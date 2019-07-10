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Liberty E1- обзор беспроводных наушников от Nillkin

Liberty E1- обзор беспроводных наушников от Nillkin

Liberty E1- обзор беспроводных наушников от Nillkin


Liberty E1 от Nillkin — это уже не первый пример наушников от известного производителя аксессуаров для мобильных устройств. И каждый такой случай представляет собой большой интерес. Особенно, если наушники выполнены по модной схеме TWS (True Wireless Stereo), а их цена весьма заманчивая.

Nillkin Liberty E1
Наушники, гарнитуры на
от 1 249 грн
Предложений: 3
Сравнить цены

Комплектация

Комплект поставки наушников стандартный для продуктов такого класса: наушники, зарядный кейс, microUSB-кабель и две дополнительные пару резиновых насадок разных размеров.

Nillkin Liberty E1
Наушники, гарнитуры на
от 1 249 грн
Предложений: 3
Сравнить цены

Дизайн, удобство

Наушники встречают своего пользователя в зарядном кейсе, к практичности которого сразу возникают претензии. Корпус выполнен из маркого глянцевого пластика, который быстро покрывается царапинами. К тому же, он скользкий и его легко выронить при использовании. А открыть крышку одной рукой не получится, она надежно защелкивается. В общем, кейс красивый, но максимально непрактичный. Справедливости ради, он легкий и компактный.

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А вот к самим наушниками таких претензий нет. Динамики облачены в небольшие пластиковые корпуса, опоясанные резиной для лучшей фиксации. Благодаря этим резиновым кольцам, кстати, наушники очень удобно доставать из футляра.

В ушах они фиксируются отлично, но стоит учитывать, что ввиду своей формы, наушники подойдут не всем, просто за счет того, что они поместятся не в каждую ушную раковину. Мне они прекрасно подошли и даже во время пробежек Liberty E1 не норовили выпасть.

На каждом модуле есть по одной кнопке. Короткое нажатие принимает звонок или ставит песню на паузу, а длительное вызывает голосовой ассистент Siri на iOS или Google Ассистент на Android. Регулировать громкость при помощи гарнитуры нельзя.

Звук Liberty E1

За беспроводное соединение в наушниках отвечает Bluetooth 5.0 и кодек SBC. О поддержке AAC и других более продвинутых кодеков информации нет. Качество звука зависит от источника. При подключении к Xiaomi Mi Mix 2s звучание высоких частот было неудовлетворительным, чистоты звука не было, слушать звуки тарелок и других шипящих было просто невозможно. При подключении к iPhone и iPad звук уже был вполне приемлемым и таких заметных искажений не было.

Звук можно охарактеризовать как неплохой, в целом, с преобладанием баса, отсутствием среднего диапазона и относительно приличной детализацией. В музыкальных жанрах, где изначально много баса, в Liberty E1 может быть даже некомфортно. Поэтому я также рекомендую предварительно послушать наушники. Но, тем не менее, назвать звук однозначно плохим тоже нельзя. Все зависит от источника. 

К микрофону возникли вопросы. Во время разговоров, собеседники жаловались на эхо и сторонние звуки, даже если уровень громкости последних был минимальным. Более-менее неплохое качество передачи речи было только в полной тишине. В этом плане Nillkin Liberty E1 ничем особым не выделяются среди гарнитур такой ценовой категории.

Автономность

При полном заряде, модули могут проигрывать музыку примерно 3 часа. Аккумулятора емкостью 1500 мАч в кейсе хватит на 7 зарядок. Сам кейс заряжается за 2 часа. В целом, это неплохие результаты.

3
Оценка ITC.UA
Плюсы: относительно неплохой звук, удобная конструкция, дизайн
Минусы: маркий кейс, не всем подойдут по форме и не к каждому смартфону, качество микрофона
Вывод: Nillkin Liberty E1 в целом получились достаточно посредственными представителями модного направления TWS. Они достаточно удобные, время автономной работы можно назвать неплохим, но звук очень зависит от источника. При подключении к iPhone все довольно неплохо, но в паре с Android-смартфонами - лотерея. К тому же не понравилось и качество передачи речи микрофоном

Технические характеристики

Liberty E1- обзор беспроводных наушников от Nillkin Nillkin Liberty E1
1 249 − 1 619 грн
Сравнить цены
Тип Наушники TWS ("полностью беспроводные")
Способ подключения беспроводной
Возможность проводного подключения -
Тип конструкции вакуумные ("затычки")
Тип акустического оформления закрытые
Тип крепления внутриканальное
Материалы (оголовья/чаш/амбушюр) -/пластик/силикон
Цвет черный
Водостойкий корпус IPX4
Конструкция излучателя динамические
Количество излучателей в одном наушнике 1
Частотный диапазон, Гц 20-20000
Сопротивление, Ом 32
Чувствительность, дБ 92 ± 3
Диаметр динамиков, мм 8
КНИ (коэффициент нелинейных искажений), % <5%
Спецификация Bluetooth HSP, HFP, A2DP, AVRCP
Версия Bluetooth Bluetooth 5.0
Время работы 2-3
Пульт ДУ +
Сенсорная панель +
Чехол / кейс +
Apple-совместимость +
Android-совместимость +

Редакция выражает благодарность интернет магазину iLounge за помощь в организации обзора беспроводных наушников Nillkin Liberty E1

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