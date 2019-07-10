Liberty E1- обзор беспроводных наушников от Nillkin

Liberty E1 от Nillkin — это уже не первый пример наушников от известного производителя аксессуаров для мобильных устройств. И каждый такой случай представляет собой большой интерес. Особенно, если наушники выполнены по модной схеме TWS (True Wireless Stereo), а их цена весьма заманчивая.
Комплектация
Комплект поставки наушников стандартный для продуктов такого класса: наушники, зарядный кейс, microUSB-кабель и две дополнительные пару резиновых насадок разных размеров.
Дизайн, удобство
Наушники встречают своего пользователя в зарядном кейсе, к практичности которого сразу возникают претензии. Корпус выполнен из маркого глянцевого пластика, который быстро покрывается царапинами. К тому же, он скользкий и его легко выронить при использовании. А открыть крышку одной рукой не получится, она надежно защелкивается. В общем, кейс красивый, но максимально непрактичный. Справедливости ради, он легкий и компактный.
А вот к самим наушниками таких претензий нет. Динамики облачены в небольшие пластиковые корпуса, опоясанные резиной для лучшей фиксации. Благодаря этим резиновым кольцам, кстати, наушники очень удобно доставать из футляра.
В ушах они фиксируются отлично, но стоит учитывать, что ввиду своей формы, наушники подойдут не всем, просто за счет того, что они поместятся не в каждую ушную раковину. Мне они прекрасно подошли и даже во время пробежек Liberty E1 не норовили выпасть.
На каждом модуле есть по одной кнопке. Короткое нажатие принимает звонок или ставит песню на паузу, а длительное вызывает голосовой ассистент Siri на iOS или Google Ассистент на Android. Регулировать громкость при помощи гарнитуры нельзя.
Звук Liberty E1
За беспроводное соединение в наушниках отвечает Bluetooth 5.0 и кодек SBC. О поддержке AAC и других более продвинутых кодеков информации нет. Качество звука зависит от источника. При подключении к Xiaomi Mi Mix 2s звучание высоких частот было неудовлетворительным, чистоты звука не было, слушать звуки тарелок и других шипящих было просто невозможно. При подключении к iPhone и iPad звук уже был вполне приемлемым и таких заметных искажений не было.
Звук можно охарактеризовать как неплохой, в целом, с преобладанием баса, отсутствием среднего диапазона и относительно приличной детализацией. В музыкальных жанрах, где изначально много баса, в Liberty E1 может быть даже некомфортно. Поэтому я также рекомендую предварительно послушать наушники. Но, тем не менее, назвать звук однозначно плохим тоже нельзя. Все зависит от источника.
К микрофону возникли вопросы. Во время разговоров, собеседники жаловались на эхо и сторонние звуки, даже если уровень громкости последних был минимальным. Более-менее неплохое качество передачи речи было только в полной тишине. В этом плане Nillkin Liberty E1 ничем особым не выделяются среди гарнитур такой ценовой категории.
Автономность
При полном заряде, модули могут проигрывать музыку примерно 3 часа. Аккумулятора емкостью 1500 мАч в кейсе хватит на 7 зарядок. Сам кейс заряжается за 2 часа. В целом, это неплохие результаты.