых поездок, то T-серия – это такие себе «рабочие лошадки»: они крупнее и тяжелее, но надежные и «неубиваемые» (как выразился представитель компании – «с устройствами, выданными на работе, пользователи обычно обращаются не так бережно, как со своими собственными»).

У T490 14-дюймовый Full HD экран (в топовой конфигурации доступна модель с HDR-дисплеем яркостью до 500 нит, поддержкой Dolby Vision и WQHD-разрешением), может быть установлен процессор до Intel Core vPro i7 8 поколения, до 48 ГБ оперативной памяти и PCIe SSD-накопитель объемом до 1 ТБ. Видео может быть как встроенное, так и дискретное – NVIDIA GeForce MX250. Аккумулятора емкостью 50 Вт*ч, по заявлению производителя, может хватить максимум на 16 часов автономной работы (также поддерживается ускоренная зарядка с аналогичными X390 характеристиками – 80% заряда всего за 1 час). И, как и прочие новинки, T490 стал чуть тоньше и легче, чем его предшественник – на 10% и 7%, соответственно.

ThinkPad T490s

«Слим-версия» T490 (ведущий на пресс-брифинге охарактеризовал ее как «флагман мэйнстримной линейки»), у нее более тонкие рамки вокруг дисплея (характеристики экрана такие же) и отсутствует опция с дискретной графикой – T490s может использовать только встроенное видео Intel UHD Graphics 620. Прочие аппаратные характеристики остались прежними, за исключением аккумулятора, который тут более емкий – 57 Вт*ч; по официальным сведениям, его должно хватить на 20 часов автономной работы. Тем не менее, T490s на 1-2 мм тоньше (в зависимости от конфигурации), чем T490, и на ~200 грамм легче – его масса начинается с 1,27 кг, в то время как T490 весит почти полтора кило. И еще одно отличие – если T490 предлагается только в черном корпусе, то слим-версия может также быть и в серебряном цвете. Продажи T490 ожидаются уже в марте, цены в Европе будут начинаться с 969 евро, T490s поступит в продажу на месяц позже, и его цена «стартует» с отметки 1099 евро.

ThinkPad T590

Старшая модель в T-серии, крупнее и чуть тяжелее чем T490. Так, в T590 используется 15-дюймовый дисплей (может быть как обычный Full HD, так и топовый HDR-экран с 4K-разрешением и поддержкой Dolby Vision). В плане аппаратной платформы варианты конфигураций аналогичны T490 — до Intel Core vPro i7 8 поколения, до 48 ГБ оперативной памяти, SSD-накопитель до 1 ТБ, такая же дискретная графика от NVIDIA в качестве опции. Аккумулятора емкостью 57 Вт*ч может хватить на 15 часов непрерывной работы (естественно, в максимально комфортных для батареи условиях), и здесь также поддерживается быстрая зарядка. Как и у всех остальных моделей линейки ThinkPad, T590 может комплектоваться физической шторкой ThinkShutter для закрытия объектива камеры. В толщину эта модель чуть не дотягивает до 2 см, самая легкая конфигурация весит 1,75 кг. В продаже ThinkPad T590 ожидается уже в марте, стартовая цена за базовую конфигурацию в Европе начинается от 949 евро (не считая налогов).

Личные впечатления от быстрого знакомства с обновленным модельным рядом – это все тот же «старый добрый» ThinkPad, только чуть легче и тоньше. Конечно, они массивнее сверхтонких ультрабуков, но даже на вид выглядят надежнее, приятные тактильные ощущения от корпуса и все та же фирменная клавиатура, которая лично мне кажется лучшей ноутбучной клавиатурой из всех, что я видел – для длительного набора текста она подходит практически идеально.