Liberty E1- обзор беспроводных наушников от Nillkin





Liberty E1 от Nillkin — это уже не первый пример наушников от известного производителя аксессуаров для мобильных устройств. И каждый такой случай представляет собой большой интерес. Особенно, если наушники выполнены по модной схеме TWS (True Wireless Stereo), а их цена весьма заманчивая.

Комплектация

Комплект поставки наушников стандартный для продуктов такого класса: наушники, зарядный кейс, microUSB-кабель и две дополнительные пару резиновых насадок разных размеров.

Дизайн, удобство

Наушники встречают своего пользователя в зарядном кейсе, к практичности которого сразу возникают претензии. Корпус выполнен из маркого глянцевого пластика, который быстро покрывается царапинами. К тому же, он скользкий и его легко выронить при использовании. А открыть крышку одной рукой не получится, она надежно защелкивается. В общем, кейс красивый, но максимально непрактичный. Справедливости ради, он легкий и компактный.

А вот к самим наушниками таких претензий нет. Динамики облачены в небольшие пластиковые корпуса, опоясанные резиной для лучшей фиксации. Благодаря этим резиновым кольцам, кстати, наушники очень удобно доставать из футляра.

В ушах они фиксируются отлично, но стоит учитывать, что ввиду своей формы, наушники подойдут не всем, просто за счет того, что они поместятся не в каждую ушную раковину. Мне они прекрасно подошли и даже во время пробежек Liberty E1 не норовили выпасть.

На каждом модуле есть по одной кнопке. Короткое нажатие принимает звонок или ставит песню на паузу, а длительное вызывает голосовой ассистент Siri на iOS или Google Ассистент на Android. Регулировать громкость при помощи гарнитуры нельзя.

Звук Liberty E1

За беспроводное соединение в наушниках отвечает Bluetooth 5.0 и кодек SBC. О поддержке AAC и других более продвинутых кодеков информации нет. Качество звука зависит от источника. При подключении к Xiaomi Mi Mix 2s звучание высоких частот было неудовлетворительным, чистоты звука не было, слушать звуки тарелок и других шипящих было просто невозможно. При подключении к iPhone и iPad звук уже был вполне приемлемым и таких заметных искажений не было.

Звук можно охарактеризовать как неплохой, в целом, с преобладанием баса, отсутствием среднего диапазона и относительно приличной детализацией. В музыкальных жанрах, где изначально много баса, в Liberty E1 может быть даже некомфортно. Поэтому я также рекомендую предварительно послушать наушники. Но, тем не менее, назвать звук однозначно плохим тоже нельзя. Все зависит от источника.

К микрофону возникли вопросы. Во время разговоров, собеседники жаловались на эхо и сторонние звуки, даже если уровень громкости последних был минимальным. Более-менее неплохое качество передачи речи было только в полной тишине. В этом плане Nillkin Liberty E1 ничем особым не выделяются среди гарнитур такой ценовой категории.

Автономность

При полном заряде, модули могут проигрывать музыку примерно 3 часа. Аккумулятора емкостью 1500 мАч в кейсе хватит на 7 зарядок. Сам кейс заряжается за 2 часа. В целом, это неплохие результаты.

3 Оценка ITC.UA Плюсы: относительно неплохой звук, удобная конструкция, дизайн Минусы: маркий кейс, не всем подойдут по форме и не к каждому смартфону, качество микрофона Вывод: Nillkin Liberty E1 в целом получились достаточно посредственными представителями модного направления TWS. Они достаточно удобные, время автономной работы можно назвать неплохим, но звук очень зависит от источника. При подключении к iPhone все довольно неплохо, но в паре с Android-смартфонами - лотерея. К тому же не понравилось и качество передачи речи микрофоном Технические характеристики Nillkin Liberty E1

1 249 − 1 619 грн

Сравнить цены Тип Наушники TWS ("полностью беспроводные") Способ подключения беспроводной Возможность проводного подключения - Тип конструкции вакуумные ("затычки") Тип акустического оформления закрытые Тип крепления внутриканальное Материалы (оголовья/чаш/амбушюр) -/пластик/силикон Цвет черный Водостойкий корпус IPX4 Конструкция излучателя динамические Количество излучателей в одном наушнике 1 Частотный диапазон, Гц 20-20000 Сопротивление, Ом 32 Чувствительность, дБ 92 ± 3 Диаметр динамиков, мм 8 КНИ (коэффициент нелинейных искажений), % <5% Спецификация Bluetooth HSP, HFP, A2DP, AVRCP Версия Bluetooth Bluetooth 5.0 Время работы 2-3 Пульт ДУ + Сенсорная панель + Чехол / кейс + Apple-совместимость + Android-совместимость +