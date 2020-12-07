Обзор ноутбука Lenovo ThinkPad T15 Gen 1





Бизнес-ноутбуки немного отличаются от простых пользовательских. Например, они все чаще получают «шторки» на веб-камерах, у них есть такие порты, которые практически не встречаются на обычных лептопах, могут оснащаться LTE-модулями и так далее. С линейкой ThinkPad не нужно знакомить наших постоянных читателей (да и сложно найти поклонника современных технологий, который не слышал об этих компьютерах). В этот раз в нашей редакции оказалась 15-дюймовая модель Lenovo ThinkPad T15 первого поколения, и в сегодняшнем обзоре мы посмотрим подробнее на ее возможности и отличительные черты.

Комплектация Lenovo ThinkPad T15

При достаточно высокой стоимости, подобные ноутбуки часто поставляются в очень простых коробках и в минимальном сопровождении блока питания и документации. Это можно понять, когда устройство является частью партии в компанию, но если покупать такой лептоп в личное пользование, все же хотелось бы более приятную упаковку и, возможно, какой-то небольшой бонус в комплекте.

Правда, с фирменными аксессуарами проблем вообще нет. Для ThinkPad существует большой выбор мониторов, манипуляторов, док-станций, рюкзаков и прочей мелочи, которая может понадобиться пользователю. Конечно, использовать сторонние гаджеты никто не запрещает, но если захочется обустроить рабочее место вокруг такого ноутбука с одной идеей и оформлением, то Lenovo такую опцию предоставляет.

Дизайн и удобство использования

Не узнать ThinkPad достаточно сложно. При неброской внешности, которую пользователь и ожидает получить от ноутбука такого типа, эта линейка остается хорошо узнаваемой. Не в последнюю очередь благодаря тензометрическому джойстику в центре клавиатуры, который как обычно красный и хорошо заметный на фоне черного корпуса. Банально, но никак иначе, чем визитной карточкой линейки, его назвать нельзя.

Правда, в глобальном смысле, T15 не является каким-то сильно новым представителем линейки ThinkPad. Это большой черный лептоп без броских элементов оформления или ярких вариантов цвета корпуса. Линейка по прежнему включает в себя только строгие ноутбуки, которые не будут отвлекать от работы серьезных сотрудников больших офисов. При этом у модели не самые скромные габариты: 365×248×19,1 мм, вес — 1,81 кг. Этот ноутбук не так и тяжело носить с собой, но хотелось бы все же немного меньше веса и толщины. Хотя с учетом того, что он 15-дюймовый, ему можно простить пару лишних сотен грамм.

Среди материалов корпуса есть пластик и магниевый сплав. Практически вся рабочая поверхность ощущается как привычное покрытие с soft-touch, кроме клавиатурного блока. Такая поверхность легко покрывается пылью и отпечатками пальцев, но и также легко вытирается обычно микрофиброй для техники. По субъективным ощущениям такое покрытие весьма приятное, но лично мне больше нравятся металлические корпусы, и за такую стоимость в бизнес-сегменте можно подыскать конкурентный лептоп из такого материала. Опять же, это дело вкуса.

Большая часть разъемов для подключения внешних устройств находится справа. Тут есть USB-C (3.2, Gen1), совмещенный с разъемом для фирменного дока Thunderbolt 3, USB-A (3.2, Gen1), HDMI (1.4b), комбинированный 3,5 мм Jack для наушников и микрофона, а также кардридер формата MicroSD. С другой стороны есть замок Kensington, RJ-45, еще один USB-A (3.2, Gen1, always on) и опциональный Smart card reader. Слот для SIM-карты спрятан между топ-кейсом и дисплеем, но к нему, благо, не так часто нужно обращаться.

Во всех отношениях знакомый дизайн если и получает точечные изменения от модели к модели, то заметят их только преданные фаны линейки ThinkPad. В этом плане T15 сильно выделить сложно: ноутбук очень похож на другие ThinkPad’ы, без каких-либо особенностей, которые могли бы принципиально выделить именно этот ноутбук. Совершенно типичный представитель как линейки производителя, так и категории бизнес-ноутбуков в целом.

Дисплей Lenovo ThinkPad T15

В лептопах из этого класса не всегда уделялось много внимания качеству изображения. Не так давно с диагональю 15 дюймов можно было видеть всего HD-разрешение, например. Сейчас же ситуация поменялась и ThinkPad T15 в базе комплектуется Full HD-матрицей, а опционально можно получить 4K. Еще один промежуточный вариант — сенсорный Full HD-дисплей. Тестовый образец приехал в базовом исполнении, что вполне оптимально для подобного компьютера. При этом во всех случаях вокруг экрана широкие рамки, что не добавляет баллов эстетическому виду. Зато раскрыть шарнир можно на 180°, если вдруг это понадобится.

С цветовым охватом, конечно, все не так классно, как хотелось бы. Экраны с Full HD получили матрицы с 45% охвата sRGB. С одной стороны, кажется маловато, как для ноутбука с таким ценником, но с другой — офисные ноутбуки не так привязаны к точности цветопередачи, ведь их пользователи не занимаются дизайном или обработкой фото. Да и по субъективным ощущениям, для нетребовательных к картинке задач, такого экрана достаточно. Он вполне комфортен как для работы, так и, скажем, просмотра фильмов.

Немного более критичный момент оказался с максимальной яркостью. Если верить нашему колориметру, то это всего 194 кд/м² (при обещанных 250). Правда, у модели с сенсорным экраном должно быть 300, а при 4К — 500. Но в базе максимальной яркости совсем не много и в солнечный летний день это явно может ощущаться, даже при учете антибликовой поверхности. Зато минимальный уровень подсветки составил 2,5 кд/м², чем могут похвалиться не все смартфоны.

Манипуляторы и мультимедиа

Еще одним преемственным элементом в линейке ThinkPad являются манипуляторы. Например, клавиатура тут стандартная. Разве что у T15 есть NUM-блок. Два момента, которые обращают на себя внимание — клавиши PgUp и PgDn в навигационном секторе, и в нижнем левом углу не Ctrl, а Fn (можно ремапить с помощью фирменной утилиты). Еще одной особенностью именно этой модели являются кнопки для управления звонками.

И отдельно хочется отметить, что по заверениям производителя клавиатура способна выдержать небольшое количество влаги, что довольно важно для пользователей, склонных разливать напитки на рабочем месте. В прочих моментах это все та же, одна из лучших ноутбучных клавиатур, с которой очень приятно работать.

Трекпад тоже используется стандартный. Его нельзя назвать большим, ведь в современных ноутбуках есть значительно большие примеры, но его вполне хватает, если под рукой нет мыши. Да и она не является чем-то обязательным, ведь с работой этого трекпада практически не бывает проблем.

Еще один повод отказа от мыши — тензометрический джойстик, наличием которого могут похвастаться не так много ноутбуков. Это все еще очень непривычный манипулятор, к которому придется довольно долго привыкать. Но адепты такого метода управления курсором в один голос сообщают, что это самый удобный вариант управления «стрелочкой». За время тестирования, конечно, полностью это на себе прочувствовать сложно, но тем не менее, опыт интересный.

Рядом с трекпадом есть небольшая прорезь для сканера отпечатков пальцев. Его позиция очень легко запоминается и на ощупь его тоже просто найти. Чаще всего он срабатывает быстро, но пару раз бывало такое, что отпечаток не принимался в принципе (если руки были слегка влажные, например). В более дорогих модификациях есть дополнительный ИК-датчик для распознавания лица, но у нас такой опции нет.

В ThinkPad T15 динамики находятся прямо у крепления дисплея. Это хорошая позиция, ведь таким образом они никак не будут перекрываться если, скажем, пользователь поставит ноутбук на диван во время просмотра сериала. Но на этом хорошие новости заканчиваются, ведь традиционно для подобного класса, звук слабоват. Максимальная громкость не очень высокая, а низкие частоты практически не отыгрываются, что «обесценивает» музыку. Опять же, для связи или пары эпизодов ситкома, звучания скорее всего хватит, но впечатляющим его точно не назвать.

Пусть разрешение фронтальной камеры всего HD, изображение получается с минимальным шумом даже при комнатном освещении. Пользователи, которые часто принимают участие в видеоконференциях, будут довольны. К тому же, у нее есть физическая «шторка» для большей приватности.

И микрофоны тоже можно похвалить, ведь немного поэкспериментировав с их настройками можно получить неплохую передачу голоса (и клавиатуры, которую тоже слышно даже с режимом шумоподавления).

Производительность и ПО

Как заведено у Lenovo, ноутбуки ThinkPad получают много вариантов комплектаций. У T15 есть четыре опции процессора — от Intel Core i5-10210U до i7-10610U (все 4-ядерные/8-поточные), а видео могут быть от интегрированных чипов, до NVIDIA GeForce MX330. С памятью тоже есть варианты, которые начинаются с 8 ГБ, а поддерживаемый максимум — 48 ГБ DDR4. Разные M2-накопители начинаются с емкости 128 ГБ. Из коммуникационных возможностей есть Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 и опциональные LTE-модемы, также к Сети можно подключиться по проводу.

Тестовый ноутбук получил Intel Core i7-10510U, интегрированную графику, 16 ГБ ОЗУ и накопитель емкостью 256 ГБ. Синтетические тесты показывают довольно типичные для этого процессора результаты, а при обычных офисных задачах работа на компьютере оказалась ожидаемо комфортной. Для пользователей, которые работаю с документами, браузером, почтой и прочими не очень сложными задачами, а в свободное время не нуждаются в чем-то сложнее запуска медиафайлов, будут полностью довольны такой комплектацией. Но игры, естественно, не для такого компьютера.

Очень понравилось, что в таком режиме работы, ноутбук ни разу не нагрелся. Температура процессора составляла 35°С, а система охлаждения совершенно не слышна. Если же, например, полчаса поиграть в Dota 2, топкейс только местами станет теплым в зоне досягаемости рук, а температура внутри корпуса будет около 65°С. При этом звук от охлаждения можно назвать сравнительно тихим. А выход тепла обустроен по правому борту и может немного поддувать на руку с мышкой, но тоже совершенно некритично.

С предустановленной системой Windows 10 изменений практически нет, а из фирменного «софта» можно выделить разве что Lenovo Vantage. В основном риложение служит для обновления ПО и изменения настроек компьютера. В последний пункт можно отнести режимы работы батареи, звука, дисплея и камеры, настройки манипуляторов и аксессуаров. Также Lenovo Vantage отображается дополнительным виджетом возле панели инструментов.

Автономность Lenovo ThinkPad T15

У крупных ноутбуков достаточно часто бывало так, что батарея служила для сохранения документов на случай внезапного отключения электричества в офисе. Но в этот раз все совсем не так. У ThinkPad T15 аккумулятор емкостью 57 Вт•ч, который смог проработать в тесте автономности почти 11 часов, что приятно удивило. Все та же «офисная работа» расходовала по 10% заряда в час (может немного больше при дополнительных нагрузка в стиле просмотра видео, но не меньше), а вот двухчасовой фильм отобрал четверть запаса. Правда, как для 15-дюймового лептопа, это достойные показатели, ведь не каждая «тринашка» так может.

С комплектным блоком питания от 0 до 100% батарея «набирается» за 2 часа 20 минут. При этом такое зарядное устройство вполне компактное и весит 320 грамм. Немного удобнее его можно было бы сделать, если бы «вилка» была сразу в корпусе БП, а не на съемном кабеле. В любом случае, благодаря зарядке через USB-C, можно пользоваться любым универсальным блоком питания достаточной мощности, либо иметь на рабочих местах док-станции, которые заодно упрощают подключение прочих аксессуаров.